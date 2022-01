Meckesheim: Zimmerbrand

Meckesheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 08.45 Uhr, brach aus bislang

unbekannter Ursache im Erdgeschoss eines in der Eschelbronner Straße

befindlichen Einfamilienhauses ein Brand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren

Meckesheim und Mönchzell hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Ein

44-jähriger Hausbewohner konnte das Anwesen selbstständig verlassen, ein

84-Jähriger wurde durch die Rettungskräfte geborgen. Er kam aufgrund einer

Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus und wurde stationär

aufgenommen. Der Gesundheitszustand ist soweit stabil. Derzeit können über die

genaue Brandursache, sowie die Schadenshöhe noch keine näheren Auskünfte erteilt

werden, jedoch ist das Wohnhaus aktuell unbewohnbar. Die Ermittlungen wurden

durch den Kriminaldauerdienst übernommen.

Weinheim: Trunkenheitsfahrt²

Weinheim (ots) – Doppelt erwischte es einen 49-jährigen Fahrzeugführer, welcher

sich trotz seines hohen Alkoholisierungsgrades gleich zwei Mal hinter das Steuer

seines Pkw setzte. Was war passiert? Am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr war der

Integrierten Rettungsleitstelle zunächst ein betrunkener Pkw-Führer im Bereich

der Breslauer Straße in Weinheim gemeldet worden. Dieser versuchte seinen Toyota

vergebens aus einer Parklücke zu manövrieren, weshalb ein Zeuge darauf

aufmerksam wurde. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 2,8 Promille. Dem 49-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine

Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein

sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen 12.45 Uhr ging beim

Polizeirevier Weinheim erneut ein Hinweis auf eine betrunkene Person am Steuer

eines Pkw ein. Die erneut eingesetzten Beamten des Polizeirevier Weinheim

staunten nicht schlecht, als sie bei der Kontrolle wiederum auf den 49-Jährigen

trafen. Dieser hatte sich mit dem Zweitschlüssel seines Fahrzeuges nochmals auf

den Weg gemacht. Bei der erneuten Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab ein

Atemalkoholtest immer noch einen Wert von über 2 Promille. Ihn ereilte im

Nachgang das gleiche Schicksal wie bereits am Vormittag. Ihm wurde erneut eine

Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein wird er so schnell nicht mehr

wiedersehen. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

sowie eine wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort – Zeugenaufruf

Altlußheim (ots) – Kurz nach 22 Uhr am Samstagabend ereignete sich in Altlußheim

auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 112 fuhr ein noch

unbekannter Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa, der am rechten

Fahrbahnrand geparkt war. Nach dem Zusammenstoß mit dem Opel setzte der

unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Fahrt in Richtung Neulußheim fort,

ohne seinen Feststellungspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein durch

den Zusammenstoß aufmerksam gewordener Anwohner konnte lediglich wahrnehmen,

dass ein Pkw stark beschleunigte und sich in Richtung Neulußheim entfernte.

Hinweise auf den flüchtenden Pkw oder eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht

erlangt werden. Am geparkten Opel entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von

3.000 EUR im Heckbereich.

Die Polizei bittet um weitere Zeugen, die nähere Hinweise zu dem flüchtenden Pkw

oder dessen Fahrer geben können. Der Unfallverursacher müsste demnach erheblich

im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Zeugen können sich hierzu beim

Polizeirevier Hockenheim unter 06205/28600 melden.

Weinheim/RNK – Tierischer Einsatz auf der B3

Weinheim/RNK (ots) – Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr stellte eine aufmerksame

Sreifenbesatzung des Polizeirevier Weinheim eine Ente auf der B3 fest, die im

Bereich der Ampelanlage Bergstraße offensichtlich orientierungslos umher lief

und hierbei immer wieder die B3 überquerte. Den eingesetzten Beamten gelang es,

die Gefahrensituation für die Ente zu entschärfen und in einen mehrere Meter

entfernten Feldbereich zu eskortieren, wo sie ihren Weg wieder gefahrlos

fortsetzen konnte.

Schwetzingen/RNK: Wohnungseinbruch in Reihenhaus

Schwetzingen- RNK (ots) – Als Anwohner eines Reihenhauses in der Straße „Am

Leimbach“ am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, nach Hause kamen, mussten sie

feststellen, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Sie hatten ihr Wohnhaus

bereits mittags gegen 12:30 Uhr verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen

gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen der Terrassentür in das

Gebäudeinnere. Hier entwendeten sie diversen Goldschmuck. Zeugen werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202-2880 in Verbindung zu

setzen./EF

Weinheim: Sachbeschädigung an fünf Pkw

Weinheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmorgen

08.00 Uhr kam es im Bereich der Karrillon- und Brückstraße in Weinheim zu

mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter stach mittels

unbekanntem Gegenstand an insgesamt fünf dort abgestellten Pkw jeweils einen

Reifen kaputt. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Weitere

Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim,

Tel. 06201 / 10030, in Verbindung zu setzen. Bereits anfangs der Woche kam es im

Bereich der Rosenbrunnenstraße, der Karrillonstraße und der Werderstraße zu

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an insgesamt sechs Fahrzeugen. Ein

Tatzusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen.