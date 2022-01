Marburg (ots) – Am Sonntag 30.01.2022 gegen 08.45 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann mit schwerwiegenden Kopfverletzungen am unteren Ende einer Böschung zwischen der Leopold-Lucas-Straße und dem Schulgelände des Philippinum-Gymnasiums gefunden. Die Verletzungen erforderten eine sofortige Notoperation.

Nach den Untersuchungen der Rettungskräfte und nach den Spuren am Fundort, lag der Verletzte möglicherweise schon längere Zeit vor seiner Entdeckung in dem Gebüsch.

Die Polizei fand in seiner Kleidung die noch vorhandenen Wertsachen wie Handy und Bargeld. Derzeit stehen die näheren Umstände, die zu der Verletzung führten nicht fest.

Es lässt sich weder ein Unglücksfall noch eine fahrlässige oder vorsätzliche zum Sturz führende Handlung ausschließen, sodass die Polizei nach Zeugen sucht und um Hinweise bittet.

Wer war in der Nacht zum Sonntag in der Leopold-Lucas-Straße? Wem ist dort der 59 Jahre alte Mann aufgefallen? Wer hat ein Geschehen beobachtet, dass zu der Verletzung geführt haben könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

