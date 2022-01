Mannheim-Käfertal: Unbekannte entwenden hochwertiges Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal: (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der

Zeit zwischen Samstag, 22.01. und Samstag 29.01.2022 in der Schwalbenstraße

einen grauen Jeep Grand Cherokee im Wert von ca. 100.000 Euro. Der Besitzer

hatte das Fahrzeug, das über eine sogenannte Keyless-Entry-Funktion verfügt, in

Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 19, gegenüber der Einmündung Reiherstraße,

abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter bzw. zum Tathergang geben

können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder

beim zuständigen Polizeirevier.

Der Diebstahl von „Keyless-Go“ – bzw. „Keyless-Entry“ – Fahrzeugen, ist ein

Phänomen, das bundesweit immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher

Ermittlungen gerät. Die Täter, die es vornehmlich auf hochwertige Fahrzeuge

abgesehen haben, suchen gezielt nach Autos, die in der Nähe oder unmittelbar vor

den Wohnhäusern der Besitzer, wo sich meistens auch der Keyless-Go-Schlüssel mit

dem erforderlichen Chip zum Entriegeln des Fahrzeuges befindet, abgestellt sind.

Bitte beachten Sie folgende Tipps der Polizei:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder

Wohnungstüre ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.

durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am

Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft

und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt

Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für

Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch

unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu

verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.