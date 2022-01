Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 29.01.2022, 17:10 – 20:00 Uhr

65812 Bad Soden am Taunus, Nassaustraße

Am Spätnachmittag / frühen Abend des gestrigen Samstags kam es in Bad Soden am Taunus in der dortigen Nassaustraße zu einem Wohnungseinbruch.

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus. Der derzeit noch unbekannte Täter verschaffte sich über die Gebäuderückseite Zutritt zum Haus, indem er die Balkontür, wie auch die davorliegende Wintergartentür aufhebelte. Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und grob nach Wertgegenständen abgesucht. Über mögliches Diebesgut konnte zum Anzeigenzeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Täterhinweise sind derzeit keine bekannt.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 – 20 79 0 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 29.01.2022, 18:45 Uhr

65812 Bad Soden am Taunus, Nassaustraße

Im gleichen Tatzeitraum kam es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch.

Auch hier handelte es sich bei dem Tatobjekt um ein freistehendes Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter kletterte zunächst über die Garage bis hin zum Dachgeschoss und dem dort befindlichen Badezimmerfenster. Dieses wurde daraufhin mittels mitgebrachten Steins eingeworfen. Der Täter drang in der Folge jedoch nicht ins Tatobjekt ein. Offenbar bemerkte dieser die durch den Lärm aufgeschreckte zu Hause befindliche Hausbesitzerin und flüchtete umgehend.

Auch hier liegen derzeit noch keine Täterhinweise vor.

Sollten Sie im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 – 20 79 0.

Verkehrsunfallflucht

Samstag, 29.01.2022, 20:17 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Neugasse

Am frühen Samstagabend ereignete sich in Hofheim am Taunus eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr nach Angaben eines Augenzeugen rückwärts aus der Sophie-Reinheimer-Straße und rammte hierbei zwei am Straßenrand ordnungsgemäß geparkte Pkw. Anschließend flüchtete der nunmehr Beschuldigte vom Unfallort.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte durch eine Streifenwagenbesatzung das auf die Beschreibung zutreffende Täterfahrzeug mit den zum Unfallgeschehen korrespondierenden Unfallschäden festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-jährigen Beschuldigten aus Hofheim eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 Promille. Daher wurde dieser zwecks Blutentnahme vorläufig festgenommen. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte noch seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben.

PKW erheblich beschädigt

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Jahnallee

Mögliche Tatzeit: Mittwoch, 19.01.2022, 22:30 Uhr bis Dienstag, 25.01.2022, 07:00 Uhr

Ein schwarzer Audi A3 wurde durch unbekannte Täter derart erheblich beschädigt, sodass ein polizeilich geschätzter Schaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden ist. So muss mehrfach gegen die jeweiligen Türen des Personenkraftwagens getreten worden sein. Im Anschluss hieran wurde mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Da die Täter gegenwärtig unbekannt sind, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 zu melden.

Raub in Tankstelle

Tatort: 65843 Sulzbach, Hauptstraße

Tatzeit: Freitag, 28.01.2022, 21:25 Uhr

Zwei unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen. Eine Waffe wurde augenscheinlich nicht vorgezeigt, allerdings hatten die Täter die Hände in den Jackentaschen, sodass eine mögliche Bewaffnung durch den Kassierer nicht ausgeschlossen werden konnte. In Folge dessen erfolgte die Herausgabe eines Bargeldbetrages in mittlerer dreistelliger Höhe. Anschließend flüchteten die beiden Täter, welche allerdings wegen der vorhandenen Videoüberwachung gefilmt wurden bzw. wie folgt beschrieben werden können:

Täter -1- Personenbeschreibung:

Männlich, zirka 25 Jahre alt, 180 cm groß bei normaler Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Täter -1- Bekleidung:

Adidas-Kapuzenpullover mit weißen Streifen, schwarze Hose, weiße Schuhe

Täter -2- Personenbeschreibung:

Männlich, zirka 25 Jahre alt, 170 cm groß bei schmaler Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Täter -2- Bekleidung:

Schwarze Bekleidung

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 zu melden.

Einbruch in Corona-Testzentrum

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Kapellenstraße

Mögliche Tatzeit: Donnerstag, 27.01.2022, 19:30 Uhr bis Freitag, 28.01.2022, 06:30 Uhr

500 Corona-Schnelltests in 20er-Packungen – das ist die Beute von unbekannten Tätern, welche in einen Container eines Testzentrums eingebrochen waren. So wurde die Eingangstür aufgehebelt, woraufhin den Täter der Zutritt in den Innenraum gelang und die offenliegenden Packungen entwendet werden konnten. Es wird darauf verwiesen, dass zum gegenwärtigen Erkenntnisstand keinerlei persönliche Daten entwendet worden sind. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises übernimmt auch in diesem Falle die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 zu melden.