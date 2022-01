Frau am Bahnhof belästigt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 29.01.2022, 17:45 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Bahnhof eine junge Frau von einem Mann belästigt und bedrängt. Eine 19-Jährige war auf dem Bahnhofsplatz unterwegs, als sie von einem 50-Jährigen angesprochen wurde. Der Mann berührte die 19-Jährige plötzlich im Gespräch an der Schulter und machte anzügliche Bemerkungen. Als die Frau sich der unangenehmen Situation entziehen wollte, folgte der 50-Jährige ihr weiter. Erst als die Polizei gerufen wurde, ließ der Mann von ihr ab. Die Polizeistreife konnte den Mann noch auf dem Bahnhofsplatz kontrollieren. Es wurde eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung aufgenommen und der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die 19-Jährige wurde von der Polizei sicher nach Hause gebracht.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hünfelden-Mensfelden, Hehnerstraße, Freitag, 28.01.2022 bis Samstag, 29.01.2022

(wie) Am Wochenende wurde in Mensfelden ein Zigarettenautomat aufgebrochen und dabei stark beschädigt. Unbekannte Täter hatten unbemerkt den Automaten mit massiver Gewalt aufgebrochen und daraus Zigaretten und Bargeld gestohlen. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Telefonzelle in Limburg beschädigt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 30.01.2022, 02:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Limburg eine Telefonzelle mutwillig beschädigt. Die Bundespolizei informierte die Kollegen der Polizei Limburg über die beschädigte Telefonzelle am Bahnhofsplatz, in der Nähe der öffentlichen Toilettenanlage. Unbekannte Täter hatten eine Seitenscheibe eingeschlagen und diese so zerstört. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

Autos in Limburg aufgebrochen,

Limburg, Im Ansper/ An der Lahnkampfbahn, Freitag, 28.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022

(wie) Am Wochenende wurden in Limburg zwei Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Auf dem Parkplatz am Sportplatz „Im Ansper“ wurde an einem schwarzen Toyota eine Seitenscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Navigationssystem gestohlen. Den Stein hinterließen die Täter im Fahrzeug. In der Straße „An der Lahnkampfbahn“ schlugen unbekannte Täter auch eine Seitenscheibe an einem silbernen Peugeot ein. Anschließend wurde Münzgeld aus dem Mittelkonsole entwendet. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt und der Sachschaden an den Fahrzeugen ist erheblich höher als der Wert der Beute.

Diebstahl aus Sporthalle in Bad Camberg, Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, Samstag, 29.01.2022, 20:15 Uhr bis Sonntag, 30.01.2022, 10:15 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Sportgeräte aus einer Sporthalle gestohlen. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zu der alten Sporthalle der Taunusschule verschafft. Aus dem Inneren ließen sie dann eine Tasche, in der sich Langbögen und Zubehör befanden, mitgehen. Der Wert der Beute wird auf 1.000EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

Betrunken gegen die Leitplanke gefahren, Löhnberg, Landesstraße 3044, Samstag, 29.01.2022, 22:22 Uhr

(wie) Am Samstagabend kollidierte ein Mann mit einer Leitpanke, er saß unter Alkoholeinfluss am Steuer. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem Ford die L 3044 von Odersberg in Richtung Löhnberg. Nach Angaben des Fahrers, habe er auf der Strecke versucht einem Reh auszuweichen. Hierbei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit Leitplanke neben der Fahrbahn kollidiert. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Streife der Polizei den Geruch von Alkohol im Atem des 23-Jährigen. Der folgende Test brachte ein Ergebnis von über 0,6 Promille. Daher wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend durfte der 23-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.400 EUR.

Unter Drogeneinfluss am Steuer Verkehrsunfall verursacht, Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Montag, 31.01.2022, 00:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag touchierte eine junge Frau ein parkendes Auto in Obertiefenbach, sie war unter Drogeneinfluss am Steuer. Die 18-Jährige befuhr die Hauptstraße und touchierte während der Fahrt ein geparktes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums der 18-Jährigen fest. Sie wurde daher zur Polizeidienststelle mitgenommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.200 EUR.