Mit Schreckschusswaffe geschossen Hadamar, Borngasse, Samstag,

29.01.2022, 01:05 Uhr

Ein Mann schoss in einer Gaststätte mit einer Schreckschusswaffe.

Am Samstag betrat ein 59-Jähriger eine Gaststätte, schoss aus bisher nicht bekannten Gründen mehrmals mit einer Schreckschusswaffe und hantierte dabei noch mit einem Messer in der anderen Hand herum. Er wurde von 2 Gästen ins Gesicht und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und konnte vor Ort durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Er musste sich wegen einer Platzwunde in ärztliche Behandlung begeben und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft anschließend entlassen. Die Schreckschusswaffe und das Messer wurden sichergestellt. Die zum Tatzeitpunkt anwesenden Gäste verließen direkt nach dem Vorfall die Gaststätte, konnten aber durch weitere Polizeikräfte in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen die Beteiligten eingeleitet. Zu den Hintergründen liegen zurzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Unfall verursacht und geflüchtet Limburg-Staffel,

Hans-Wolf-Straße Ecke Niederstaffeler Straße, Freitag,

28.01.2022,11:40 Uhr

Das Hoftor eines Anwesens wurde durch ein Fahrzeug beschädigt.

Am Freitag, 28.01.22 gegen 11:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Seat Ibiza die Hans-Wolf-Straße in Staffel in Richtung Diezer Straße. Der Pkw kam aus bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte das Hoftor eines Anwesens in der Niederstaffeler Straße (Schaden ca. 2.000 Euro). Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, der Unfallverursacher konnte aber nachträglich ermittelt werden.

Nach Unfall geflüchtet L 3370 Gem. Probbach, Samstag, 29.01.22,

02:00 Uhr

BMW-Fahrer flüchtet nach einem Verkehrsunfall.

Am Samstag befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Landesstraße von Probbach in Fahrtrichtung Barig-Selbenhausen. Aus einem Wirtschaftsweg fuhr ein BMW, ohne auf den Seat zu achten, auf die Landesstraße auf. Der Seat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Zusammenstoß (Schaden am Seat ca. 2.000 Euro). Nach der Kollision flüchtete der BMW. Die Polizei Weilburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/93860 entgegen.

Unfallverursacher flüchtet Limburg-Dietkirchen, Limburger

Straße, Freitag, 28.01.22, zw. 17:45 und 18:30 Uhr

In Dietkirchen wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt, der Verursacher flüchtete.

Ein auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes abgestellter Mercedes Benz wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Lackschaden an der hinteren Stoßstange (ca. 500 Euro Schaden). Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 in Verbindung.

Zigarettenautomat aufgebrochen 65589 Hadamar, Am Bruchborn,

Mittwoch, 26.01.22, 10:00 Uhr bis Freitag, 28.01.22, 09:30 Uhr

Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten in Hadamar auf.

In Hadamar wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Limburg-Linter, Mainzer Straße,

Freitag, 28.01.2022, 11:25 Uhr

Der Fahrer eines Audi hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Am Freitagvormittag befuhr ein 32-Jähriger mit einem Audi die Mainzer Straße in Limburg-Linter. Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Limburg

Zeit: Samstag, 29.01.2022, 15.58 Uhr

Ort: Gemarkung Hünfelden, B 417, Kilometer 0,2

Ein 39 – jähriger Motorradfahrer aus Hünstetten befuhr mit seinem Krad die B 417, aus Richtung Kirberg, in Richtung Limburg. Kurz nach dem Ortsausgang Kirberg stand am rechten Fahrbahnrand ein Fahrzeug mit einer Panne. Ein hinter dem Motorrad fahrender Pkw bemerkte zu spät, dass der Kradfahrer anhalten musste und fuhr auf. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.