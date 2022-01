Wagenladung mit Handy und Tablets gestohlen

Biblis (ots) – Eine Wagenladung im Wert von über 200.000 Euro wurde in der Nacht zum Samstag (28.01.-29.01.) in einem Wohngebiet gestohlen. In dem neutralen Transporter befanden sich mehrere Tausend Tablets und Hunderte Handys. Um an die Ladung zu gelangen, wurde die Hecktür aufgehebelt und die Ware in ein anderes Fahrzeug umgeladen.

Anwohner der Jahnstraße, Ecke Wiesenstraße hörten gegen 2 Uhr laute Geräusche. Auch sollen zwei Personen in einem Fahrzeug gesehen worden sein. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Telefon: 06252 / 706-0.

Kirchenfenster eingeworfen – Jugendliche rennen in Richtung Innenstadt

Lorsch (ots) – Mit Steinen wurde am letzten Freitag (28.01.) ein Fenster der Sankt Nazarius Kirsche beschädigt. Mehrere Anläufe waren wohl nötig gewesen, um das Fenster in etwa vier Meter Höhe zu treffen. Aufgrund von Zeugenaussagen sind Jugendliche in den Fokus der Ermittler gerückt.

Aus der Gruppe sollen demzufolge gegen 18 Uhr Steine geworfen worden sein, bevor die Jugendlichen in Richtung Innenstadt davonrannten. Wer kann Näheres zu dem Vorfall sagen? Alle Hinweise werden in Heppenheim (K 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Abgelenkt und bestohlen – Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Heppenheim (ots) – Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hat am Samstagmittag (29.01.) einen 78 Jahre alten Mann um 200 Euro Bargeld gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Kriminelle den Heppenheimer gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiergartenstraße an und bat ihm um Wechselgeld. Der Senior wollte dem Unbekannten helfen und holte sein Portemonnaie heraus.

Als sie nach Wechselgeld suchten, sprach ein mutmaßlicher Komplize den 78-Jährigen ab und lenkte ihn geschickt ab. Währenddessen flüchtete sein Mittäter mit der Geldbörse und suchte unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer wurde ebenfalls vor dem Supermarkt angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Wer kann die Unbekannten näher beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Mit 133 km/h durch die Lorscher Straße

Heppenheim (ots) – Ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot erwarten einen Verkehrsteilnehmer, den Beamte der Polizeistation Heppenheim am Sonntagabend (30.01.) gestoppt haben.

Zwischen 21-22 Uhr hielten die Polizisten insgesamt sieben Fahrzeugführer an, die im dortigen Bereich schneller als die erlaubten 60 km/h unterwegs waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Autofahrer, der 133 km/h auf dem Tacho hatte. Er muss mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Autoscheiben zerstört

Rimbach (ots) – Auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Staatsstraße wurden die Scheiben zweier Autos eingeschlagen. Gestohlen wurde jedoch nichts. Die Autos wurden zwischen Freitagabend (28.01.), 21 Uhr und Samstagmorgen (29.01.), 8 Uhr angegangen. Wegen Sachbeschädigung hat die Polizei (K 41) die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0 in Heppenheim.

Darmstadt

Auf Autos abgesehen

Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben es am vergangenen Wochenende (29.-30.1.) auf mehrere Autos abgesehen. Nach jetzigem Stand schlugen sie die Scheiben eines schwarzen Fiats in der Arheilger Straße sowie eines schwarzen Dacias in der Schuknechtstraße ein.

Ob sie etwas aus den Fahrzeugen entwendeten und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Ersten Schätzungen zufolge, dürften sich die Schäden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Friseurläden im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitag (28.1.) und Samstag (29.1.) rückten zwei Friseurläden in der Innenstadt in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Tür eines Ladens in der Holzstraße zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie flüchteten.

Bei einem Friseurgeschäft in der Kirchstraße gelang es Kriminellen ins Innere zu kommen. Hieraus entwendeten sie unter anderem Bargeld, Farbe und weitere Haarutensilien. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Supermarkt – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in einen Supermarkt “In der Pfarrtanne” eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen in der Nacht zum Montag (31.1.), gegen 3 Uhr, an einem Fenster des Marktes zu schaffen.

