B27/Sontra (ots) – Der 55-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine 43-jährige Mitfahrerin erlitt eine schwere Armfraktur, während das 3-jährige Kind aus dem Kindersitz befreit werden musste. Das Kind wurde mit Kopfverletzungen mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Der Unfallverursacher sowie dessen 20-jährige Mitfahrerin aus Cornberg wurden ebenfalls verletzt.

Um 13:25 Uhr befuhr am Sonntag 30.01.2022 ein 33-Jähriger aus Grebenau mit seinem Pkw von Cornberg kommend in Richtung Sontra. Nachdem er einen Pkw überholt hatte geriet er mit dem Fahrzeug beim Wiedereinscheren auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern. Der 33-Jährige konnte seinen Pkw wohl kurz stabilisieren, bevor er dann in der Rechtskurve mit dem Auto erneut ins Schleudern geriet.

Das Fahrzeug kam dadurch auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger kam, der von einem 55-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Der Pkw des Unfallverursachers prallte in die Beifahrerseite des entgegenkommenden Autos, das dadurch von der Bundesstraße abkam und samt Anhänger im angrenzende Feld zum Stehen kam.

Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter beauftragt und die Sicherstellung des Führerscheins des Unfallverursachers angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 22.000 EUR angegeben.

Die Bundesstraße war bis ca. 16:45 Uhr in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt.

