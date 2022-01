Karlsruhe – Zwei Frauen mit Reizgas verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Frauen wurden im Bereich der Schinnrainstraße am

Freitagabend durch Reizstoff verletzt. Ein bislang Unbekannter hatte beiden

Frauen gezielt das Reizgas ins Gesicht gesprüht und flüchtete anschließend.

Eine 74-jährige Dame wollte gegen 18.15 Uhr gerade mit ihrem ihr geparkten

Fahrzeug losfahren, als der Unbekannte plötzlich die Fahrertür aufriss und ihr

ins Gesicht sprühte. Sie verspürte sofort ein starkes Brennen im gesamten

Gesichtsbereich und ihre Augen begannen zu tränen. Sie konnte nur noch

eingeschränkt sehen. Wenige Augenblicke später, der Unbekannte hatte sich

offenbar hinter einem weiteren geparkten Auto versteckt, sprang er unvermittelt

vor eine 29-jährige Passantin und attackierte sie in gleicher Weise. Auch sie

erlitt starke Reizungen im Gesicht. Glücklicherweise musste keine der Damen

ärztlich versorgt werden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten. Es handelte sich um einen Mann,

zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug dunkle Bekleidung, eine dunkle Brille und

eine Kopfbedeckung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Durlach unter der

Telefonnummer 0721/4907-0 entgegen.

Nach gescheitertem Diebstahl Notbremse im Zug gezogen

Karlsruhe (ots) – Samstagnacht (29. Januar) hat ein bislang unbekannter Täter im

ICE 619 von Karlsruhe nach Stuttgart versucht, das Handy eines Reisenden zu

entwenden. Nachdem er dabei aufgeflogen war, zog der Unbekannt die Notbremse und

flüchtete auf freier Strecke aus dem Zug.

Gegen 03:15 Uhr versuchte der unbekannte Täter das Handy eines Reisenden zu

entwenden. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl jedoch und unterband diesen.

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin zuerst zur Zugtoilette und zog im

Anschluss auf Höhe Mühlacker auf freier Strecke die Notbremse. Als der Zug

schließlich zum Stehen gekommen war, betätigte der Mann die Notentriegelung der

Türen und flüchtete aus dem Zug. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Durch die Notbremsung erhielt der betroffene ICE eine Verspätung von ca. einer

Stunde.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des

versuchten Diebstahls sowie des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten

sich telefonisch unter der Nummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular

unter www.bundespolizei.de zu melden. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle

Hinweise entgegen.

Bruchsal- Sechs Fahrzeuge mutwillig zerstört- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Sechs Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Montag in der

Bruchsaler Friedrichstraße beschädigt. Dabei richtete der oder die Täter einen

Sachschaden von rund 4.000 Euro an.

Zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Bruchsal einen lauten Knall war. Anschließend stellten die

Beamten insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge in der Friedrichstraße,

Kaiserstraße sowie in der Wörthstraße fest. Bei den Beschädigungen an den

geparkten Fahrzeugen handelt es sich größtenteils um abgetretene Außenspiegel,

jedoch wurde auch eine Heckscheibe sowie ein Rücklicht eingeschlagen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251

7260 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Einbrecher durch Bewohner überrascht

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter wurden am Freitagabend beim

Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in der Südweststadt vom

Wohnungsinhaber überrascht.

Die Einbrecher versuchten gegen 17.50 Uhr eine Wohnungseingangstür in der

Winterstraße aufzuhebeln. Durch die Einbruchsgeräusche wurde der Bewohner

aufmerksam, öffnete die Tür und schlug die erstaunten Täter in die Flucht.

Der Aufbruchschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Ein Täter war ungefähr 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit einer

weißen Malerhose und einer dunklen Jacke.

Sein Komplize war gleichen Alters, ungefähr gleichgroß und trug eine Jogginghose

sowie eine dunkle Jacke.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu

dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier

Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Waldbronn – Einbrecher bei Tat beobachtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Einbrecher waren am Samstagabend in

Waldbronn unterwegs und drangen in ein Haus ein. In einem weiteren Fall hatten

sie dies zumindest versucht.

Die Täter wurden gegen 19 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, als sie in ein Haus

in der Sebastian-Kneipp-Straße einbrechen wollten und verständigten umgehend die

Polizei über Notruf 110. Beim Erkennen der Beamten flüchtete das Trio. Die

sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zu deren Ergreifen.

Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte eine Streife des Polizeireviers

Ettlingen in der Folge einen Einbruch in der Robert-Koch-Straße fest. Die Täter

waren über die Terrassentür in den Wohnbereich gelangt und hatten mehrere

Schränke durchwühlt. Ob etwas abhandenkam, ist derzeit noch unklar.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle hatten eine sportliche Figur, waren um die 180 cm groß, zwischen 15 und 20

Jahre alt und alle führten einen Rucksack bei sich.

