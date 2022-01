Kassel-Wehlheiden (ots) – Ein 68-jähriger Rollstuhlfahrer wurd von 2 besonders dreisten Trickdieben am Samstagnachmittag 29.01.2022 in einem Discounter in der Kohlenstraße bestohlen. Gegen 14 Uhr lief einer der beiden Täter in dem Geschäft absichtlich vor den Rollstuhl, weshalb der Mann nicht mehr weiterfahren konnte. Zeitgleich wurde der 68-Jährige von hinten so fest geschubst, dass er fast aus dem Rollstuhl fiel.

Der Senior konnte sich gerade noch an einem Regal abfangen. Den Moment der Ablenkung nutzten die beiden Männer, um unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche des 68-Jährigen zu stehlen. Erst beim Bezahlen bemerkte der 68-Jährige den Diebstahl des Portemonnaies samt Geld und Ausweispapieren.

Von den Dieben liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: (lief vor den Rollstuhl). 20-25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, leicht untersetzte Statur, dunkle gelockte Haare, dunkle Sportbekleidung, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 2: (schubste von hinten). 50-55 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, sportliche Statur, Glatze mit noch leichtem Haaransatz, schwarz-graue Handwerkerkleidung, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

________________________________________________________________________

