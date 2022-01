Parkplatzkapazitäten auf der Wasserkuppe erschöpft

Gersfeld

Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt sowie trockenes, aber sehr windiges Winterwetter ermöglichen derzeit Wintersportmöglichkeiten auf der Wasserkuppe. Aufgrund der in diesem Zusammenhang starken Zuläufe sind die Kapazitäten der Parkplätze auf der Wasserkuppe bereits erschöpft, so dass in Kürze mit einer Sperrung der Zufahrtsstraße gerechnet werden muss. Es wird gebeten, den Bereich nicht mehr anzufahren bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

„Verkehrsunfall mit Personenschaden – PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Einfahren in die Fahrbahn“

Am Samstag, 28.01.2022, 16:30h, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden „An der Richthalle“ in Fulda. Ein 31-jähriger Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis übersah beim Ausfahren aus einem Firmengelände mit seinem VW Passat eine Fußgängerin, die vorschriftsmäßig einen Gehweg nutzte, als sie sich auf dem Weg in Richtung Innenstadt befand. Die 78 – jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei dem Unfall nach erster Bewertung leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand bei dem Unfall kein Sachschaden.

Unfall mit Personenschaden in der Leipziger Straße in Fulda

Am Freitag, den 28.01.2022, gegen 08:00 Uhr kam es in der Leipziger Straße stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Unfallverursacherin, eine 41-jährige Frau aus Fulda konnte ihr Fahrzeug, einen Dacia Sandero, aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zu einem Auffahrunfall mit dem vor ihr an der Ampel, Kreuzung Buttlarstraße, wartenden Skoda Oktavia. Fahrer war ein 23-jähriger Mann aus Lollar. Wie erst am Folgetag bekannt wurde, ist ein 22-Jahre alter Mitfahrer aus Linden im Skoda leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Gesamthöhe von 650 Euro.

B 27 – 19-Jähriger mit entwendetem PKW verunfallt

Hünfeld

Am 29.01.2022 befuhr ein 19-Jähriger aus Hünfeld gegen 23:50 Uhr mit einem zuvor entwendeten PKW die B 27 von Hünfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe des Ortsteiles Hünfeld-Rückers kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Schutzplanke auf und wurde im Anschluss nach rechts auf die dortige Grünfläche katapultiert. Am entwendeten PKW entstand hierbei Totalschaden. Der 19-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde lediglich leicht verletzt. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen sowie nach der ärztlichen Behandlung entlassen und muss sich später in den hierzu eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula

Niederaula – Am 29.01.22 gegen 04.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Schlitzer mit seinem Pkw die L 3471 von Niederaula in Richtung Mengshausen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der 30-jährige die Kontrolle über seinen Pkw, stieß zunächst gegen den rechten Bordstein und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen ein Brückengeländer. Am Pkw des 30-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Anschließend entfernte sich der Schlitzer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro.

Auffahrunfall auf der BAB 4 – Pkw fährt auf Sattelzug auf – 3 Personen schwer verletzt – – Nachtrag zur Erstmeldung von 04:54 Uhr –

Friedewald A4

Am frühen Samstagmorgen, den 29.01.2022, gegen 04:39 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Friedewald, zwischen der AS Bad Hersfeld und der AS Friedewald, Fahrtrichtung Osten, bei Stationskilometer 346,150, ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen schwer verletzt wurde.

Ein Sattelzug einer polnischen Firma befuhr demnach auf dem benannten Streckenabschnitt den rechten dreier Fahrstreifen. Nachfolgend näherte sich ein Pkw Audi aus dem sächsischen Zwickau auf selbigem Fahrstreifen und fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Sattelzug auf.

Infolge des Aufpralls wurde der Pkw unter dem Auflieger des Sattelzugs eingeklemmt und noch ca. 70 m – bis zu dem Stillstand des Sattelzuges – mitgeschleift. Der 25-jährige Fahrer des Pkw wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Bad Hersfeld mittels Einsatzes technischen Gerätes aus diesem geborgen werden.

Der Fahrer des Pkw, seine 34-jährige Beifahrerin und der 31-jährige Mitfahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am Sattelauflieger sowie dem Pkw Audi entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 22.500 Euro.

Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Osten für mehrere Stunden voll gesperrt werden und hält zum Berichtszeitpunkt noch an. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Aufgrund der Vollsperrung kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld kamen drei Rettungswagen und zwei Notarztbesatzungen zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat ferner einen Gutachter mit der Ermittlung des Unfallgeschehens beauftragt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.

Pressemeldungen der Polizeistation Fulda

Fahndung nach flüchtigem Unfallfahrer erfolgreich Am Freitag, den 28.01.22 ereignet sich um 21:33 auf dem Westring ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 20.000,-EUR dem der Fahrer eines SUV in Höhe der Olympiastraße zunächst auf die dortige Verkehrsinsel geriet und ein Verkehrsschild touchierte. Im weiteren Verlauf prallte er gegen die rechte Leitplanke und kam nach ca. 200 Metern zum Stillstand. Zunächst entfernte sich der 29 j. Fahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, konnte er im Nahbereich durch eine Streife festgenommen werden. Da der Verdacht auf Alkohol bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der PKW sichergestellt.

Zeugen nach 2 Hundebissen gesucht! Am Freitag gegen 19:20 Uhr wurde im Bereich des Aueweihers ein 25 j. Jogger durch einen nichtangeleinten Schäferhund gebissen. Dieser wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Hundehalter verließ anschließend den Geschehensort, ohne seine Personalien anzugeben. Beschreibung: Ende 30 Anfang 40, 170-180 cm groß, kräftige Statur, Dreitagebart mit Schnäuzer, vermutlich Südländer, beige-graue Wollmütze und schwarze Jacke. Zeugen die Hinweise auf den Hundehalter machen können werden gebeten, sich unter 0661/105-0 an die Polizeistation Fulda zu wenden.

Am Freitag wurde gegen 16:00 Uhr ein 12-jähriges Mädchen am Hartplatz in Horas von einem Hund gebissen und so verletzt, dass ihr Vater sie im Herz-Jesu-Krankenhaus behandeln lassen musste. Auch hier verließ der Hundhalter den Tatort ohne seine Personalien anzugeben. Der Hund soll nach Zeugenangaben das Aussehen eines Dobermannes gehabt haben. Zeugen, die den Vorall beobachtet haben oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter 0661/105-0 an die Polizeistation Fulda zu wenden.

A4 – Pkw unter Lkw gefahren

Entgegen der Erstmeldung ereignete sich der Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Osten. Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und der AS Friedewald fuhr ein Pkw kurz vor der AS Friedewald auf einen Sattelzug auf. Alle drei Insassen des Pkw wurden dabei schwer verletzt und mussten zum Teil durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die A4 ist in Fahrtrichtung Osten für die Dauer der Bergungsarbeiten und gutachterlicher Tätigkeit gesperrt.

Eine Umleitungsempfehlung besteht über die U 77 ab der AS Bad Hersfeld über die B 62 bis zurück auf die A4 an der AS Friedewald.

PKW-Vollbrand auf BAB 7 bei Neuenstein

Am Freitag, dem 28.01.2022, gegen 17:00 Uhr, bemerkte die 51-jährige Fahrerin eines BMW 5er einen technischen Defekt an ihrem Fahrzeug.

Sie befuhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden und stoppte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen, zu Beginn der Verzögerungsspur auf die Anschlussstelle Bad Hersfeld-West (km: 358,500 / Gemarkung Neuenstein).

Unwesentliche Zeit später fing der PKW aus bislang nicht bekannten Gründen im Frontbereich Feuer. Die Fahrerin sowie ihre zwei Mitfahrerinnen konnten sich rechtzeitig nach draußen retten und die Feuerwehr verständigen. Sie blieben unverletzt. Unterdessen geriet ihr Vehikel in Vollbrand.

Die BAB 7 wurde durch die Autobahnpolizei Bad Hersfeld für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Die zuständige Autobahnmeisterei wurde mit der Begutachtung der Schäden und weiteren Sicherungsmaßnahmen beauftragt.

An dem BMW entstand durch das Feuer Totalschaden. Die darunterliegende Fahrbahndecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld war die freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld im Einsatz.