Ersten Ermittlungen zufolge, entwendeten sie Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Garagenbrand

Groß- Umstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (30.01.) wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg um 00.20 Uhr ein Garagenbrand in der Straße “Bei den Stockwiesen” in dem Groß-Umstädter Stadtteil Wiebelsbach gemeldet. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der 77- jährige Eigentümer unverletzt aus der Garage geleitet werden, da dieser dort bereits selbstständig versucht hatte, das Feuer zu abzulöschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Brand durch einen defekten Ventilator verursacht worden sein, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bis dato nicht beziffert werden. Neben Rettungsdienst und einer Streife der Polizeistation Dieburg waren die Feuerwehren aus Groß- Umstadt, Wiebelsbach und Heubach im Einsatz.

Von Unfallstelle geflüchtet

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag 20.01.2022, gegen 11.00 Uhr wurde in Groß-Umstadt, Richer Straße 1, bei einem Einparkmanöver, eine weiße Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Unfallverursacher, ein goldfarbener Pkw, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde von einem älteren Mann beobachtet.

Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9695-0 zu melden. In unmittelbarer Nähe des Unfallortes befindet sich ein ortsansässiger Arzt.

Von Unfallstelle geflüchtet

Mühltal (ots) – Am Montag, (31.01.) kam es gegen 04:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der K 138 zwischen Waschenbach und Frankenhausen. Ein 24-jähriger Mann aus Darmstadt fuhr mit seinem Kleintransporter von Waschenbach kommend in Fahrtrichtung Frankenhausen. Ihm entgegen kamen zwei Fahrzeuge, ein weißer BMW und ein dunkler PKW. Der BMW setzte im Verlauf der Strecke zum Überholen an und kam dabei auf die Fahrbahn des Kleintransporters.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Kleintransporter nach rechts aus und rutschte in den Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 24-jährge leicht. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge setzen ihre Fahrt in Richtung Waschenbach fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Einbrecher entwendet Schmuck

Erzhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat es am Samstag (29.1.) bei einem Einbruch in der Elbestraße auf Schmuck abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Einfamilienhauses. Dort durchwühlte er mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute.

Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete er unter anderem mit mehreren Halsketten. Der Flüchtige soll circa 35 bis 40 Jahre alt und um die 1,75 Meter groß gewesen sein. Seine Haare wurden als dunkelblond und halblang beschrieben. Seine Oberbekleidung war schwarz. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Einbruch in Corona-Teststation

Rüsselsheim (ots) – Der Container einer Corona-Teststation an der Ecke Adam-Opel-Straße/Max-von-Laue-Straße geriet in der Nacht zum Freitag 28.01.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Tür der Teststation auf und erbeuteten dort anschließend 2 Kartons mit insgesamt rund 1.600 Schnelltests.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Zeugenaufruf nach Bedrohung und Sachbeschädigung im Stau

A67/Gem.Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 29.01.22 um 23:35 Uhr kam es auf der A67 Gemarkung Rüsselsheim, von Raunheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt, bedingt durch einen Verkehrsunfall, zu einer Vollsperrung der Autobahn. In dem sich bildenden Rückstau kam es durch die Insassen mehrerer Fahrzeuge zur Bedrohung der Fahrerin eines Sattelzuges und der anschließenden Sachbeschädigung des Fahrzeugs.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-160 zu melden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Südhessen

Rennradfahrer schlägt Autofahrer – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 71-jähriger Autofahrer überholte am Samstagmittag 29.01.2022 gegen 13.30 Uhr auf der B486, auf Höhe der “Schlangengrube”, zwei Rennradfahrer und parkte anschließend auf dem Parkplatz “Tannackerschneise”. Dort wurde er von den zuvor überholten beiden Radfahrern bezüglich mangelndem Sicherheitsabstand zur Rede gestellt.

Einer der Unbekannten schlug dem 71-Jährigen hierbei 2-3 Mal gegen den Kopf und verletzte den Mann. Zudem wurde dessen Brille bei der Attacke beschädigt. Die Rennradfahrer flüchteten. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Angreifer ist etwa Mitte 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und muskulös. Er trug eine Fahrradbrille und ein orangefarbenes Rennradoutfit.

Sein Begleiter ist 40-50 Jahre alt, 1,90 Meter groß und ebenfalls muskulös. Er trug ein schwarzes Rennradoutfit.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

A67/Gem.Rüsselsheim (ots) – Am Samstag 29.01.22 ereignete sich gegen 23 Uhr auf der A67/Gemarkung Rüsselsheim, von Raunheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt ein Verkehrsunfall. Ein sich mit hoher Geschwindigkeit nähernder dunkler Sportwagen fuhr hierbei einem PKW Skoda Oktavia aus dem Raum Groß-Gerau auf.

Der Skoda kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Schutzplanke, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam schwer beschädigt quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach Zeugenangaben war der flüchtige dunkle Sportwagen mit einem weiteren weißen Sportwagen unterwegs. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-160 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Südhessen

Süßigkeiten im Wert von rund 1000 Euro aus Lastwagen gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Auf Süßigkeiten aus einem “In der Kammerwiese” abgestellten Lastwagen-Anhänger hatten es zwei 20 und 32 Jahre alte Männer am Sonntagabend (30.01.) gegen 22.30 Uhr abgesehen. Nach dem durchtrennen einer Plombe, wurden aus dem Anhänger Süßwaren einer bekannten Schokoladenmarke im Wert von rund 1.000 Euro entwendet, die anschließend mit einem Transporter abtransportiert werden sollten.

Zeugen ertappten die beiden Verdächtigen auf frischer Tat und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Duo erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl.

Kompletter Sattelzug im Wert von 130.000 Euro gestohlen

Kelsterbach (ots) – Ein “Am Südpark” abgestellter Sattelzug wurde in der Zeit zwischen Samstagabend (29.01.) und Montagvormittag (31.01.) von Unbekannten gestohlen. An der weißen Sattelzugmaschine der Marke DAF ist das Kennzeichen GG-KO 540 und am dazugehörigen, ebenfalls weißen Auflieger der Marke Schmitz Cargobull, das Nummernschild GG-KO 541 angebracht. Der unbeladene Lastwagen hat einen Wert von rund 130.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Sattelzugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Verwüstungen in Gartenkolonie

Bad König (ots) – Die Gartenkolonie hinter dem Freibad wurde in der Nacht zum 27. Januar bereits wiederholt von Vandalen heimgesucht. Nachdem die Einfriedung überstiegen war, randalierten die Täter und stahlen zwei Solarleuchten. In den zurückliegenden Tagen wurden Hühnereier gestohlen und zerstört.

Die Zerstörungswut wurde auch an den Scheiben eines Wohnwagens sowie an Getränkeflaschen ausgelebt. Eine Gartengrundstücksbesitzerin konnte am Nachmittag des 21. Januars Kinder von ihrem Grundstück wegrennen sehen.

Die 9-13-Jährigen haben wohl Eier aus dem Stall geholt und dabei die übrigen Eier zerschlagen. Bei der Polizei (K 41) wurde jetzt Anzeige erstattet. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Beschädigungen an Schule und Treppenweg

Erbach (ots) – Eine Fensterscheibe der Schule am Treppenweg in der Martin-Luther-Straße wurde am Wochenende (28.01.-31.01.) beschädigt. Die Scheibe dürfte nach ersten Ermittlungen mit einem Stein eingeworfen worden sein. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Kleiner ist der Schaden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgefallen. Vor einem Bankgebäude warfen vermutlich dieselben Täter einen Blumenkübel aus Waschbeton um. Ob Jugendliche, die bereits Tage zuvor in dem Bereich negativ aufgefallen sind die Beschädigungen verursacht haben, wird überprüft. Die Kriminalpolizei (K 41) in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen