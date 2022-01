Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Einfamilienhaus brennt – Freigericht-Somborn

Am Freitagabend kam es in der Savignystraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Als die Feuerwehr gegen 23.20 Uhr eintraf, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Der Wohnungsinhaber war inzwischen durch einen zufällig vorbeifahrenden Ersthelfer nach draußen verbracht worden und musste mit einer Rauchgasintoxikation in die Main-Kinzig-Klinik nach Gelnhausen verbracht werden. Der Brand war gegen 01.25 Uhr gelöscht. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fußgängerin schwer verletzt – Offenbach

Keine Chance rechtzeitig zu Bremsen hatte am späten Samstagabend gegen 22:50 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Offenbach auf dem Odenwaldring. In Höhe der Hausnummer 86 überquerte eine 27-jährige Fußgängerin, offensichtlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Fahrbahn und wurde von dem VW-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die Offenbacherin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069-8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Einbrecher machten Beute – Bad Soden-Salmünster

Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten ein oder mehrere Täter am frühen Samstagabend in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:40 Uhr aus, um in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße (niedrige Hausnummer) einzubrechen. Über die rückwärtige Terrassentür wurde sich Zutritt verschafft. Bargeld, Schmuck und ein Föhn waren die Beute der Einbrecher. Der Gesamtschaden muss noch beziffert werden. Anwohner oder Passanten, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-8098-1234 in Verbindung zu setzen.