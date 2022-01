Heidelberg-Handschuhsheim/Südstadt: Einbruch in mehrere Kleingartenanlagen – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Handschuhsheim/Südstadt (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Mittwoch,

14:30 Uhr, und Samstag, 16:30 Uhr, in mehrere Kleingärten in der

Tiergartenstraße, im Gewann Ziegelscheuer und im Gewann Schläuchen. Unbekannte

Täter brachen in mehrere Gartenhütten, sowie einen Bauwagen ein und durchsuchten

diese. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Ebenfalls eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr

in zwei Schrebergärten im Schrebergartenweg in der Südstadt. Auch hier wurden

die Gärten betreten und in eine Gartenhütte eingebrochen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich

entweder beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer

06221-45690, oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer

06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Messerstecherei; Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am vergangenen Sonntagabend, gegen 19 Uhr,

verständigten mehrere Passanten der Rohrbacher Straße über Notruf die Polizei,

da es dort zunächst zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen

war. Wie sich später bestätigte, wurde hierbei ein 23-jährige im Gesicht

oberflächlich und ein 24-jähriger Mann mit einem Messer im Bauchbereich

verletzt. Vor dem Eintreffen mehrerer Funkstreifen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte flüchtete die Tätergruppe. Die beiden Opfer hatten sich

selbstständig mit ihrem Auto in ein Heidelberger Krankenhaus begeben. Dort

konnten sie von der Polizei angetroffen und gehört werden. Bei dem 24-Jährige

musste die Schnittverletzung im Bauchbereich genäht werden. Beide konnten nach

ihrer ambulanten Behandlung wieder das Krankenhaus verlassen.

Nach bisherigen Ermittlungen ergab sich folgender Sachverhalt: Die beiden Opfer

hielten sich zunächst zum Essen in einem Restaurant in der Rohrbacher Straße auf

und es fanden dort bereits erste provokante Blickkontakte mit der späteren

Tätergruppe, die an am Lokal vorbeiging, statt. Nachdem die beiden jungen Männer

das Lokal verlassen hatten, wurden sie von der Tätergruppe angerempelt und es

kam zu Handgreiflichkeiten, die sich ins Carré verlagerte. Im weiteren Verlauf

zückte dort einer der Täter ein Messer und stach auf den 24-Jährigen ein.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Einer der drei Täter war mit einer rot-/ orangefarbenen Jacke, die beiden

anderen Täter waren schwarz gekleidet. Ob ein vierte Täter dabei war, kann

derzeit nicht verifiziert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221.

99-1700, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Brand in Restaurant – Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots) – Der Brand, welcher in einem Restaurant in der Speyerer Straße

ausgebrochen war konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie der

Freiwilligen Feuerwehr aus Kirchheim kurz nach deren Eintreffen bereits unter

Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Um weitere Schwelbrände im

Dachbereich des Restaurants ausschließen zu können, mussten jedoch im Anschluss

an die Löscharbeiten Teile des Dachs abgetragen werden. Im Rahmen der ersten

Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der Brand im Bereich der

Dunstabzugshaube ausgebrochen war. Die weiteren Ermittlungen zur konkreten

Brandursache werden durch den Brandermittler des Polizeirevier Heidelberg-Süd

geführt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die ca. 200 Gäste

und Mitarbeiter des Restaurants bereits ins Freie begeben. Glücklicherweise

wurde durch das Brandgeschehen niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft

sich der entstandene Schaden auf ca. 25.000 Euro. Für die Dauer der

Einsatzmaßnahmen wurde die Speyerer Straße stadteinwärts für den Verkehr

gesperrt und in den Baumschulenweg abgeleitet. Der Verkehr stadtauswärts war bis

auf die Linksabbiegerspur nicht beeinträchtigt. Aufgrund des nur mäßigen

Fahrzeugverkehrs kam es nur temporär zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen

konnten mit Einsatzende, gegen 22.00 Uhr, wieder aufgehoben werden.

Heidelberg-Weststadt: Zusammenstoß zwischen Transporter und einem Pkw – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit

seinem Ford Transport von der Rohrbacher Straße die Kurfürsten-Anlage in

Richtung Römerkreis. Wiederum ein 81-Jähriger befuhr die Römerstraße in Richtung

Römerkreis mit seinem BMW. Im Einmündungsbereich zum Römerkreis kam es aus noch

nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß des Ford und des BMW

jeweils im Frontbereich. Der BMW war aufgrund herabhängender Fahrzeugteile nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden

von etwa 3.000 EUR.

Da die Verursacherfrage noch Gegenstand weiterer Ermittlungen ist, werden

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 zu melden. Insbesondere die

Insassen eines noch unbekannten Pkw, der neben dem BMW auf der Römerstraße fuhr.