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ des Polizeipräsidiums Karlsruhe bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Stutensee- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben bislang Unbekannte im Ortsteil

Büchig insgesamt elf Fahrzeug mutwillig beschädigt.

Nach bisherigem Sachstand beschädigten die Täter mit einem unbekannten spitzen

Gegenstand die Fahrzeuge, welche entlang der Waldstraße geparkt waren. Die Autos

wiesen alle tiefe Kratzspuren im Lack auf, sodass der Gesamtschaden auf ca.

9000EUR geschätzt wird. Ob eine männliche Personengruppe, welche von einem

Passanten in der Nacht beobachtet wurde, für die Taten verantwortlich ist,

bedarf weiterer Ermittlungen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

zwischen Samstag 19:30 Uhr und Sonntag 08:35 Uhr im Bereich der Kreisstraße und

dem Buchenring verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Karlsruhe-Innenstadt – Alleinbeteiligt in Tiefgaragenabfahrt gestürzt

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einem doch eher kuriosen Hergang

ereignete sich am heutigen Sonntag gegen 04.45 Uhr in der Kurve

Schlossplatzunterführung / Waldhornstraße. Ein 22-jähriger Fahrzeuglenker fuhr,

aus der Unterführung kommend, in der 90-Grad-Kurve in die Waldhornstraße

geradeaus und über den Gehweg und einen Pflanzstreifen hinweg gegen die

Umzäunung einer Tiefgaragenabfahrt. Dort durchbrach er mit seinem Fahrzeug das

Schutzgeländer. Der Pkw stürzte ca. 3,5 Meter tief in die Garagenabfahrt und

blieb letztlich auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbst und

nur leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack befreien, seine im Pkw leicht

eingeklemmte Beifahrerin musste durch die Berufsfeuerwehr aufwändig geborgen

werden. Hierzu war es erforderlich, den Pkw gegen Umfallen zu sichern. Die

Beifahrerin, eine ebenfalls 22-Jährige, wurde bei dem Unfall glücklicherweise

nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 18 000 Euro, der

abgestürzte Pkw, ein Renault, dürfte als Totalschaden zu bewerten sein. Der

Bereich der Unfallstelle musste durch ein Fachunternehmen letztlich großflächig

von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Ermittlungen zur

Unfallursache werden aktuell von der Verkehrsunfallaufnahme der Polizei

Karlsruhe geführt, ob eine Beeinträchtigung in der Eignung zum Führen eines

Fahrzeuges vorlag ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Zur Absicherung der

Unfallstelle und zur Bergung der Personen sowie des Fahrzeuges waren 9 Streifen

der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Löschzug der

Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Fahrbahn war gegen 06.30 Uhr wieder vollständig

freigegeben worden.

Karlsruhe – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 23.30 Uhr kam es im Bereich des

Sandkorntheaters zu einer Körperverletzung mittels Pfefferspray. Ein 15-Jähriger

befuhr mit einem E-Scooter die Kaiserallee. Im Bereich des Sandkorntheaters

wurde er von zwei männlichen Jugendlichen angesprochen und aufgefordert

anzuhalten. Nach einem kurzen Gespräch wurde dem 15-Jährigen von einer der

beiden Personen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die beiden jungen Männer

flüchteten dann in unbekannte Richtung. Von den Flüchtigen ist nur bekannt, dass

sie zwischen 16-18 Jahre und ca. 1,85m groß sind. Die Personen trugen dunkle

Jacken der Marke „Wellensteyn“, schwarze Hosen und graue Hoodies. Der

Geschädigte wurde durch das Pfefferspray orientierungslos, litt an Atemnot und

hatte starke Schmerzen im Gesicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz unter der

Telefonnummer 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Südstadt: Brutaler Angriff auf einen Rollstuhlfahrer / Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wurde ein Rollstuhlfahrer im

Bereich des Karlsruher Werderplatzes brutal angegriffen. Hierbei trat ein

31-jähriger Mann mehrmals mit großer Wucht gegen den Oberkörper eines im

Rollstuhl sitzenden Mannes, so dass dieser dadurch sogar aus dem Rollstuhl fiel.

An der Auseindersestzung waren mehrere Personen beteiligt. Der Rollstuhlfahrer

wurde durch den Angriff verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles.

Sachdienliche Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle, Polizeiposten

Südstadt unter der Telefonnummer 0721-352700 oder das Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721-6663411.

Bad Schönborn – Unbekannte brechen in Kirche ein

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag

vergebens gewaltsam in ein Cafe in der Hauptstraße einzusteigen. Außerdem

brachen vermutlich die gleichen Täter in die nahegelegene Kirche St. Vitus in

der Brunnengasse ein.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei am Sonntag gegen 00.50 Uhr, dass

die Täter versuchen würden, die Scheibe eines Cafes einzuschmeißen. Den

Einbrechern gelang es allerdings nicht in das Cafe zu gelangen. Die

eintreffenden Beamten konnten keine verdächtigen Personen feststellen.

Ein weiterer Einbruch wurde am Montagmorgen in der nahegelegenen Kirche St.Vitus

festgestellt. Hier gelang es den Tätern eine Scheibe einzuschmeißen. In der

Folge wurden die Räume offenbar erfolglos nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 07253/8026-0 mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Malsch – Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Malsch (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf

Samstag in zwei Nutzfahrzeuge einer Dienstleistungsfirma in Malsch ein und

entwendeten Werkzeug.

Die Kleinbusse befanden sich zur Tatzeit auf dem Firmengelände in der

Durmersheimer Straße. Zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr schlugen die Diebe die

Heckscheiben der Fahrzeuge ein und erbeuteten das dort befindliche

Gartenwerkzeug im Wert von rund 200 Euro.

Der verursachte Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243-32000 entgegen.

Karlsruhe – Leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Karlsruhe

auf der Durlacher Allee, bei dem eine 51-jährige Autofahrerin leichte

Verletzungen erlitt.

Die VW-Fahrerin war gegen 19:25 Uhr auf der Autobahn 5 unterwegs und nahm die

Ausfahrt auf die Durlacher Allee Richtung Durlach. Aufgrund eines unbekannten

Radfahrers, der auf dem Fahrradstreifen entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung fuhr, musste die 51-Jährige abbremsen. Ein nachfolgender

Toyota-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den VW auf. Der

Sachschaden wird auf ungefähr 2.300 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Angriff auf Mann in der Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Angriff durch mehrere

männliche Personen auf einen 20-Jährigen in der Straßenbahnlinie S2.

Der Mann war gegen 01:55 Uhr mit der S2 in Fahrtrichtung Rheinstetten unterwegs.

In der Yorckstraße stiegen vier bislang unbekannte Männer zu. Die jungen Männer

wurden von zwei weiblichen Personen begleitet. Bereits vor der Haltestelle

Entenfang soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Der Streit

eskalierte, das Quartett griff den 20-jährigen Mann tätlich an und verletzte ihn

leicht.

Die vier Tatverdächtigen sollen allesamt zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen

sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Einer der Tatverdächtigen trug eine

khakifarbene Jacke.

Anschließend flüchtete die sechsköpfige Personengruppe in unbekannte Richtung.

Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung von einem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Stunden zuvor, am Freitag gegen 23:30 Uhr, wurde in der

Günther-Klotz-Anlage ebenfalls ein junger Mann angegriffen. Auch er wurde nach

einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einer fremden Personengruppe von

einem Mann geschlagen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555

entgegen.

Ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Bahnhof angetroffen – 39-Jähriger erhält mehrere Anzeigen

Karlsruhe (ots) – Freitagnachmittag (28. Januar) hat ein 39-Jähriger Mann am

Karlsruher Hauptbahnhof gegen die geltenden Hygieneregeln verstoßen. Im

Anschluss weigerte er sich, Angaben gegenüber der Bundespolizei zu machen.

Gegen 16:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann aufgrund

seines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes. Der Betroffene zeigte sich während der

polizeilichen Maßnahmen unkooperativ. So zog er seinen Mundschutz erst nach

mehrmaliger Aufforderung auf und wollte sich zudem nicht ausweisen. Erst nach

mehrfacher Aufforderung und Belehrung, händigte der Mann ein Ausweisdokument

aus.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das

Ordnungswidrigkeitengesetz sowie das Infektionsschutzgesetz.

Einsichtiger Dieb gibt Beute zurück

Mannheim (ots) – Samstagmittag (29. Januar) hat ein einsichtiger Dieb einer

Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof seine Beute zurückgegeben

und sich damit selbst überführt.

Gegen 12 Uhr kontrollierten die Beamten den 29-jährigen Italiener im Bahnhof.

Während der Kontrolle gab der Mann gegenüber der Streife an, dass er zuvor aus

einem Geschäft im Hauptbahnhof ein Pärchen Socken entwendet habe. Netterweise

händigte er dieses auch sogleich aus. Das Diebesgut konnte im Anschluss dem

betroffenen Geschäft zurückgegeben werden.

Trotz der Aufrichtigkeit und Einsichtigkeit erwartet den 29-Jährigen nun dennoch

ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Unbekannte entwenden Feuerlöscher

Graben-Neudorf (ots) – Sonntagnacht (30. Januar) haben unbekannte Täter zwei

Feuerlöscher aus der S9 von Karlsruhe nach Graben-Neudorf entwendet. Den Inhalt

der Feuerlöscher verteilten sie anschließend in der Bahnhofsunterführung.

Gegen 4:30 Uhr bemerkte der Triebfahrzeugführer der S9 eine Gruppe junger

Männer, die zwei Feuerlöscher aus besagtem Zug entwendeten. Im Rahmen einer

eingeleiteten Fahndung, konnte eine Streife der Landespolizei die Gruppe am

Bahnhof antreffen. Ob es sich bei diesen um die Täterschaft handelte, ist

Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat diese wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen,

Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

telefonisch unter der Nummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de zu melden. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise

entgegen.