Serie bewaffneter Raubüberfälle geklärt

Landkreis Kasse/Hann.Münden (Südniedersachsen): Nach einer Serie von bewaffneten Raubüberfällen in Reinhardshagen und Umgebung ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen und operativen Maßnahmen gerieten zwei Männer, ein 21-Jähriger aus Reinhardshagen und ein 24-Jähriger aus Hann. Münden, in den Verdacht, seit November 2021 für insgesamt 4 bewaffnete Raubüberfälle verantwortlich zu sein.

Ein Richter erließ in der vergangenen Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen die Beschuldigten, woraufhin diese am Donnerstag an ihren Wohnanschriften durch die Polizei festgenommen wurden. Beide Tatverdächtige wurden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Der erste Raubüberfall hatte sich am Abend des 16. November 2021 in Reinhardshagen ereignet. Zwei Täter hatten einen Einkaufsmarkt in der Mühlenstraße betreten und unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet. Am 23. Dezember 2021 kam es zu dem zweiten Überfall auf eine Tankstelle in Reinhardshagen-Vaake. In diesem Fall drohten die Täter mit einer Pistole und erbeutete ebenfalls Bargeld. Nach dem Überfall hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und einen Hinweis auf einen verdächtigen Audi mit HMÜ-Kennzeichen (Hann. Münden) gegeben, der ihm in Tatortnähe aufgefallen war.

Polizeibeamter in Freizeit gab entscheidenden Hinweis

Den entscheidenden Hinweis gab letztlich ein Polizeibeamter aus Hofgeismar, nachdem am 16. Januar 2022 eine Tankstelle in der Brückenstraße in Wesertal-Gieselwerder überfallen worden war. Der Polizist hatte in seiner Freizeit in Gieselwerder einen verdächtigen Audi, ebenfalls mit HMÜ-Kennzeichen, beobachtet und sich das Kennzeichen genau gemerkt. Nur wenige Stunden später kam es in dem Ort dann zu dem Raubüberfall auf die Tankstelle, bei dem zwei Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeuteten und einen Angestellten während eines Gerangels leicht verletzten. Das von dem Polizeibeamten abgelesene Kennzeichen führte die Ermittler der Kripo schließlich auf die Spur der Tatverdächtigen. Diese stehen im Verdacht, nur einen Tag später unter Vorhalt eines Messers eine Tankstelle in Hann. Münden überfallen zu haben. Bei der Fahndung war Beamten der Polizei Hann. Münden die Festnahme der beiden Tatverdächtigen gelungen, die zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die enge Zusammenarbeit der hessischen und niedersächsischen Kriminalbeamten sowie das Zusammenführen der vier Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Kassel führte schließlich dazu, dass ein Richter aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente die Untersuchungshaftbefehle gegen die Beschuldigten erließ.

Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Raubes und besonders schwerer räuberischer Erpressung sowie zu möglichen Mittätern dauern derzeit an. Bei den in Rede stehenden Straftaten handelt es sich keinesfalls um Kavaliersdelikte, sondern um Verbrechenstatbestände, für deren Verwirklichung eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren droht.

Einbruch in Bankfiliale – Kripo sucht Zeugen

Trendelburg (ots) – Unbekannte Täter sind im Laufe der Nacht zum Sonntag 30.01.2022 in eine Bankfiliale in der Straße “Zur Abgunst” in Trendelburg eingebrochen. Dabei gingen die Einbrecher mit schwerem Gerät vor und durchbrachen eine Wand. Darüber hinaus verschafften sie sich auch gewaltsam über das Dach Zugang zu dem Gebäude. Aus noch unbekannten Gründen gingen sie aber in beiden Fällen nicht weiter vor und machten daher letztlich keinerlei Beute.

Der Sachschaden wird jedoch auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein offenbar von ihnen genutztes Fahrzeug geben können.

