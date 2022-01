Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen dauern an

Fulda. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kam es am Samstag (29.01.) in der Schumannstraße und Michael-Henkel-Straße zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurden in der ehemaligen Wohnung eines 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus der Schumannstraße neben Waffen- und Munitionsgegenständen auch NS-Devotionalien aufgefunden und sichergestellt. Unter anderem waren zur Begutachtung der Gegenstände auch Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort. Eine Gefährdung für die Bevölkerung war jedoch zu keiner Zeit gegeben.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird geprüft, um welche Art von Waffen es sich handelt und ob strafrechtliche Verstöße vorliegen. Hierzu dauern die Ermittlungen aktuell noch an.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schlitz. Am 21. Januar, gegen 7:30 Uhr, parkte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin ihren Skoda Octavia in der Seebergstraße in Höhe der Hausnummer 10 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass dieser am linken vorderen Kotflügel und der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Skoda vorbeigefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Octavia entstand Sachschaden von 1.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06642-609990.

Ilbeshausen/Hochwaldhausen. Am Donnerstag (27.01.), gegen 13:15 Uhr, parkte eine 66-jährige Pkw-Fahrerin ihren Opel Corsa auf einem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses in der Jean-Berlit-Straße. Als sie gegen 20:15 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass dieses im Heckbereich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den Corsa gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Corsa entstand Sachschaden von 1.500 EUR. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Feuerlöscher entleert

Lauterbach. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Samstagabend (29.01.), gegen 22.50 Uhr, wie mehrere unbekannte Personen einen Feuerlöscher auf dem Schulgelände in der Straße „An der Wascherde“ versprühten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Unbekannten diesen zuvor aus einem Kellerraum der Schule entwendet, sodass ein Sachschaden von rund 80 Euro entstand. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tatverdächtigen um vier Jugendliche handeln.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lack von drei Autos zerkratzt

Lauterbach. In der Straße „Alter Steinweg“ zerkratzten Unbekannte zwischen Samstagabend (29.01.) und Sonntagmittag (30.01.) den Lack eines silbernen Ford, eines schwarzen Audi A 6 sowie eines blauen Mercedes E 350 mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. An einem der Fahrzeuge wurde zudem ein Hakenkreuz in die Motorhaube geritzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Fahrzeugbrand

Rotenburg. Im Stadtteil Lispenhausen geriet am Samstagabend (29.01.), gegen 19.30 Uhr, ein VW Touran auf einem Privatgrundstück in der Nürnberger Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und führte entsprechende Löscharbeiten durch.

Derzeit schließt die Kriminalpolizei Brandstiftung nicht aus und hat die entsprechenden Brandursachenermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder im Nahbereich verdächtige Personen gesehen haben.

In Bäckerei eingebrochen

Kirchheim. Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag (29.01.) gewaltsam über ein Fenster in eine Bäckerei mit Poststelle in der Hauptstraße ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten aus mehreren Paketen den noch unbekannten Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Einbruch in Gartenschuppen

Heringen. Im Stadtteil Herfa brachen unbekannte Täter zwischen dem 03. und 29.01.2022 in einen Gartenschuppen in der Straße „Am Berg“ ein. Dabei entwendeten die Unbekannten zwei Rasenmäher, zwei Heckenscheren, eine Kettensäge sowie zwei Kabeltrommeln im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Es entstand geringer Sachschaden.

Farbschmierereien an Wohnanwesen und Stromverteilerkästen

Bebra. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag (30.01.) die Hausfassade, Garage sowie zwei Garagentore eines Mehrfamilienhauses in der Obere Straße im Ortsteil Blankenheim mit einem Schriftzug und Hakenkreuzen in brauner und roter Farbe. Zudem wurden zwei Stromverteilerkästen in der Straße „Über Land“ und „Obere Straße“ mit den gleichen Symbolen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Diebstahl von Kleinkraftrad

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (30.01.) ein Kleinkraftrad. Die grüne Simson S 51 B2-4 war unter einem Carport in der Schillerstraße im Ortsteil Asbach abgestellt und mittels Schloss gesichert. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von rund 4.000 Euro.

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Rotenburg. Die hintere Seitenscheibe eines 3er BMW schlugen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (30.01.) im Rotenburger Stadtteil Lispenhausen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Inneren des Fahrzeugs jedoch nichts entwendet. Das Auto stand auf einem Anwesen in der Nürnberger Straße. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Mountainbike gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (28.01.) und Samstagabend (29.01.) in der Wellastraße ein Mountainbike der Marke Cube. Das hellblaue Fahrrad im Wert von circa 450 Euro stand in einem als Lagerraum genutzten Zelt auf einem Firmengelände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. Unbekannte versuchten am frühen Sonntagmorgen (30.01.), zwischen 4.30 Uhr und 8 Uhr, in eine Gaststätte in der Kanalstraße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an der Eingangstür und verursachten 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerpunktkontrollen der Polizeiautobahnstation Petersberg – Hauptaugenmerk Alkohol und Drogen

Fulda. Eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Um die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern zu überprüfen, hat die Polizeiautobahnstation Petersberg in der Nacht von Samstag (29.01.) auf Sonntag (30.01.) entsprechende Schwerpunktkontrollen auf der A 66, der A 7 sowie den angrenzenden Anschlussstellen durchgeführt.

Bereits bei der ersten Kontrolle wurde eine Streife beim Wenden an der Anschlussstelle Neuhof Süd fündig. Dort kontrollierten die Beamten einen 34-jährigen Rollerfahrer aus der Gemeinde Kalbach, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem erhärtete sich nach kurzer Zeit der Verdacht, dass der Fahrer kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte.

Auch die anschließende Kontrolle – nur eine Anschlussstelle weiter – verlief ähnlich. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, der Höhe Neuhof Nord unterwegs war, hatte keinen Führerschein und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Bei zwei weiteren Kontrollen im Bereich der Anschlussstelle Fulda Mitte stellten die Beamten zwei Pkw-Fahrer fest, welche ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren und vermutlich unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln standen. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugführer mussten ihre Fahrten noch an den Kontrollstellen beenden.

Insgesamt überprüfte die Polizei in der Nacht 25 Fahrzeuge und 30 Personen. Dabei wurden neben den genannten Straftaten noch mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Eine Person, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, musste für ihr Vergehen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. An drei kontrollierten Fahrzeugen mussten zudem technische Mängel beanstandet werden.

In vielen Gesprächen sensibilisierten die Beamten die Verkehrsteilnehmer in Bezug auf die Risiken und Gefahren einer Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die meisten zeigten Verständnis und befürworteten die durchgeführten Kontrollen.

Die osthessische Polizei wird auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen zum Thema „Alkohol und Drogen“ in allen drei Landkreisen legen, um somit die Unfallzahlen weiter zu reduzieren.

Verkehrsunfall auf der BAB A5, FR Kassel, km 409,5 Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine

BAB 5 (ots)

Am 30.01.2022 um 20:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Homberg (Ohm) und Alsfeld- West. Hier löste sich ein Tanksattelauflieger aus ungeklärter Ursache aus der Verbindung zu der Sattelzugmaschine und sank auf die Fahrbahn, wo er unkontrolliert bis zum Stillstand mehrere Schutzplankenelemente beschädigte. Der 51-jährige deutsche Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein blieb dabei unverletzt. Der Tankaufbau blieb unbeschädigt und es traten keine Stoffe aus diesem aus.

Aufgrund von Bergungsarbeiten war die Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Kassel ab 23:13 Uhr bis ca. 04:00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde empfohlen.

Zur Absicherung und Räumung der Unfallstelle waren Kräfte der Autobahnmeisterei Alsfeld und ein Abschleppdienst aus Grünberg vor Ort eingesetzt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Verkehrsunfall – 40 000,- Euro Schaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 29.01.22, gg. 15.10 Uhr in Fulda, in der Straße Zieherser Weg Kreuzungsbereich Petersberger Straße in Höhe Hausnr. 66.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr mit seinem PKW, einem 3er BMW, den Zieherser Weg und wollte nach links in die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Petersberg abbiegen. Hierzu benutze er den linken Fahrstreifen und wollte unmittelbar nach dem links Einbiegen in die Petersberger Straße den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Hierbei jedoch übersah er einen neben ihm auf der rechten Fahrspur fahrenden, ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung linksabbiegenden, Audi A4.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die Garage des dortigen Wohnhauses.

Glücklicherweise wurden weder der 54-jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des Audi A 4, ein 45-jähriger Mann aus Fulda, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Aber auch die Garage des Wohnhauses wurde stark beschädigt und musste durch die herbeigerufene Feuerwehr abgesichert werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf ca. 40 000,- Euro geschätzt.