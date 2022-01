Präparierte Fleischstücke ausgelegt – Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) – 30.01.2022, 09:52 Uhr – Unbekannte legten im Bereich Stellbergsweg/ Grüner Weg Fleischstücke mit Reißnägeln aus. Ein Zeuge ging Sonntagvormittag 30.01.2022 mit seinem Hund im Bereich Stellbergsweg spazieren. Ihm fiel hierbei ein Stück Wurst auf, wobei sich bei genauerer Betrachtung des Wurststückes heraus stellte, dass sich in dem Wurststück Reißnägel befanden.

Ein weiteres, auf die gleiche Art präpariertes Wurststück fand er ein Stück weiter am Wegesrand auf. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, welche die präparierten Wurststücke sicherstellte. Ein Strafverfahren wegen des Versuchs der Sachbeschädigung ist eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist bisher noch kein Tier durch solch einen “Köder” verletzt worden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Fahrkartenautomaten auf

Felsberg-Wolferhausen (ots) – 31.01.2022, 03:23 Uhr – Sachschaden von 25.000 Euro entstand bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in der Nähe des Bahnhofs Wolfershausen. Die Täter begaben sich zu dem Fahrkartenautomaten, welcher sich an einem Fußweg in der Nähe der Fulda befindet. Hier sprengten die Täter den Automaten mit unbekannten Mitteln auf. Durch die Explosion wurden Teile des Automaten bis zu 30 Meter weit geschleudert.

Aus dem aufgesprengten Automaten entnahmen die Täter das Scheingeld aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat erfolgte vermutlich am heutigen Morgen um 03:23 Uhr. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740.

Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 26.01.2022, 08:30 Uhr bis 26.01.2022, 14:00 Uhr – Am Mittwoch 26.01.2022 führten Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen im Öffentlichen Personennahverkehr durch. Die Polizisten kontrollierten an mehreren Bushaltestellen im südlichen Schwalm-Eder-Kreis, wobei der Schwerpunkt bei der Bushaltestelle am Bahnhof in Treysa war.

Insgesamt wurden 83 Personen kontrolliert, welche aus Bussen ausstiegen. 3 der kontrollierten Personen konnten keinen 3G-Nachweis erbringen, gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Grabstein und Sandsteinmauer beschädigt

Felsberg-Altenbrunslar (ots) – 29.01.2022, 23:08 Uhr – Am späten Samstagabend 29.01.2022 beschädigten mindestens 4 Täter auf dem Friedhof in der Ellenberger Straße einen Grabstein und eine Mauer des dortigen Bahnviadukts. Die Täter begaben sich auf das Friedhofsgelände und beschädigten dort mit einem Hammer ein Symbol (Eisernes Kreuz), welches sich auf einem Grabstein befindet.

Zudem besprühten die Täter den Grabstein an Vorder- und Rückseite mit roter Farbe. Unweit des Friedhofs wurde auf die Sandsteinmauer des dortigen Bahn-Viadukts ebenfalls ein Spruch mit schwarzer Sprühfarbe gesprüht.

Von einem Zeugen wurden mindestens 4 jugendliche/heranwachsende Personen bemerkt. Es soll sich um 3 männliche und 1 weibliche Person handeln.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740.

Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Homberg (ots) – Samstag, 29.01.2022, 16:11 Uhr – Ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz stahl am Samstagnachmittag Lebensmittel im Wert von 54 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der August-Vilmar-Straße. Nach kurzer Flucht nahmen ihn die alarmierten Polizisten fest. Aufgrund bestehende Haftbefehle wurde er in eine Haftanstalt eingeliefert.

Ein Zeuge in dem Lebensmittelmarkt bemerkte, wie der 38-Jährige mit vollen Einkaufstaschen das Geschäft durch den Eingangsbereich verließ, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben. Nach Ansprechen durch Mitarbeiter des Geschäftes flüchtete der 38-Jährige mit dem Diebesgut.

Er wurde kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen und festgenommen. Das Diebesgut ließ er auf der Flucht zurück, es durch Mitarbeiter des Marktes gesichert. Bei der Personenüberprüfung des 38-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn noch zwei Haftbefehle bestanden. Daraufhin wurde er umgehend in eine Haftanstalt eingeliefert.

