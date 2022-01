Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Frankfurter Landstraße Tatzeit: Dienstag, 25.01.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 28.01.2022, 14:00 Uhr

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang über eine Tiefgarage des Wohnhauses. Dort wurde versucht ein Kellerraum aufzuhebeln. Aus unbekanntem Grund wurde von der weiteren Tatausführung abgesehen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,00 Euro. Täterhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schlüsselkasten aufgebrochen

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Höhestraße Tatzeit: Dienstag, 25.01.2022, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 27.01.2022, 14:35 Uhr

Bislang unbekannter Täter brauch auf unbekannte Art und Weise den Schlüsselkasten der Tiefgarage auf, welcher sich an der Wand der Tiefgarage befand. Hieraus wurden die darin befindlichen Schlüssel der Garage entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,00 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Waldenserstraße Unfallzeit: Freitag, 28.01.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 13:00 Uhr

Im genannten Zeitraum parkte ein blauer Renault am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Renault vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,00 Euro geschätzt.

Polizeistation Oberursel

Keine presserelevanten Straftaten und Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Keine presserelevanten Straftaten

Verkehrsunfälle

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Personenschaden und Trunkenheit im Straßenverkehr

Unfallort: L3319, Gemarkung 61479 Glashütten-Schloßborn Unfallzeit: Samstag, 29.01.2022, ca. 01:30 Uhr

Eine 22-jährige Fahrerin eines BMW Mini befuhr in der Nacht zum Samstag die L3319 in Fahrtrichtung Glashütten-Schloßborn. Aufgrund eines Wildwechsels kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Es entstand Fremdschaden. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Anschluss an den Unfall, entfernte sich die Fahrerin unerlaubter Weise von der Unfallörtlichkeit. Die im Nachgang durchgeführten polizeiliche Maßnahmen führten zu der Ermittlung der Fahrerin und der genannten Erkenntnisse. Es stellte sich zudem heraus, dass die Fahrerin zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Sachschaden

Unfallort: 61462 Königstein, Woogtalstraße Unfallzeit: Freitag, 28.01.2022 18:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 09:00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein in der Woogtalstraße abgeparkter PKW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Geschädigte stellte sein PKW unbeschädigt auf einem öffentlichen Parkplatz ab. Am nächsten Morgen musste er frische Beschädigungen im Heckbereich der Fahrerseite feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubter Weise von der Örtlichkeit. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter 06174/9266-0 entgegen.

Polizeistation Usingen

Gewerbsmäßiger besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 61250 Usingen, Neuer Marktplatz, EDEKA Tatzeit: Dienstag 18.01.2022, 01:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 01:37 Uhr

Durch Kräfte der Polizeistation Usingen kam es zu einer Täterfestnahme von zwei Männern, welche in der Zeit vom 18.01.2022 bis zum 29.01.2022, täglich zur Nachtzeit mehrere Obst- / Gemüsekisten des EDEKA Marktes in Usingen entwendeten. Durch den Marktleiter konnte am Samstag gegen 01:30 Uhr über eine Videokamera beobachtet werden, wie die zwei Täter sich erneut im Bereich der Laderampe des Marktes befanden und damit begannen, die Obst-/Gemüsekisten in einen mitgeführten Mercedes Vito zu verladen. Die anschließend eintreffenden Streifen konnten einen aus Köln stammenden sowie einen in Frankreich gemeldeten Täter festnehmen. In dem mitgeführten Mercedes konnten insgesamt ca. 600 Kisten festgestellt und sichergestellt werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt ca. 2.400,00 EUR. Das Kommissariat der Polizeidirektion Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06172-120-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Kfz

Tatort: 61250 Usingen, Theo-Geisel-Straße 2 Tatzeit: Montag, 17.01.2022 bis Samstag, 29.01.2022

Bislang unbekannter Täter verkratzte insgesamt drei nebeneinander geparkte Kraftfahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Taschendiebstahl

Tatort: 61279 Grävenwiesbach, Frankfurter Straße 43 Tatzeit: Freitag, 28.01.2022, 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter liefen hinter dem Geschädigten in einem Supermarkt Als der Geschädigte sich vor einem Einkaufsregal zur Ware neigt, greift ihm einer der unbekannten Täter in die linke Jackentasche und entwendet die Geldbörse des Geschädigten. Täterhinweise liegen durch Videoaufzeichnungen vor. Das Kommissariat der Polizeidirektion Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06172-120-0 zu melden.

Geldbörsendiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße 1 Tatzeit: Freitag, 28.01.2022, 10:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Lidl-Markt eine Geldbörse, welche sich in der am Einkaufswagen umgehängten Handtasche der Geschädigten befand. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Das Kommissariat der Polizeidirektion Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06172-120-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Unfallort: B 275 Ecke K 739, Gemarkung 61250 Usingen Unfallzeit: Samstag, 29.01.2022, 12:55 Uhr

Ein 54-jähriger Weilroder befuhr mit seinem Nissan sowie einem angebrachten Pferdeanhänger die B275, aus Merzhausen kommend in Fahrtrichtung Usingen. Als die vor ihm fahrende 21-jährige Usinger Fahrzeugführerin mit ihrem VW abbremste, um in die K 739 einzubiegen, bemerkte er die Bremsung zu spät und kollidierte mit dem Heck des VW.

Die Fahrerin des VW wurde hierdurch leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000,00 EUR.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Unfallort: B 456, Gemarkung 61273 Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 29.01.2022, 18:30 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 275 aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Wehrheim. In einer der Kurven schnitt er die Fahrspur eines entgegenkommenden weißen Fords. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am weißen Ford beläuft sich auf ca. 1.000,00 EUR.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.