Hungen (ots) – Im Rahmen der Gerichtsverhandlung haben sich Verdachtsmomente ergeben, dass die sterblichen Überreste des Verstorbenen in dem kleinen See bei Bellersheim versenkt worden sein könnten. Aktuell findet eine Verhandlung wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes beim Landgericht in Gießen statt.

Das Landgericht Gießen hatte kürzlich in einem Beschluss die Absuche des Sees angeordnet. Die Durchführung der Aktion wird durch die bereits mit den Ermittlungen betraute Gießener Kriminalpolizei übernommen.

Der aus Hanau stammende Daniel Matysik wird seit 2016 vermisst.

Eine Absuche des Sachsensees bei Hungen-Bellersheim erfolgt am Montag 31.01.2022 mit speziellen Einsatzgeräten. Die Maßnahmen im Bereich des Sees werden von Spezialisten der Bundeswehr sowie der Wasserschutz- und einer technischen Einheit der Bereitschaftspolizei durchgeführt.

Die Mitarbeiter setzen dabei modernste Technik ein. Unter Zuhilfenahme einer Drohne und anderer Spezialgeräte soll der gesamte See abgesucht werden. Beamte der Gießener Kripo und der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen begleiten den Einsatz.

Weitere Auskünfte zum aktuellen Verfahrensstand können derzeit aufgrund der andauernden Hauptverhandlung nicht erteilt werden.

