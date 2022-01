Mannheim: Brand auf Firmengelände – Starke Rauchentwicklung,

Mannheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 09.20 Uhr eine

Halde von ca. 200 qm Grundfläche mit Recyclingmateriel, welches zur Verbrennung

bestimmt war, auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Neckarvorlandstraße in

Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte mit Unterstützung umliegender

Freiwilliger Feuerwehren und ca. 60 Einsatzkräften den Brand. Da es sich

ausschließlich um Recyclingmaterial handelte, entstand hierdurch kein

Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca.

15.00 Uhr an, in dieser Zeit wurden die umliegenden Straßen teilweise gesperrt

und der Verkehr umgeleitet. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es

hierbei nicht. Eine durch die Feuerwehr ausgestrahlte KAT-Warn-Meldung konnte

nach Messungen durch die Feuerwehr ebenfalls zurückgenommen werden, da es zwar

zu einer stärkeren Rauchentwicklung kam, jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für

umliegende Bewohner bestand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die

Wasserschutzpolizei Mannheim aufgenommen.

Mannheim-Herzogenried: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagabend, gegen 17:45 Uhr, bog ein 27-jähriger

Mazda-Fahrer verbotswidrig von der Waldhofstraße in die Alphornstraße ein,

obwohl dieses an dieser Stelle durch ein Verkehrszeichen untersagt ist. Die auf

der Waldhofstraße fahrende Straßenbahn kollidierte in der Folge mit dem Pkw im

Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrzeugführer

leicht. Sowohl der Straßenbahnfahrer als auch die Fahrgäste der Bahn blieben

unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine

Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Mazda-Fahrer. Ihm wurde durch einen

Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Mazda wurde

abgeschleppt. Der Straßenbahnverkehr war aufgrund des Unfalls bis gegen 18:30

Uhr blockiert. Der 27-Jährige gelangt wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Die Polizei bittet um Zeugen, die weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen

können. Diese werden gebten sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der

Telefonnummer 0621/174-4220 zu melden.

Mannheim-Oststadt/-Schwetzingerstadt: Gaststättenkontrollen von Shisha-Bars

Mannheim (ots) – Durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wurden am

Samstagabend drei Shisha-Bars kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten

Kontrollen ergaben sich mehrere Verstöße hinsichtlich des Tabaksteuergesetzes.

Insgesamt wurden ca. 30 kg Tabak bzw. Rauchwaren durch die Polizeibeamte

beschlagnahmt, bei denen sich steuerrechtliche Verdachtsmomente ergaben. Die

beschlagnahmten Tabakerzeugnisse werden zur weiteren Bearbeitung dem zuständigen

Hauptzollamt zugeführt. Des Weiteren wurden in jeder der Shisha-Bars mehrere

Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz festgestellt.

Erfreulicherweise ergaben sich keine Beanstandungen hinsichtlich der aktuell

geltenden Corona-Regeln.

Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in der Zeit zwischen

Donnerstag, dem 27.01.2022, 17.00 Uhr, und Freitag, dem 28.01.2022, 15.00 Uhr,in

der Straße „Entennest“ in Mannheim-Sandhofen ein Pkw Audi bei einer

Verkehrsunfallflucht, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein unbekanntes

Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte hatte sich anschließend ohne seiner/ihrer

Warte- und Feststellpflicht nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000.- Euro. Zeugen,

die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich bei dem Polizeirevier Sandhofen, Tel.: 0621/777690 zu melden.

Mannheim (ots) – Die gestern bei Bauarbeiten im Mannheimer Stadtteil Almenhof

gefundene Bombe aus dem zweiten Weltkrieg wurde zwischenzeitlich unter höchsten

Sicherheitsvorkehrungen abtransportiert. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass

sie vor Ort an der Fundstelle nicht gefahrenlos entschärft werden konnte.

Sie wird nun an einem sicheren Ort weitab jeglicher Wohnbebauung von Experten

des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kontrolliert gesprengt. Der Ort kann aus

Sicherheitsgründen nicht genannt werden.

Hinweis für Medienvertreter: Aufgrund des erforderlichen Sicherheitsabstands

sind Bilder am neuen Einsatzort leider nicht realisierbar.

Der Betreuungsraum im Moll-Gymnasium wurde zwischenzeitlich geschlossen. Nach

Angaben der Mannheimer Hilfsorganisationen konnten dort etwa 60 Menschen betreut

werden. Noch am Vormittag konnten die vorsorglich evakuierten Anwohner gefahrlos

in ihre Wohnungen zurückkehren. Die gesamte Evakuierung verlief planmäßig und

ohne Zwischenfälle.

Mannheim Neckarau, BAB 6: BAB 6: LKW fährt sich auf Betongleitwand fest, Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots) – Gegen 04:30 Uhr konnte die Sperrung der BAB 6 in Fahrtrichtung

Heilbronn wieder aufgehoben werden. Der LKW konnte geborgen werden, die Straße

ist wieder frei.

Mannheim Neckarau, BAB 6: LKW fährt sich auf Betongleitwand fest, Vollsperrung aufgrund Bergung, Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) – Gegen 01:34 Uhr kam ein LKW-Fahrer aus bisher ungeklärter

Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts ab und fuhr mit seinem 7,5 t LKW auf die

Betontrennwand auf. Der LKW wurde derart „aufgebockt“ dass es dem Fahrer nicht

möglich war aus eigener Kraft sein Fahrzeug wieder flott zu machen. Für die

Bergung wird nun ein Kran herangeführt der den LKW dann von der Trennwand

herunterheben soll. Hierfür wird die BAB 6 zwischen dem Mannheimer Kreuz und der

Anschlussstelle Mannheim /Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn kurzfristig

voll gesperrt. Es kann daher zu Verkehrsbehinderungen kommen.