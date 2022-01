Streitigkeiten an Testcenter – Pfefferspray eingesetzt

Wiesbaden, Gneisenaustraße Sonntag, 30.01.2022, gg. 15:20 Uhr

(js) Am Sonntagnachmittag kam es an einem Corona-Testcenter in der

Gneisenaustraße zu Streitigkeiten, in deren Verlauf eine Beteiligte Pfefferspray

einsetzte. Gegen 15:20 Uhr suchte eine 32-jährige Wiesbadenerin das Testcenter

auf. Nach kurzer Zeit kam es zu Streitigkeiten zwischen ihr und dem eingesetzten

Personal. Als die Dame der Örtlichkeit verwiesen wurde, zückte diese ein

Pfefferspray und sprühte in Richtung der Mitarbeiter. Weiterhin wurden diese

durch die Frau beleidigt. Bei dem Zwischenfall wurde keiner der Beteiligten

verletzt.

Sachbeschädigung an Corona-Testcenter

Wiesbaden, Oranienstraße

Freitag, 28.01.2022, 19:00 Uhr – Samstag, 29.01.2022, 08:00 Uhr

(js) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Glastür eines

Corona-Testcenters in der Oranienstraße beschädigt und ein Sachschaden in Höhe

von 500 Euro verursacht. Den ersten Erkenntnissen zu Folge wurde versucht, die

Tür mit einem bis dato unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Hinweise auf den

oder die Täter liegen nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 zu melden.

Widerstand geleistet

Wiesbaden, Kochbrunnenplatz

Sonntag, 30.01.2022, 06:40 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen leistete ein 26-jähriger bei einer Personalienfeststellung

am Kochbrunnenplatz Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 06:40

Uhr wurden der Polizei Streitigkeiten gemeldet und eine Streife entsandt. Vor

Ort sollten bei dem 26-jährigen die Personalien festgestellt werden, was dieser

verweigerte. Gegen eine sich anschließende Durchsuchung nach Personaldokumenten

wehrte er sich und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Schlussendlich konnte der Wiesbadener festgenommen und auf ein Polizeirevier

verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur

Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Pkw entwendet

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik

Sonntag, 30.01.2022, 11:45 Uhr – 12:00 Uhr

(js) Die kurze Abwesenheit eines Fahrzeugbesitzers nutzte am Sonntag ein bislang

unbekannter Täter, um einen schwarzen Opel Meriva in Biebrich zu entwenden. Der

Halter des Opel stellte sein Fahrzeug gegen 11:45 Uhr in der Straße der Republik

ab. Als er 15 Minuten später zu diesem zurückkam, war dieses verschwunden. Den

ersten Ermittlungen zu Folge, war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß verschlossen.

An dem Opel waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-RN 482 angebracht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

0611/345-0 entgegen.

Zwei BMW aufgebrochen

Wiesbaden, Lessingstraße / Winkeler Straße 26.01.2022 – 29.01.2022

(js) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden der Polizei zwei

Pkw-Einbrüche gemeldet In der Nacht von Freitag 28.01.2022 auf Samstag,

29.01.2022 wurde ein in der Lessingstraße geparkter Pkw BMW aufgebrochen und

unter Anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 3.500 Euro entwendet.

Ein weiterer BMW wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26.01.2022 und Samstag,

29.01.2022 in der Winkeler Straße ebenfalls von Dieben angegangen. Auch hier

wurden Gegenstände wie Schlüssel, Schuhe und eine Sonnenbrille im Wert von

mehreren Hundert Euro aus dem Innenraum gestohlen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber wenden sich bitte

an die Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0.

Pkw beschädigt

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Höhe Nr. 150 Samstag, 29.01.2022, 13:00 Uhr

(js) Am Samstagmittag wurde ein bislang unbekannter Täter dabei beobachtet, wie

er einen in der Dotzheimer Straße abgestellten VW Passat beschädigte. Gegen

13:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Unbekannter den geparkten Pkw im Bereich

der Frontscheibe augenblicklich beschädige. Hierbei entstand ein Sachschaden von

ca. 1.000 Euro. Unmittelbar wurden Streifen zur Fahndung entsandt. Während

dieser konnte der Täter nicht festgestellt werden. Die Person trug eine schwarze

dünne Winterjacke, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze OP-Maske sowie eine

ebenfalls schwarze Basecap. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier unter der Nummer 0611/345-2340 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Keller im Stadtgebiet aufgebrochen

Wiesbaden, Am Königsfloß / Luxemburgstraße / Adelheidstraße Mittwoch, 26.01.2022

bis Sonntag, 30.01.2022

(js) Mehrere Kellereinbrüche wurden über das Wochenende bei der Wiesbadener

Polizei angezeigt. In Mainz-Kastel wurden von Samstag auf Sonntag in der Straße

Am Königsfloß, in einem dortigen Altenwohnheim mehrere Kellerabteile

aufgebrochen. Der oder die Täter brachen dazu noch einen Münzautomaten auf,

welcher dort vorhanden ist. In der Luxemburgstraße wurden am Sonntag, zwischen

15:00 Uhr und 16:30 Uhr verschiedene Werkzeuge aus einem Keller gestohlen,

nachdem zuvor zwei Kellerverschläge aufgebrochen wurden. Zwischen Mittwoch,

26.01.2022 und Freitag, 28.01.2022 wurde aus einem Keller in der Adelheidstraße

neben diversen Werkzeugen ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens entwendet. Bei

den Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro. In allen Fällen

hat das 4. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der

Telefonnummer 0611/345-2440.

Verletzte Person und 50.000 Euro Schaden bei Unfall

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße

Montag, 31.01.2022, 07:05 Uhr

(js) Durch die Missachtung der Vorfahrt kam es am Montagmorgen in der

Abraham-Lincoln-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Audi-Fahrerin leicht

verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstand. Gegen

07:05 Uhr wollte eine 33-jährige Frankfurterin mit ihrem Audi, von der Berliner

Straße kommend, nach links in die Abraham-Lincoln-Straße einbiegen. Hierbei

übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Linienbus, welcher die

Abraham-Lincoln-Straße in Richtung Siegfriedring befuhr und es kam zur

Kollision. Die Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung in ein Wiesbadener

Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallaufnahme war gegen 08:30 Uhr beendet.

Kontrollmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“

Wiesbaden, Stadtgebiet

Freitag und Samstag, 28., 29.01.2022

(js) Am Freitag- und Samstagabend führte die Wiesbadener Polizei im Rahmen des

Einsatzkonzeptes „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ mehrere Kontrollen im

Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten durch

Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie der Stadtpolizei. Am

Freitagabend wurden zwischen 19:00 Uhr und 04:30 Uhr über 40 Personen

kontrolliert. Unter Anderem wurde im Bereich des Schlachthofgeländes bei einer

Kontrolle eine Gasdruckwaffe und ein Einhandmesser sichergestellt. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Im Bereich Schelmengraben wurden bei

der Kontrolle mehrerer Personen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

festgestellt und ein aufgefundener Schlagring sichergestellt. Bei den Kontrollen

am Samstagabend wurden erfreulich wenige Straftaten festgestellt. Lediglich in

der Daimlerstraße resultierte aus der Kontrolle einer Person eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund der Nichtbeachtung der

Coronaschutzverordnung sowie zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

1. Massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr nach Unfall, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 31.01.2022, 06:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen sorgte ein Verkehrsunfall auf der A3 bei Wiesbaden für

erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein 35-Jähriger war mit seinem Mercedes

zwischen Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz ins Schleudern geraten. Er

prallte gegen einen Sattelzug auf der rechten Fahrspur und danach noch gegen die

Außenschutzplanke. Bei der Kollision wurde der Sattelauflieger derart

beschädigt, dass die Ladung in Form von Glasscheiben über die Fahrbahn verteilt

wurde. Die dann entstehenden Glassplitter beschädigten mindestens drei weitere

Fahrzeuge. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Es

entstand ein Rückstau von bis zu 23 Kilometern Länge. Die Autobahnmeisterei

musste die Fahrbahn aufwendig mit einer Reinigungsmaschine säubern, damit der

Verkehr wieder rollen konnte. Die Sperrung konnte gegen 10:00 Uhr aufgehoben

werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000EUR geschätzt.

Im Stau befand sich eine schwangere Frau, bei der die Wehen einsetzten. Beamte

der Autobahnpolizei holten sie aus dem Verkehrsstau und übergaben sie an die

Besatzung eines Rettungswagens.

Volltrunkener Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Sonntag, 30.01.2022, 16:10 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag beendete die Autobahnpolizei die Fahrt eines stark

betrunkenen Transporterfahrers auf der A 3. Verkehrsteilnehmer meldeten der

Polizei einen weißen VW-Bus bei Medenbach, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug ausfindig machen und

schließlich anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 40-Jähriger aus der

Ukraine, der offensichtlich deutlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest

erbrachte einen Wert von über 2,7 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen

und zur Dienststelle mitgenommen. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der

Führerschein des 40-Jährigen wurde sichergestellt. Er musste eine

Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die

Autoschlüssel wurden später an einen nüchternen Ersatzfahrer übergeben.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Sachbeschädigung auf Schulhof in Idstein, Idstein,

Kirmsseweg, Samstag, 29.01.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 30.01.2022, 13:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurden Gegenstände auf einem Schulhof in Idstein beschädigt.

Ein Passant verständigte am Sonntag die Polizei, da er auf dem Schulhof der

Max-Kirmsse-Schule eine beschädigte Tür und einen beschädigten Sandkasten

entdeckt hatte. Bei der Aufnahme des Tatortes fiel den Beamten auf, dass in der

zuvor offensichtlich auf dem Schulhof gefeiert worden war. Eindeutige

Überbleibsel in Form von Müll waren hinterlassen worden. Somit liegt der

Verdacht nahe, dass die Feiernden auch für die Beschädigungen verantwortlich

sind. Die Polizei Idstein bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

Kohlenmonoxid-Alarm bei Einsatz in Sporthalle, Oestrich-Winkel Hallgarten,

Rosentalstraße, Sonntag, 30.01.2022, 15:50 Uhr

(wie) Am Sonntag kam es in Hallgarten zu einem größeren Einsatz von

Rettungskräften, da ein Kohlenmonoxidwarner Alarm in einer Sporthalle gegeben

hatte. Ein Rettungswagen war zur Sporthalle Hallgarten entsandt worden, da es

dort zu einem Sportunfall gekommen war. Als die Sanitäter zur Behandlung in der

Halle waren, löste der CO-Warner aus. Umgehend wurden weitere Rettungswagen und

die Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Die CO-Werte wurden von der Feuerwehr

gemessen und die Quelle der Belastung schnell ausgemacht. Ein Heizstrahler in

der Sporthalle verursachte die Probleme in der Halle. Die gemessenen Werte waren

allerdings noch nicht gefährlich hoch, so wurde niemand verletzt. Der

Hausmeister stellte den Heizstrahler ab. Nach Lüftung konnte die Sporthalle

weiter genutzt werden.

PKW-Heckscheibe eingeschlagen,

Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, Samstag, 29.01.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag,

30.01.2022, 10:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Wehen die Heckscheibe eines

Autos eingeschlagen. Ein 63-Jähriger zeigte die Sachbeschädigung bei der Polizei

an, nachdem er am Sonntagvormittag die Beschädigung an seinem silbernen VW

Passat entdeckt hatte. Der VW war über Nacht in der Walkmühlstraße abgestellt

worden. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 EUR. Die Polizei bittet unter der

Rufnummer 06124/7078-0 um Hinweise.

Einsatz wegen Rauchmelders in Idstein, Idstein, In der Eisenbach, Samstag,

29.01.2022, 05:32 Uhr

(wie) Am frühen Samstagmorgen sorgte ein Rauchmelder für einen Einsatz von

Feuerwehr und Polizei in Idstein. In der Straße „In der Eisenbach“ hörten

Anwohner Signale eines laufenden Rauchmelders in einer Wohnung. Der Bewohner

öffnete der Feuerwehr nicht, die aber Rauch aus der Wohnung wahrnehmen konnte.

Daher wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr selbständig geöffnet. Der

betrunkene Bewohner befand sich im Inneren und hatte eine Pizza im Backofen

vergessen. Glücklicherweise war es nur zu starker Rauchentwicklung gekommen. Die

Feuerwehr lüftete die Wohnung, der Bewohner konnte zu Hause bleiben.

Sperrmüll brennt in Idstein,

Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 29.01.2022, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag löschte die Feuerwehr brennen

Sperrmüll in Idstein. Feuerwehr und Polizei wurden von einem Passanten in die

Wiesbadener Straße gerufen, da dort ein Haufen Sperrmüll vor einem Haus brannte.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand kein Sachschaden,

lediglich der Sperrmüll selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf

den Verursacher des Brandes nimmt die Polizei Idstein unter der Rufnummer 06126/

9394-0 entgegen.

Bei Auffahrunfall verletzt,

Taunusstein, Bundesstraße 275, Freitag, 28.01.2022, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall bei

Taunusstein verletzt. Eine 69-Jährige stand mit ihrem Opel an einer Rot

zeigenden Ampelanlage auf der B 275. Plötzlich fuhr eine 19-Jährige mit einem VW

gegen das Heck des wartenden Fahrzeuges. Nach Angaben der jungen Frau hatte die

tiefstehende Sonne sie geblendet. Im Fahrzeug der 69-Jährigen wurde eine

34-Jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

circa 5.000 EUR.

Beim Ausparken über die Füße gefahren, Eltville, Wilhelmstraße, Samstag,

29.01.2022, 10:40 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag wurde eine Fußgängerin in Eltville an den Füßen

verletzt. Ein 65-Jähriger wollte in der Wilhelmstraße mit seinem Hyundai

ausparken. Hierbei übersah er offensichtlich die, neben dem Fahrzeug stehende,

84-Jährige und fuhr ihr über die Fußspitzen. Die Frau wurde dabei verletzt. Die

Polizei Eltville nahm den Unfall auf.