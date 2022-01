Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Toilettenhäuschen durch Sturm umgefallen

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.01.2022 gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein teilweise auf der Fahrbahn, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim, liegendes Toilettenhäuschen gemeldet. Vermutlich wurde es durch Sturmböen erfasst und dadurch umgeworfen. Durch die Streifenwagenbesatzung wurde das Toilettenhäuschen von der Straße entfernt. Nach jetzigem Stand kam zu keiner Gefährdung von Verkehrsteilnehmern.

Bad Dürkheim: Gleich mehrere Fundgegenstände abgegeben

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.01.2022 gegen 16:00 Uhr wurde im Waldgebiet Kriemhildenstuhl durch Wanderer eine Damenhandtasche gefunden. Die Eigentümerin meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und konnte ihre Handtasche bei der Polizei abholen. Ähnlich ging es einer älteren Dame die ihr Handy in Bad Dürkheim verloren hatte. Eine 82-Jährige hatte das verlorene Handy zuvor gefunden und bei der Polizei abgegeben. Beide konnten glücklich die Polizeiwache wieder verlassen.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitsmessung in der Friedelsheimer Straße

Bad Dürkheim (ots) – Am späten Vormittag des 30.01.2022 wurden zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr durch Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durchgeführt. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt ca. 40 Fahrzeugführer/innen gemessen. Insgesamt 10 Fahrzeugführer/innen überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h., sie wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug nach Toleranzabzug 50km/h bei erlaubten 30 km/h.

Niederkirchen: Sachbeschädigung an PKW

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – In der Nacht von Samstag, 29.01.22, auf Sonntag, 30.01.22, zerstach ein bislang unbekannter Täter den rechten Vorderreifen eines PKWs, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz neben dem Dorfplatz ordnungsgemäß abgestellt war. Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort wurde durch einen Anwohner ein Hinweis auf eine Gruppe lärmender Jugendlicher gegeben, welche gegen 24 Uhr auf der Hauptstraße liefen und hierbei an anderen Fahrzeugen die Scheibenwischer aufklappten. Es könnte hierbei ein Tatzusammenhang zur Sachbeschädigung bestehen.

Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise per Telefon oder E-Mail.

Grünstadt: Mercedes gestohlen

Grünstadt, Tulpenweg – Nacht zum 31.01.2022 (ots) – In der Nacht zum 31.01.2022 wurde ein PKW im Grünstadter Tulpenweg gestohlen. Der Besitzer hatte sein Auto am Sonntag gegen 23:45 Uhr geparkt. Als er heute um 08:20 Uhr wegfahren wollte, war es nicht mehr da. Vermutlich wurde von den Tätern die sog. Keyless-go-Funktion überwunden, um den PKW zu entwenden. Bei dem gestohlenen PKW handelt es sich um einen metallic-silberfarbenen Mercedes C-Klasse (T-Modell) mit HH-Kennzeichen. Der Zeitwert wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die PI Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand heute in den frühen Morgenstunden im Bereich Tulpenweg / Im Freundchen / Freundchenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht (Hundebesitzer?). Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

Hettenleidelheim: Ohne Fahrerlaubnis

Hettenleidelheim, Tiefenthaler Straße – 28.01.2022, 23:50 Uhr (ots) – Ohne Fahrerlaubnis war ein 61-Jährigere aus Hettenleidelheim mit seinem PKW unterwegs, als er in eine Kontrolle geriet. Den Kollegen händigte er lediglich den Fahrzeugschein aus. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass seine Fahrerlaubnis am 14.01.2022 staatsanwaltschaftlich entzogen wurde.

Hettenleidelheim: Weiterfahrt verhindert

Hettenleidelheim, Turnhallenstraße – 29.01.2022, 00:05 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines 64-jährigen PKW-Fahrers in der Turnhallenstraße bemerkten die Beamten Alkohol in seiner Atemluft. Ein Test ergab einen Promillewert unter 0,5, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. PKW und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Grünstadt: PKW-Fahrerin fährt in Schlangenlinien

Grünstadt, Bitzenstraße – 29.01.2022, 13:50 Uhr (ots) – Aufgrund eines Hinweises über einen möglichen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wurde ein PKW, der auf der Bitzenstraße in Schlangenlinien fuhr, vor der Dienststelle kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 52-jährige PKW-Fahrerin vollkommen nüchtern war. Allerdings hatte sie sich nach eigenen Angaben während der Fahrt geschminkt, was zu der o.a. Fahrweise führte.

Grünstadt: Raub auf Spielothek

Grünstadt, Schillerplatz – 30.01.2022, 20:45 Uhr (ots) – Eine Angestellte wollte am 30.01.2022 gerade den Kassenabschluss machen, als ein vermeintlicher Kunde klingelte. Dieser bedrohte die 34-Jährige nach eigenen Angaben mit einem Messer und forderte Bargeld. Sie packte das Geld in einen Beutel, mit dem der komplett schwarz gekleidete Täter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Es gibt derzeit keine Täterhinweise. Erbeutet wurde ein 4-stelliger Euro-Betrag. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand gestern Abend im Bereich Fußgängerzone / Neugasse / Schillerplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Grünstadt, Asselheimer Straße / Zeppelinstraße – 31.01.2022, 08:00 Uhr (ots) – Gegen 08:00 Uhr kam es auf der Asselheimer Straße in Grünstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Feststellungen querte eine 33-Jährige Busfahrerin mit ihrem Fahrzeug, vom Nordring kommend, die Asselheimer Straße und wollte geradeaus weiter in die Zeppelinstraße fahren. Offensichtlich missachtete sie dabei die Vorfahrt eines Rollerfahrers, der auf der Asselheimer Straße Richtung Asselheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann schwer verletzt wurde. Er wurde zur BG-Unfallklinik verbracht. Wir gehen momentan davon aus, dass es sich um den 51-Jährigen Fzg-Halter handelt. Die Unfallstelle wird von einem Gutachter untersucht. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme muss mit Behinderungen für den Fzg-Verkehr gerechnet werden.

Grünstadt: Einbruch in Pfalzmarkt

Grünstadt, Ferdinand-Porsche-Straße – Nacht zum 29.01.2022 (ots) – Verantwortliche stellten beim Öffnen der Markthalle im Grünstadter Industriegebiet einen Einbruch fest. Der oder die Täter hatten in der Nacht die seitliche Eingangstür aufgebrochen. Im Innern wurden auch Büroräume aufgebrochen. Letztlich wurde lediglich mehrere Hundert Euro entwendet. Der Sachschaden wird hingegen mit 3000 Euro beziffert.

Freinsheim: Im Vorbeifahren PKW beschädigt

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 29.01.2022 14:00 Uhr bis 30.01.2022, 17:00 Uhr wurde ein in der Jahnstraße in Freinsheim abgestellter Suzuki Alto beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Suzuki und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Heckstoßstange entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