Die genaue Tatzeit des Einbruchs ist derzeit noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich die Tat zwischen Samstagabend, 20:15 Uhr, und Sonntagmorgen, 6:15 Uhr, ereignet. Wie die mit dem Fall betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo berichten, hatten die Täter offenkundig ein Fahrzeug mitgeführt. Aufgrund von Reifenspuren gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher den Wagen, zu dem bislang keine weiteren Details bekannt sind, auf der Gebäuderückseite abgestellt hatten und dort die Wand aufbrachen. An dieser Stelle hatten die Unbekannte mit ihrem Werkzeug Glasbausteine und Teile der Wand aufgestemmt, ohne jedoch durch die entstandene Öffnung in das Gebäude zu klettern.

Auffällig ist aus Sicht der Ermittler, dass bereits am Wochenende zuvor, in der Nacht zum Sonntag, den 23.01., die Bewegungsmelder auf der Gebäuderückseite von Unbekannten beschädigt worden waren. Diese Tat dürfte höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht zum letzten Sonntag stehen. Vermutlich hatten sich die Täter bereits im Vorfeld im Bereich der Bankfiliale aufgehalten und diese ausgekundschaftet.

Die Ermittler des K 21/22 bitten daher nun um Zeugenhinweise. Wer in den letzten Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale beobachtet hat und Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

4 Geschäftseinbrüchen am Wochenende

Kassel-Mitte und -Kirchditmold (ots) – Zeugen zu 4 Geschäftseinbrüchen die sich am Wochenende ereigneten, sucht derzeit die Kasseler Kripo. Da in allen Fällen die Eingangstüren auf gleiche Weise angegangen wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen dürften.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war es zunächst zu dem Einbruch in eine Änderungsschneiderei mit integriertem Paketshop am Entenanger gekommen. Nachdem die Täter über die aufgebrochene Tür in das Geschäft eingestiegen waren, öffneten sie mehrere zwischengelagerte Pakete und entwendeten daraus den Inhalt. Was genau erbeutet wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Friseursalons in der Kurt-Schumacher-Straße, nahe “Am Stern”, aufzubrechen. Sie scheiterten allerdings, sodass sie nicht in das Geschäft gelangten und keine Beute machten.

In der darauffolgenden Nacht zum Sonntag ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in eine Bäckerei und eine Baguetteria in der Teichstraße. Bei beiden Taten hatten es die Einbrecher offenbar auf Bargeld abgesehen, sie durchsuchten die Geschäftsräume und erbeuteten jeweils Wechselgeld aus den Kassen. Vermutlich flüchteten sie in beiden Fällen über die aufgebrochene Tür nach draußen, wo sich die Spur der Täter verliert. Die genauen Tatzeiten stehen bislang nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Jugendliche nehmen Ladendieb die Beute ab

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Mit einer gehörigen Portion Zivilcourage traten letzten Samstag 29.1.22 gegen 18 Uhr eine 60-Jährige aus Kassel sowie 3 bislang unbekannte Jugendliche auf. Die Frau hatte einen Mann beim Diebstahl von Hygieneartikeln und Spielwaren in einem Drogeriemarkt im Bahnhof Wilhelmshöhe beobachtet. Als der Dieb den Laden verließ verfolgte die 60-Jährige den Mann.

Vor der Tür kamen 3 Jugendliche der Frau zur Hilfe und entrissen dem Dieb die Beute. Der Langfinger flüchtete anschließend aus dem Bahnhof. Da die jungen Helfer es offensichtlich eilig hatten, sind sie gegangen, ohne ihren Namen zu hinterlassen.

Täterbeschreibung:

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Bekleidet sei er gewesen mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zum Täter sind bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten. Ebenso werden die hilfsbereiten Jugendlichen gebeten, sich zu melden.

Trio tritt Spiegel von Autos ab – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – In der Nacht zum Samstag 29.01.2022 meldete ein Anwohner gegen 00:40 Uhr drei dunkel gekleidete junge Männer, die durch die Breitscheidstraße ziehen und die Spiegel von geparkten Autos abtreten sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Randalierern, die bereits in unbekannte Richtung geflüchtet waren, verlief anschließend ohne Erfolg.

Allerdings stellte die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte in der Breitscheidstraße und in der Dörnbergstraße 6 beschädigte Pkw fest. An einem VW Polo, zwei VW Caddy, einem VW Up, einem Seat Mii und einem Mazda 2 waren ein oder beide Spiegel zerstört worden. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich nach Schätzung der Polizisten auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

