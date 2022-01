Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Pickup landet im Graben – Polizei sucht wichtige Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Rosbach und Friedberg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte gegen 17.45 Uhr der 52-jährige Fahrer eines roten Toyota mehrere vorausfahrende Autos überholen wollen, indem er im Kurvenbereich bei Ockstadt einen Linksabbiegerstreifen befahren haben soll. Möglicherweise übersah der Mann dabei einen den Abbiegestreifen befahrenden PKW bzw. den herannahenden Gegenverkehr, woraufhin er knapp vor einer grünen Sattelzugmaschine mit Auflieger wieder einscherte.

Dabei soll der Toyota den LKW touchiert haben, woraufhin der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Seitengraben rutschte und erst etwa 100 Meter später zum Stehen kam. Die Beteiligten blieben unverletzt; der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro. Zudem war die Abschleppung des roten Pickup erforderlich, da dieser nicht mehr fahrtüchtig war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Fahrerin eines Mercedes älteren Baujahres an der Unfallstelle angehalten und diese unter anderem mit einem Warndreieck abgesichert. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin dringend, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden. Gleiches gilt auch für weitere Verkehrsteilnehmer, denen der rote Toyota Hilux bereits vor dem Verkehrsunfall auf der B455 zwischen Rosbach in Richtung Friedberg aufgefallen war.

Friedberg: Geld aus Parkautomaten gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Straftäter einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage der Kreisverwaltung am Europaplatz gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand auf Freitagabend, 20 Uhr bis Montagmorgen, 5.20 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: Vielzahl Spiegel abgetreten

Für einigen Schaden an geparkten PKW sorgten Chaoten in der Nacht zu Sonntag in Butzbach. Soweit bislang bekannt, waren in der New York Straße sowie dem Oberen Lachweg an insgesamt acht Fahrzeugen die Außenspiegel abgerissen bzw. -getreten worden.

Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430. Wem waren in der Nacht zu Sonntag im genannten Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Wer hatte einen oder mehrere der vorbezeichneten Taten beobachten können? Wer kann anderweitig Angaben zu den Taten machen?

Landkreis – Polizeikontrollen

Und wieder gab es am zurückliegenden Wochenende zahlreiche folgenträchtige Polizeikontrollen. Die Polizei beendete erneut Fahrten im Straßenverkehr und veranlasste Blutproben. Ein 28-jähriger Mann aus dem Ostkreis fiel dabei gleich zwei Mal auf.

Zunächst beförderte er am Freitag, 28. Januar, um kurz nach 12 Uhr auf der Niederrheinischen Straße in Stadtallendorf auf seinem Kleinkraftrad eine Sozia, die keinen Helm trug und so den Grund für das Anhalten liefert. Der Zweiradfahrer versuchte dabei erfolglos vor der Kontrolle zu flüchten. Die Polizei musste letztlich den Fahrer und Beifahrer vom Roller herunterziehen. Bei der Aktion blieben alle unverletzt.

Anschließend leistete der 28-Jährige allerdings einen Widerstand, der zu zwei leicht verletzten Polizeibeamten führte. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer zum einen keinen Führerschein für das gefahrene Zweirad hatte und dass er zum anderen offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war an seinem Krad ein Kennzeichen montiert, dass eigentlich an ein anderes Zweirad gehört. Die Polizei stellte das Kennzeichen sicher.

Das hielt den Mann jedoch von der weiteren Nutzung nicht ab. Als er mit der Maschine am Samstag, 29. Januar, gegen 17.10 Uhr, erneut durch die Niederrheinische Straße von Stadtallendorf fuhr, fiel er, eben wegen des fehlenden Kennzeichens einer anderen Streife auf. Wieder stand der Mann unter Drogeneinfluss, wieder musste er mit zur Blutprobe. Diesmal stellte die Polizei zusätzlich noch den Rollerschlüssel sicher.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Freitag, 27. Januar, gegen 19.50 Uhr, ein 20 Jahre junger Autofahrer. Der Marburger musste sein Auto in der August-Rohde-Straße stehen lassen. Bei ihm beschlagnahmte die Polizei noch eine geringe Menge Marihuana.

Nach der Kontrolle eines Autos auf der Marburger Straße in Wetter am Samstag, 29. Januar, um 02.25 Uhr, zeigte die Polizei gleich alle drei Insassen an. Der 32-Jährige Autofahrer fuhr unter dem Einfluss von THC und die beiden Mitfahrer im Alter von 26 und 27 Jahren besaßen geringe Menge von Betäubungsmitteln.

Nachdem der Drogentest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste ein 34 Jahre alter Autofahrer mit zur Blutprobe. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei zusätzlich noch eine geringe Menge Marihuana.

Auch für diesen Autofahrer endete die Fahrt und es folgte eine Blutprobe. Die Kontrolle war in der Nacht zum Samstag, 29. Januar, um 02.25 Uhr in Fronhausen. Obwohl es bei der Kontrolle deutliche Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmittel gab, lehnte ein 39 Jahre alter Autofahrer den angebotenen Drogentest zur Klärung, ob wirklich ein Einfluss vorliegt, ab. Aufgrund der Gesamtumstände und der nicht ausgeräumten Verdachtsmomente ordnete ein Staatsanwalt die Blutprobe an. Die Fahrt endete damit in der Nacht zum Montag, 31. Januar, um 00.15 Uhr, bei der Kontrolle in Kirchhain.

Und dann musste die Polizei noch zwei Blutproben veranlassen und die Führerscheine sicherstellen, weil die Fahrer unter Alkoholeinfluss fuhren. Der Alkotest einer in der Leopold-Lucas-Straße in Marburg kontrollierten 29 Jahre alten Autofahrerin zeigte am Samstag, 29. Januar, um 22.25 Uhr einen Wert von 1,62 Promille. Auf einen Wert von 1,46 Promille brachte es ein 44 Jahre alter Autofahrer. Seine Kontrolle war in der Nacht zum Sonntag, 30. Januar, um 03.30 Uhr in der Eulenkopfstraße ebenfalls in Marburg. Der Mann geriet wegen seiner Geschwindigkeit und Kurventechnik ins Visier der Polizei.

“Die Polizei setzt die Kontrollen für die Verkehrssicherheit auch weiterhin fort. Die immer wieder dargestellten Ergebnisse der Polizeikontrollen sprechen für sich und unterstreichen die Notwendigkeit der Kontrollen.”

Unfallflucht in der Stiftstraße – Zeugen gesucht

Der hinten links am Radkasten beschädigte graue Ford C-Max stand zur Unfallzeit am Freitag, 28. Januar, zwischen 06.45 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz der Matthäuskirche in der Stiftstraße. Vermutlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision, durch die an dem Ford ein vierstelliger Schaden entstand. Der Verursacher hinterließ weder am Auto einen Zettel noch rief er die Polizei.

Leider ergaben die Spuren am Unfallort und am Ford bislang keine Anhaltspunkte, die Rückschlüsse auf das verursachende Auto zuließen. Sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Unfallflucht bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Vilbel: Einbruch in Schopenhauerstraße

Einbrecher waren am vergangenen Samstag in der Schopenhauerstraße zugange. Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr beschädigten die bislang Unbekannten ein Fenster an der Rückseite des Einfamilienhauses, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, die im Anschluss nach Wertsachen durchsucht worden waren. Derzeit steht noch nicht fest, was genau entwendet wurde. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Nach mehreren PKW-Aufbrüchen – Polizei bittet um Mithilfe!

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Ortsteil Assenheim mehrere geparkte Fahrzeuge demoliert und darin zurückgelassene Wertsachen gestohlen. Bislang sind der Polizei sechs derartige Taten bekannt geworden. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Kastanienallee, der Höhenstraße, der Altkönigstraße, der Wintersteinstraße, der Bahnhofstraße sowie der Gollbergstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe etwa zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 6 Uhr am Montagmorgen zugange gewesen sein müssen.

Wer hat im genannten Zeitraum in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hatte jemand eine oder mehrere Tatausführungen beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen. Das der Meldung beigefügte Symbolbild kann im Rahmen der Berichterstattung gerne verwendet werden.

Bad Vilbel: Autodiebe stehlen Range Rover

Autodiebe haben in der Nacht zu Montag in Bad Vilbel einen schwarzen Range Rover Sport gestohlen. Das mehr als 100.000 Euro teure SUV, an welchem zumindest bis zur Entwendung Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen waren, war am Sonntagabend gegen 23 Uhr im Gronauer Weg abgestellt worden. Gegen 2.30 Uhr bemerkte man dann den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Waren vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Gronauer Weg, aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo ist das Fahrzeug nach der Tat aufgefallen?

Büdingen: Unter Alkoholeinfluss – Kontrolle verloren und überschlagen

Auf der Landstraße zwischen Büdingen und Rinderbügen ist am Samstagabend ein grauer Audi von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Offenbar war der Autofahrer betrunken. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befreite den Fahrer aus dem völlig demolierten Auto.

Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von deutlich über 3 Promille bei dem 31-Jährigen. Rettungskräfte brachten den wohl lediglich Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte unter anderem auch eine Blutentnahme. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. War der PKW zuvor an anderer Stelle aufgefallen? Sind andere Verkehrsteilnehmer durch das genannte Auto gefährdet worden? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen