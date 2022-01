Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof

Frankfurt-Griesheim (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen 2 noch unbekannte Täter, die am Sonntagabend 30.01.2022 am Bahnhof Frankfurt-Griesheim einen 55-jährigen Frankfurter tätlich angegriffen und mit einer Bierlasche verletzt haben. Gegen 19 Uhr war es zwischen den 3 Personen zu einem zuerst verbalen Streit gekommen, der letztlich eskalierte und mit einer auf dem Kopf des 55-Jährigen zertrümmerten Bierflasche endete.

Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn hatte die Auseinandersetzung bemerkt und sofort die Bundespolizei alarmiert. Als wenig später eine Streife eintraf, fanden die Beamten den Frankfurter bewusstlos am Bahnsteig, wo er wenig später von Rettungssanitätern versorgt wurde.

Die zwei anderen Personen waren noch vor Eintreffen der Streife geflüchtet und konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndung bisher nicht gestellt werden. Der verletzte Mann wurde mit Platz- und Schnittwunden am Kopf in die Uni-Kliniken Frankfurt am Main eingeliefert.

Gegen die zwei noch unbekannten flüchtigen Täter, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bootshalle im Frankfurter Osthafen drohte zu sinken

Frankfurt-Osthafen (ots) – Am heutigen Samstag 29.01.2022 gegen 11:15 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt die Mitteilung über eine im Osthafen in Schräglage geratene Bootshalle. Die Bootsstreife der Wasserschutzpolizei konnte vor Ort feststellen, dass in einen Schwimmkörper Wasser eindrang und ein Absinken der Bootshalle drohte.

Mit einer Tauchpumpe der Feuerwehr Frankfurt gelang es noch rechtzeitig das eingedrungene Wasser zu lenzen und die Halle zu stabilisieren. Zu Personen- und Sachschäden kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Polizeifahrzeug beschmiert

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Januar 2022) in der Gebeschusstraße ein Polizeifahrzeug mit weißer Farbe beschmiert. Im Zeitraum zwischen 22:45 Uhr und 00:40 Uhr besprühten die bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines in der Gebeschusstraße abgestellten Dienstfahrzeuges mit einem Hakenkreuz und SS-Runen. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, die derzeit noch andauern.

Dieb versucht Bargeld aus Hotel zu stehlen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Ein 42-jähriger Mann versuchte am Sonntagabend Bargeld aus einer Hotelrezeption in der Moselstraße zu stehlen. Er flüchtete anschließend, stellte sich aber wenig später freiwillig der Polizei. Gegen 21:15 Uhr nutze der 42-Jährige einen günstigen Moment, als der Rezeptionist kurz vor die Tür ging.

Der 42-Jährige durchwühlte eine Schublade und fand mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Rezeptionist ertappte den Dieb während der Tat. Dieser ließ das Geld zurück und flüchtete. Dennoch gelang es den Rezeptionisten und einem weiteren Mitarbeiter den 42-Jährigen kurz festzuhalten und ihm die Krankenkassenkarte abzunehmen. Dem Dieb gelang letztlich die Flucht.

Doch wenig später hatte es sich 42-Jährige anders überlegt und begab sich freiwillig zur Polizei. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus gewerblichen Raum.

Aus drei wurde eine Bierflasche

Frankfurt-Gutleutvierztel (ots)-(ne) – Eigentlich wollte ein bislang unbekannter Mann drei Flaschen Bier in einem Kiosk in der Mannheimer Straße kaufen. Am Ende zerschlug er zwei davon und klaute eine. Der Unbekannte wollte seinen Bierdurst Sonntagabend gegen 20:30 Uhr in dem kleinen Kiosk stillen. Er hatte auch vor, die drei Flaschen zu bezahlen mit einer EC-Karte. Doch der PIN funktionierte irgendwie nicht. Der Verkäufer wurde misstrauisch und es entwickelte sich eine hitzige Diskussion.

Schließlich nahm der Unbekannte eine Bierflasche und schlug damit auf den Verkäufer ein. Eine weitere Flasche warf er dann auch noch gegen den Kopf des Verkäufers. Am Ende nahm er die dritte und letzte Flasche und verschwand damit in der Dunkelheit. Die Polizei wertet die Tat als Raub.

Laut Zeugen war der Mann etwa 180 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und kurze, schwarze, lockige Haare. Er trug eine weiße Winterjacke mit blauen Applikationen im Bauchbereich, eine rote Hose und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Hinweise bitte an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069/755 10400.

Exhibitionist belästigt Seniorin

Frankfurt-Ginnheim/Heddernheim (ots)-(dr) – Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntagvormittag 30.01.2022, in einer U-Bahn zwischen Ginnheim und Heddernheim in schamverletzender Weise vor einer Seniorin entblößt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen.

Die 74-jährige Geschädigte betrat mit ihrem Rollator gegen etwa 10:30 Uhr an der Haltestelle Ginnheim eine U-Bahn der Linie U9, welche zu diesem Zeitpunkt in Richtung Nieder-Eschbach fuhr. Ein Mann, der die U-Bahn ebenfalls betreten hatte drehte sich während der Fahrt unvermittelt zu ihr um und zeigte ihr sein aus der geöffneten Hose hängendes Glied, welches er mit einer Hand festhielt. Dabei sprach er unverständliche Worte in Richtung der Seniorin.

An der Haltestelle Römerstadt verließ der Unbekannte wieder die U-Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 26-32 Jahre alt, längliches Gesicht, orientalisches Erscheinungsbild, heller Hauttyp; bekleidet mit einer dunklen Wollmütze und einem dunklen Anorak; trug einen dunklen Rucksack.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen