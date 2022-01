15-Jähriger sprüht mit Pfefferspray um sich,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße,

Freitag, 28.01.2022, 20:00 Uhr

(cp)Ein junger Mann sprühte am Freitagabend in der Bleichstraße scheinbar

grundlos mit einem Tierabwehrspray in die Luft. Mehrere Menschen erlitten

hierdurch Atemwegsreizungen. Gegen 20:00 Uhr alarmierte eine 19-jährige die

Polizei. Ein Jugendlicher habe in der zu dieser Zeit noch gut besuchten

Bleichstraße Pfefferspray in die Luft gesprüht. Sie selbst, Passanten und

Umherstehende hätten daraufhin husten müssen. Eine Streife konnte den

15-jährigen mutmaßlichen Täter dann nur wenige Minuten später festnehmen und

auch das Tierabwehrspray, dessen er sich zwischenzeitlich entledigt hatte,

sicherstellen. Warum er um sich sprühte, ist nun Gegenstand eines

Ermittlungsverfahrens, in dem er sich wegen gefährlicher Körperverletzung zu

verantworten hat. Neben der 19-Jährigen meldete sich bisher nur eine weitere

Frau, die bei dem Vorfall verletzt worden war. Weitere Geschädigte werden

gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

Taschendiebe machen fette Beute,

Wiesbaden, Biebrich, Hagenauer Straße,

Donnerstag, 27.01.2022, 17:00,

(cp)Eine 86-jährige Wiesbadenerin wurde am Donnerstagabend Opfer von

Taschendieben. Dies bemerkte sie leider erst am Samstag, nachdem die Täter mit

den Bankkarten bereits mehrere Tausend Euro abgebucht hatten. Die Seniorin war

am Donnerstag, ab circa 17:00 Uhr in der Hagenauer Straße einkaufen. Hierbei

hielt sie sich in einem Pflanzen- und Gartencenter sowie in einem nahegelegenen

Discounter auf. In einem der beiden Läden wurden ihr offensichtlich unbemerkt

die Geldbörse und ein Kartenetui aus der Handtasche entwendet. Neben Bargeld und

diversen Ausweispapieren befanden sich hierin auch mehrere Bank- und

Kreditkarten. Zwei Tage später stellte sie bei Durchsicht ihrer Kontoauszüge

fest, dass inzwischen Buchungen im Wert von mehreren Tausend Euro getätigt

wurden. Erst als sie daraufhin in ihrer Handtasche nachschaute stellte sie fest,

dass Etui und Portemonnaie gestohlen worden waren.

Trickdiebe ergaunern Bankkarte und PIN

Wiesbaden, Mitte, Friedrichstraße,

Freitag, 28.01.2022, 17:30 Uhr bis 17:44 Uhr

(cp)Freitagabend erbeuteten zwei Trickdiebe in einer Wiesbadener Bank die

EC-Karte einer 65-jährigen Frau und ergaunerten sich auch noch die dazugehörige

Geheimzahl. Ein schneller Anruf beim Sperrnotruf bewahrte die Frau aber vor

weiterem Schaden.

Die beiden Männer lauerten ihrem Opfer am Geldautomaten auf. Just als die Dame

dort Geld abgehoben hatte, machte sie einer der Täter darauf aufmerksam, dass

sie einen Fünfeuroschein verloren hätte. Tatsächlich lag die Banknote zu ihren

Füßen und sie hob ihn auf. Hierdurch abgelenkt bemerkte sie nicht, dass einer

der beiden offensichtlich ihre EC-Karte aus dem Automaten gezogen hatte. Erst

nachdem der scheinbar hilfsbereite Mann gegangen war bemerkte sie, dass die

Karte nicht mehr im Schlitz steckte. Nun kam ein weiterer scheinbar

hilfsbereiter Mann hinzu und sagte der Frau, dass die Karte wohl eingezogen

worden sei, sie diese aber mit Eingabe ihrer PIN wiederbekommen könne. Er

drückte hierfür ein paar Mal auf das Bedienfeld und forderte sie dann auf, ihre

Geheimzahl einzugeben. In der Aufregung kam die Frau dem nach, wobei ihr der

Unbekannte über die Schulter schaute. Natürlich scheiterten die Versuche und der

zweite Täter ging ebenfalls weg. Als ihr nun bewusst wurde, dass sie einem

Diebstahl zum Opfer gefallen war, wählte sie sogleich den Sperrnotruf 116 116,

wodurch sie Schlimmeres verhindern konnte. Bei den Tätern soll es sich der Dame

nach um zwei Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren mit „südländischem

Erscheinungsbild“ gehandelt haben. Der Täter der sie zuerst ansprach sei circa

160 cm groß und von schlanker Statur gewesen. Er habe sehr kurze und

„unordentlich-wellige“ Haare gehabt, eine weiße OP-Maske getragen und sei mit

einem Anorak bekleidet gewesen. Der zweite mutmaßliche Täter sei ca. 180 cm groß

und eher muskulös gewesen. Er habe eine oder mehrere rote Kleidungsstücke

getragen. Hinweise zu den Personen nimmt das 1. Revier unter 0611 / 345-2140

entgegen.

Einbrecher scheitern an Terrassentür,

Wiesbaden, Biebrich, Am Kupferberg,

Samstag, 29.01.2022, 18:03 Uhr

(cp)In Biebrich scheiterten Samstagabend zwei Einbrecher bei dem Versuch in ein

Reihenhaus einzubrechen. Ein Anwohner meldete der Polizei gegen 18:05 Uhr zwei

verdächtige Personen, die in der Straße Am Kupferberg kurz zuvor aus einem

Nachbargrundstück kamen. Eine Streife stellte danach an einem der dortigen

Reihenhäuser fest, dass die Unbekannten dort einbrechen wollten, jedoch an der

Terrassentür scheiterten. Eine Fahndung nach den zwei Personen verlief

ergebnislos. Der Zeuge beschrieb die Personen als 30 bis 35 Jahre alt. Einer sei

circa 170 cm groß gewesen, habe schwarze Haare gehabt, einen Mundschutz getragen

und sei mit einer braunen Winterjacke bekleidet gewesen. Der zweite Täter sei

175 cm groß und etwas kräftiger gewesen. Er habe eine schwarze Winterjacke mit

Fellmütze getragen. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter 0611 / 3450

entgegen.

Pferd verursacht Blechschaden,

Wiesbaden, Delkenheim,

Freitag, 28.01.2022, 14:54 Uhr

(cp)Am Freitagnachmittag kam es in Wiesbaden-Delkenheim zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Auto und einem Pferd. Vorweg: Ross und Reiterin blieben

unverletzt. Eine Polizeistreife wurde am Freitag mit einer heutzutage, zumindest

in Wiesbaden, eher ungewöhnlichen Verkehrsunfallaufnahme beauftragt. Ein Pferd

sei mit einem Auto kollidiert. Zwei Frankfurterinnen im Alter von 22 und 25

Jahren ritten auf einer Straße in der Feldgemarkung zwischen Delkenheim und dem

Flugplatz Erbenheim, als ihnen gegen 14:55 Uhr ein 45-jähriger Hochheimer mit

seinem VW Caddy entgegenkam. Auf gleicher Höhe angelangt, scheute das Pferd der

25-Jährigen und malträtierte die „Benzinkutsche“ mit Hufschlägen. Die junge Frau

hielt sich im Sattel und konnte ihr Pferd zügeln. Somit blieben beide

unverletzt, an dem VW entstand indes ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Schlägerei in der Innenstadt

Wiesbaden, Michelsberg

Sonntag, 30.01.2022, 04:05 Uhr

(schü)Um kurz nach 04:00 Uhr am Sonntagmorgen gerieten im Bereich Michelsberg in

der Wiesbadener Innenstadt zwei Personengruppen zunächst verbal in Streit.

Dieser Streit eskalierte im Anschluss zu einer Schlägerei. Über den Notruf wurde

um kurz nach 04:00 Uhr die Polizei über eine Schlägerei zwischen etwa zehn

Personen verständigt. Als die zahlreichen alarmierten Funkstreifen der

Wiesbadener Polizei in dem genannten Bereich eintrafen, flüchteten mehrere

Personen in verschiedene Richtungen vom Tatort. Den Großteil dieser Flüchtenden

konnten die Beamten einholen und festhalten. Den ersten Ermittlungen nach waren

die beiden Personengruppen im Bereich Michelsberg aufeinander getroffen und

zunächst verbal, im Anschluss daran tätlich, aneinander geraten. Sowohl der

exakte Ausgangspunkt der Streitigkeiten bzw. der Körperverletzungen, als auch

der genaue Ablauf ließen sich bisher noch nicht ermitteln. Die festgestellten

Beteiligten, mehrere Männer im Alter von 21 bis 36 Jahren, machten größtenteils

voneinander abweichende Angaben. Ein 21-jähriger Mann aus Dillenburg zog sich

bei der Auseinandersetzung eine gebrochene Nase sowie eine aufgeplatzte Lippe zu

und musste zur medizinischen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht

werden. Das 1. Polizeirevier der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und ersucht Zeugen dieses Vorfalls, sich unter der Rufnummer

0611/345-2140 zu melden.

Widerstand geleistet Wiesbaden, Schulberg Samstag, 29.01.2022,

01:10 Uhr

(js) Im Rahmen einer Kontrolle einer größeren Personengruppe leistete ein

20-jähriger aus Taunusstein Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Hierbei wurde ein 22-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der Taunussteiner

wurde festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn

erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren.

Falsche Polizisten erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Ellenbogengasse

Freitag, 28.01.2022, zwischen 12:23 Uhr bis 13:00 Uhr

(Fu)Am Freitagmittag wurde eine Seniorin aus Taunusstein Opfer von falschen

Polizeibeamten. Die ältere Dame wurde gegen 12:20 Uhr von einer Frau angerufen,

welche sich als Polizistin ausgab. Diese erzählte der Frau, dass ihre Schwester

einen schweren Unfall mit Personenschaden verursacht habe. Die Schwester sei nun

festgesetzt und könne nur gegen eine Kaution von mehreren Tausend Euro

freigelassen werden. Die Dame erkennt den Betrug nicht und wird von der

unbekannten Täterin in der Leitung gehalten. Die Geschädigte begibt sich nach

Wiesbaden und hebt von einer Bank mehrere Tausend Euro ab. Das Geld steckt sie

in einen Umschlag und übergibt diesen an eine weitere unbekannte Täterin im

Bereich der Ellenbogengasse. Die Abholerin soll circa 35 Jahre alt und etwa 160

cm groß gewesen sein. Sie hätte eine pummelige Figur gehabt und habe dunkle

Kleidung getragen. Hinweise zu den Personen nimmt die Kriminalpolizei unter

(0611) 345-0 entgegen.

Auffälliges Diebesgut Wiesbaden, Frankfurter Straße Samstag,

29.01.2022, 01:20 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei über randalierende Personen im

Bereich Frankfurter Straße informiert. Die entsandten Polizeibeamten konnten

dort auch einen 21-jährigen Wiesbadener antreffen, welcher eine Bowlingkugel

sowie Bowlingschuhe bei sich hatte. Schnell konnte ein Zusammenhang zum

nahegelegenen Bowlingcenter hergestellt werden. Der Wiesbadener war zuvor als

Gast in dem Center und nutzte die Gelegenheit, die genannten Gegenstände zu

entwenden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Schaufensterscheibe beschädigt Wiesbaden, Wilhelmstraße

Freitag, 28.01.2022, 01:05 Uhr bis 01:35 Uhr

(Fu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter

ein mittelschwerer Stein hinter einer Säule im Nahbereich eines

Juweliergeschäfts abgelegt. Kurze Zeit später kehrte der Unbekannte zurück und

warf den abgelegten Stein gegen eine Glasvitrine in der sich hochwertige

Schmuckstücke befanden. Das Sicherheitsglas wurde hierbei beschädigt, ging aber

nicht zu Bruch. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. An der

Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der

Unbekannte soll etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er soll einen roten

Kapuzenpullover und eine hell enganliegende Jacke, sowie graue Schuhe getragen

haben. Ferner trug er einen Rucksack mit schwarzen Farbanteilen mit sich. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611)345-0

entgegen.

Auseinandersetzungen in der Innenstadt a) Wiesbaden, Schwalbacher Straße Samstag, 29.01.2022, 00:45 Uhr

b) Wiesbaden, Bahnhofsplatz Samstag, 29.01.2022, 02:00 Uhr

(js) Zu zwei Auseinandersetzungen kam es am frühen Samstagmorgen in der

Innenstadt. Gegen 00:45 Uhr kam es im Bereich Schwalbacher Straße Höhe

Faulbrunnenstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger

Wiesbadener leicht verletzt wurde. Der Geschädigte geriet mit einer bislang

unbekannten Person in Streit, in dessen Verlauf ein Gegenstand gegen den

Geschädigten geworfen wurde. Hierbei wurde er leicht verletzt und konnte nach

kurzer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Der Täter soll etwa 25

Jahre alt gewesen sein, ca. 175 cm groß, schmale Gestalt und dunkle Haare haben.

Die Person soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine hellere, hängende Jeans

getragen haben. Der Täter sei in Begleitung einer weiteren männlichen Person

gewesen. Gegen 02:00 Uhr kam es vor einem Restaurant am Bahnhofsplatz ebenfalls

zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Nachdem es aus einer der

Gruppen zu Provokationen kam, geriet man dann in Streit. In dessen Verlauf

wurden ein 20-jähriger sowie ein 19-jähriger Wiesbadener durch Schläge und

Tritte leicht verletzt, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Drei

mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger und ein 19-jähriger aus Rüsselsheim sowie ein

19-jähriger aus Flörsheim konnten durch die Polizei festgenommen werden. Über

die Videoschutzanlage konnte die Auseinandersetzung teilweise rekonstruiert

werden. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer

0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Äste auf Fahrbahn gelegt Wiesbaden, Wilfried-Ries-Straße

Freitag, 28.01.2022, gegen 23:00 Uhr

(js) Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr wird der Polizei durch einen

Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass in der Wilfried-Ries-Straße mehrere größere

Äste quer auf der Fahrbahn liegen würden. Die eingesetzten Beamten konnten das

entsprechend feststellen und auch ausschließen, dass die Äste witterungsbedingt

dort lagen. Eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde

gefertigt. Personen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden

gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2340 in

Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden,

Nerobergstraße, Freitag, 28.01.2022, zwischen 07:00 Uhr und

19:30 Uhr

(Fu)Beim Versuch über das freizugängliche Schlafzimmerfenster in ein

Mehrfamilienwohnhaus zu gelangen, mussten die Täter unverrichteter Dinge

abbrechen. Die Diebe versuchten das Schlafzimmerfenster vergeblich an mehreren

Stellen aufzuhebeln und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der

Sachschaden beläuft auf ca. 500 Euro. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten

sich unter (0611)345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus Wiesbaden,

Richard-Wagner-Straße Freitag, 27.01.2022, zwischen 15:30 Uhr

bis 21:30 Uhr

(Fu)Einbrecher nutzten die Abwesenheit des Hausinhabers um mit Gewalt in das

Einfamilienhaus zu gelangen. Der Einbrecher versuchte mit einem Werkzeug das

Schloss der Haustür vergeblich zu ziehen. Der oder die Täter flüchten im

Anschluss in unbekannte Richtung. An der Hausabschlusstür entstand ein

Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611)345-0 um Hinweise.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Hochschule

Bad Schwalbach –

Ort: Geisenheim, Von-Lade-Straße 1

Zeit: Freitag, 28.01.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 29.01.2022, 06:30 Uhr

(ert) Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstag morgen ein eingeschlagenes

Fenster am Verwaltungsgebäude einer Hochschule in Geisenheim und verständigte

umgehend die Polizeistation in Rüdesheim. Da nicht auszuschließen war, dass sich

noch Täter im Gebäude befanden, wurde dieses durchsucht. Hierbei kam auch ein

Schutzhund zum Einsatz. Die Einbrecher waren aber bereits flüchtig. Wie sich

herausstellte, hatten es die Täter nach dem Einstieg durch das eingeschlagene

Fenster auf Postpakete, die in einem Flur abgelegt waren, abgesehen. Es konnten

noch keine Angaben zu der Anzahl und dem Wert der Pakete gemacht werden. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben,

sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter 06772-91120 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten bei Idstein

Bad Schwalbach – Unfallort: L3277 zwischen Wallrabenstein und Beuerbach

Unfallzeit: Freitag, 28.01.2022, gegen 14:15 Uhr

(ert)Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin aus Wallrabenstein befuhr die L 3022 von

Wallrabenstein kommend in Richtung Beuerbach. Ein 70-jähriger Taxifahrer aus

Idstein befuhr die L 3277 mit seinem VW in entgegengesetzter Richtung. In Höhe

des Beuerbacher Sees kam es aus bisher ungeklärter Ursache zwischen beiden

Fahrzeugen zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei

schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in

umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrbahn musste für drei Stunden

voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa

30.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich

mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 in

Verbindung zu setzen.