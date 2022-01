Einbrecher stehlen Bargeld und Besteck, Kriftel, Hofheimer Straße, 30.01.2022, 16.00 Uhr bis 20.15 Uhr

(pa)In Kriftel kam es am Sonntag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16.00 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang ins Innere eines in der Hofheimer Straße gelegenen Wohnhauses. Die Täter durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten neben Bargeld auch vergoldetes Besteck. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Diebe entwenden Elektrokabel,

Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, 29.01.2022, 16.00 Uhr bis 31.01.2022, 08.00 Uhr

(pa)Am Wochenende waren Diebe in Eschborn auf dem Gelände eines Elektrogroßhandels am Werk. Wie am Montag angezeigt wurde, hatten sich in der Zeit seit Samstagnachmittag Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem in der Ludwig-Erhard-Straße gelegenen Firmengelände verschafft. Dort entwendeten die Täter zwei Kabeltrommeln mit je 500 Metern Kabel sowie eine Palette Kabelringe. Der Gesamtwert des Diebesgutes, für dessen Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt wurde, beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0.

Außenspiegel abgetreten,

Hofheim am Taunus, Germanenweg / Am Hochfeld, 29.01.2022, 12.00 Uhr bis 30.01.2022, 07.00 Uhr

(pa)In Hofheim wurde von Samstag auf Sonntag durch Vandalismus an geparkten Pkw Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 800 Euro verursacht. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen wurden drei im Bereich Germanenweg und „Am Hochfeld“ abgestellte Fahrzeuge – ein Renault, ein Peugeot sowie ein Toyota – mutwillig beschädigt. Unbekannte traten die Außenspiegel ab und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079 – 0 entgegen.

Leichtkraftrad von Auto erfasst,

Schwalbach am Taunus, Ostring, 30.01.2022, gg. 13.40 Uhr (pa)Am Sonntagnachmittag wurde in Schwalbach ein 17-Jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der Jugendliche befuhr gegen 13.40 Uhr den Ostring aus Richtung Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung Badener Straße, als die 48-jährige Fahrerin eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel in den Verkehr einfahren wollte. Dabei übersah die Autofahrerin den 17-Jährigen, der sich mit seiner 125er von hinten näherte. Das Leichtkraftrad kollidierte in der Folge mit dem Corsa, woraufhin der Jugendliche die Kontrolle über sein Gefährt verlor und gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Skoda prallte. Der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seiner 125er entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.