Weinheim/Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche am Wochenende – Zeugen gesucht!

Weinheim/Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde in Laudenbach

am Freitag zwischen 19:15 Uhr und 22:30 Uhr in der Lortzingstraße. Bislang

unbekannte Täter gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück und drangen

gewaltsam durch eine Tür in das Haus ein. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche

Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls zu einem Einbruch kam es am Sonntag zwischen 15:15 Uhr und 22:15 Uhr

in der „Roten Turmstraße“ in Weinheim. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten

auf den Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und verschafften sich durch

ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Rauenberg/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche – Polizei sucht Zeugen!

Rauenberg/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Sonntag

zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr in Rauenberg in ein Einfamilienhaus in der

Straße „Hofäcker“. Die bislang unbekannten Täter überwanden einen Gartenzaun um

auf das Grundstück zu gelangen und drangen anschließend durch das gewaltsame

öffnen der Terrassentür in das Innere des Hauses ein. Dort durchsuchten und

durchwühlten die Täter mehrere Räume. Sowohl der Sach- als auch der

Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, wurde, ebenfalls in

Rauenberg, versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße „Eckertswiesen“

einzubrechen, hier blieb es allerdings bei einem Versuch, die unbekannten Täter

gelangten nicht in das Innere des Hauses. Es entstand geringer Sachschaden.

Auch in Nußloch wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 22

Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Nadlerstraße einzubrechen. Der

Versuch misslang, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Freitag wurde in Nußloch zwischen 17:45 und 21:00 Uhr in der Fröbelstraße in

eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Auch hier drangen die unbekannten Täter

gewaltsam über die Terrassentür in das Innere des Hauses. Anschließend wurden

sämtliche Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Der Diebstahlschaden liegt

bei mehreren tausend Euro, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht

bekannt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt wird derzeit geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch,

unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfall auf L597

Schwetzingen (ots) – Nach dem Unfall auf der L597 mit zwei leicht verletzten

Beteiligten, ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass sich der Unfallhergang

entgegen der ersten Meldung wie folgt darstellte. Ein 20-jähriger Kia-Fahrer,

der auf der L597 in Richtung Friedrichsfeld unterwegs war, missachtete beim

Linksabbiegen auf die B535 die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59-jährigen

VW-Fahrerin und stieß frontal mit dieser zusammen. Hierdurch wurden beide

Beteiligten leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf

einen weiteren verkehrsbedingt wartenden VW geschoben. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bis die beteiligten Autos abgeschleppt

wurden, musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Reichartshausen: Schmorbrand in evangelischer Kirche; Ursache unklar

Reichartshausen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum

Sonntag in der evangelischen Kirche in der Wannestraße zu einem Schmorbrand.

Im weit verzweigten Kabelsystem der sich in der Sanierung befindlichen Kirche

wurden gegen 2.25 Uhr Schmorungen festgestellt, weshalb die Freiweilligen

Feuerwehren aus Reichartshausen und Aglasterhausen, die mit rund 30 Mann im

Einsatz waren, von der Leitstelle Rhein-Neckar zur Brandbekämpfung aufgerufen

wurde.

Von wo aus der Brand seinen Ausgang nahm, ist noch Gegenstand der Ermittlungen

der Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Kirche wurde beschlagnahmt, die Eingangstüren hierzu versiegelt.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfall auf L597

Schwetzingen (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr kollidierten auf der L597

auf Höhe der B535 zwei Autos miteinander, wodurch die beiden Fahrzeugführer

leicht verletzt wurden. Ein VW-Fahrer war auf der Mannheimer Straße in Richtung

Schwetzingen unterwegs und wollte auf die B535 abbiegen. Hierbei missachtete er

die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kia-Fahrers und verunfallte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und

mit den Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge

waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus,

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am 30.01.2022 kam es gegen 20:00 Uhr zu

einem Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der

Theodor-Heuss-Straße in Leimen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr

Leimen schnell unter Kontrolle gebracht und dadurch ein größeres Ausmaß

verhindert werden. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert, konnten nach

Beendigung der Löscharbeiten aber wieder in ihre Wohnung. Brandursächlich könnte

ein unachtsamer Umgang mit einer Shisha gewesen sein. Ein Jugendlicher, der sich

im Kellerraum befand, wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu

weiteren Verletzten kam es nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro

geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim

geführt.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen LKW und Mofa – Person verletzt – Einsatz Rettungshubschrauber

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 11:30 Uhr kam es auf der L 546

im Kreisverkehr im Ortsteil Rot zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

35-jährigen LKW-Fahrer und einem Mofa-Fahrer. Der Mofa-Fahrer war bereits in den

Kreisverkehr eingefahren, wo er von einem aus Richtung Autobahn kommenden

LKW-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr übersehen wurde. Der Mofa-Fahrer

bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam hierdurch zu Fall und wurde

schwer verletzt. Durch den Verkehrsunfall kam es zum Auslaufen von

Betriebsstoffen welche durch eine Firma gebunden werden mussten. Der Mofa-Fahrer

wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Der

35-jährige LKW-Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung

verantworten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich unter der

Rufnummer 0621 – 174 4111 an den Verkehrsdienst wenden.

Stankt Leon-Rot; Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Stankt Leon-Rot; Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr

fuhr ein Pkw Ford auf der L 546 in nördliche Richtung. An der Einmündung zur

Bahnhofstraße wollte der 18-jährige Fahrer nach links abbiegen. Hierbei stieß er

mit einem Pkw Opel eines entgegenkommenden 58-jährigen Fahrers zusammen. Durch

den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt über

23.000 Euro. Der 18-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht an seinem Fuß

verletzt und vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Heidelberger Krankenhaus

verbracht. Sein 21-jähriger Beifahrer und der 58-jährige Opel-Fahrer blieben

unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch eine

Abschleppfirma abtransportiert. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen

Verkehrsbehinderungen.

Schönau-Altneudorf, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss

Schönau-Altneudorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einer allgemeinen

Verkehrskontrolle eines VW Bora in der Altneudorfer Straße stellten die Beamten

einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd bei dem kontrollierten 28-jährigen

Fahrer Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest

bestätigten die ersten Feststellungen der Beamten. Eine Blutentnahme wurde

daraufhin angeordnet und das Ergebnis der Blutuntersuchung wird den genauen

Drogenwert zeigen. Das Auto wurde am Kontrollort verkehrssicher abgestellt und

die Schlüssel wurden dem hinzukommenden Fahrzeughalter übergehen. Gegen den

Fahrer wird nun Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und

Fahren unter Drogeneinfluss an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall mit zwei Wildschweinen

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen, gegen 10

Uhr, fuhren auf der Autobahn A 5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/

Schwetzingen und Walldorf/ Wiesloch ein 32-jähriger BMW-Fahrer und ein

40-jähriger Daimler-Benz-Fahrer hintereinander auf dem linken Fahrstreifen.

Plötzlich überquerte von rechts eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. Die beiden

Fahrzeuge kollidierten jeweils mit einem ausgewachsenen Wildschwein. An den

Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden von über 15.000 Euro und beide mussten

später durch Abschleppfirmen abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme

war der linke Fahrstreifen gesperrt. Erfreulicherweise wurden die beiden Fahrer

sowie deren Mitfahrerinnen nicht verletzt und es blieb „nur“ der große Schrecken

und der Sachschaden. Die beiden Wildschweine verendeten sofort noch an der

Unfallstelle und wurden durch die Autobahnmeisterei abtransportiert.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgaststätte und Reihenhaus – Polizei sucht Zeugen!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:00

Uhr, und Samstag, 10:10 Uhr, in eine Vereinsgaststätte in der Hockenheimer

Straße. Bislang unbekannter Täter kletterte über ein Hoftor um auf das

Vereinsgelände zu gelangen. Anschließend drang der Täter durch ein Fenster in

das Innere der dortigen Vereinsgaststätte ein und entwendete Alkohol, Bargeld,

Lebensmittel und Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 EUR.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Freitag zwischen 12:30 Uhr und 19:50 Uhr in der

Straße „Am Leimbach“. Bislang unbekannter Täter gelangten durch das Einschlagen

der Terrassentür in das Innere des Reihenhauses und entwendeten Goldschmuck in

bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche

Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Kleinkraftrad gerät in Vollbrand – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 19:50

Uhr wurden durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise

ein Kleinkraftrad auf einer Grünfläche nahe einer Kindertagesstätte in Brand

gesetzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, die Feuerwehr war ebenfalls vor

Ort. Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier

Ladenburg bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher oder den

Eigentümer geben können, sich unter der Rufnummer 06203 9305-0 zu melden.