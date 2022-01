Gewässerverunreinigung auf dem Main im Bereich Sindlinger Straßenbrücke

Frankfurt – Am Sonntag Vormittag wurde eine Gewässerverunreinigung auf dem

Main im Bereich der Sindlinger Straßenbrücke (B40) gemeldet. Der eingesetzte

Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Egelsbach konnte eine geringfügige

Verunreinigung des Mains auf einer Länge von ca. 2,8 km und einer Breite von ca.

5-10 m am linken Ufer feststellen. Bei der Verunreinigung handelte es sich um

teilweise zerfahrene graue und schwach schillernde Schlieren, vermutlich

mineralölhaltig. Ermittlungen der eingesetzten Bootsstreife der

Wasserschutzpolizei Frankfurt in der Schifffahrt verliefen ergebnislos. Es

konnten keine weiteren Hinweise bzgl. eines Verursachers festgestellt werden.

Auf Grund der Geringfügigkeit wurden keine Beseitigungsmaßnahmen der Feuerwehr

Kelsterbach eingeleitet.

Frankfurt-Unterliederbach: Jugendlicher bedroht Mitbewohner

Frankfurt – (hol) In der Nacht zum Samstag rastete ein Jugendlicher in

einem Wohnheim aus. Die Polizei überwältigte den jungen Mann schließlich durch

Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) und verhinderte so Schlimmeres.

Gegen Mitternacht rief ein Mitarbeiter des Wohnheims in der Euckenstraße die

Polizei, weil ein Bewohner ausrasten würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte des

Überfallkommandos dann auf den 17-jährigen Angreifer. Dieser hielt Glasscherben

bzw. einen angebrochenen Flaschenhals in der Hand, war aggressiv und ging auf

die Beamten zu. Nach Angaben von Zeugen hatte er sich zuvor schon mit

Glasscherben selbst verletzt sowie andere Bewohner bedroht. Speziell

ausgebildete Beamte des Überfallkommandos setzten daraufhin das DEIG gegen den

Aggressor ein. Dies zeigte unmittelbar Wirkung, so dass er widerstandslos

festgenommen und Schlimmeres verhindert werden konnte. Anschließend begleitete

die Polizei den Jugendlichen in einem zwischenzeitlich verständigten

Rettungswagen ins Krankenhaus, wo seine Schnittwunden medizinisch versorgt

wurden

Frankfurt-Westend-Süd: Radfahrer stürzt und wird beraubt

Frankfurt – (hol) Gestern Abend stürzte ein Radfahrer mit seinem Rad im

Westend. Anschließend beraubte ihn ein anscheinend zur Hilfe eilender Mann.

Gegen 19:20 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann auf dem Radweg in der „Eschersheimer

Landstraße“ stadteinwärts. In Höhe des großen Kinos stürzte er ohne

Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Ein junger Mann eilte zu

dem Gestürzten und erweckte bei diesem den Eindruck, ihm aufhelfen zu wollen.

Tatsächlich hatte er aber ganz andere Absichten. Er griff dem Mann in die

Jackentasche und entwendete ihm, trotz dessen körperlicher Gegenwehr, das

mitgeführte Bargeld und flüchtete über den Gärtnerweg weiter in unbekannte

Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, dunkler Teint. Bekleidet mit einer roten Jacke und

einer weißen Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 31 10 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Innenstadt/Nordend: Mehrere Taxen aufgebrochen – Zeugenaufruf

Frankfurt – (hol) In der Zeit von Donnerstag, 27.01.22, 15:00 Uhr, bis

Freitag, 28.01.22, 14:40 Uhr, brachen Unbekannte in gleich vier Taxen ein. Zwei

der Taten ereigneten sich im Nordend, an der Ecke „Rappstraße / Eckenheimer

Landstraße“ und im Bereich „Mauerweg / Bäckerweg“, während die anderen beiden in

der Innenstadt in der „Kurt-Schumacher-Straße“ und der „Eschenheimer Anlage“

begangen wurden.

Der/die Täter schlugen jeweils die hintere Seitenscheibe ein und durchsuchten

die Fahrzeuginnenräume. In zwei Fällen entwendeten sie die Geldbörsen der

Taxifahrer. Inwieweit die beiden am Folgetag wegen eines gleichgelagerten

Delikts festgenommen Männer (Meldung Nr. 0102) auch für diese Taten

verantwortlich sein könnten, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die eventuell verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den

beschriebenen Taxiaufbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei

unter 069 / 755 5 31 10 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bundesautobahn 5: Falschfahrerin verursacht schweren Unfall

Frankfurt – (hol) Gestern Abend fuhr eine 46-jährige Autofahrerin entgegen

der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die BAB 5 auf. Kurz darauf kollidierte

sie mit einem entgegenkommenden Wagen. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Gegen 19:20 Uhr ging die Meldung über eine Falschfahrerin auf der BAB 5 bei der

Polizei ein. Zeugen hatten gesehen, wie ein Nissan über die Ausfahrt

„Frankfurt-Westhafen“ auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt auffuhr. Kurz

darauf beobachtete ein weiterer Zeuge, wie der Nissan entgegen der Fahrtrichtung

auf dem Seitenstreifen der Autobahn stand. Offensichtlich setzte die 46-jährige

Fahrerin des Nissan ihre Irrfahrt kurz darauf fort, denn sie kollidierte wenig

später mit einem entgegenkommenden BMW. Der Beifahrer in dem BMW konnte nach

eigenen Angaben noch gedankenschnell auf das herannahende Auto reagieren, indem

er seiner Fahrerin ins Lenkrad griff und so einen Frontalzusammenstoß

verhinderte. Die Fahrzeuge kollidierten deshalb seitlich versetzt. Alle drei

Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Falschfahrerin wurde schwer

verletzt, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr.

Bei der 46-jährigen Unfallfahrerin besteht der Verdacht, dass sie stark

alkoholisiert war. Die Polizei ließ ihr eine Blutprobe entnehmen und stellte

ihren Führerschein sicher. Hinweise auf ein vorsätzliches Herbeiführen des

Unfalls, bspw. aus suizidalen Absichten, liegen derzeit nicht vor. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Fechenheim: LKW verursacht Unfall aber fährt weiter – Zeugenaufruf

Frankfurt – (hol) Am Freitagabend ereignete sich auf der „Hanauer

Landstraße“ ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun

Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr befuhren eine weiße Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger sowie

ein Opel Astra die „Hanauer Landstraße“ stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer

344 wechselte die Sattelzugmaschine den Fahrstreifen, übersah dabei

offensichtlich den neben ihr fahrenden Opel und rammte ihn im hinteren Bereich

der Fahrerseite. Die 29-jährige Fahrerin des Opel verlor daraufhin die Kontrolle

über ihr Auto und verunfallte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die ebenfalls im

Auto sitzenden Kinder (drei Jahre; vier Monate) blieben unverletzt. Der

Fahrer/die Fahrerin des Sattelzugs setzte seine/ihre Fahrt unbeirrt weiter in

Richtung Maintal fort. Zeugenangaben zufolge seien dem unfallflüchtigen Lkw zwei

andere Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos gefolgt. Diese Autofahrer kommen als

wichtige Zeugen in Betracht.

Diese beiden Autofahrer sowie alle anderen Personen, die sachdienliche Hinweise

zum Unfall bzw. Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim 18.

Polizeirevier unter 069 / 755 1 18 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt-Nordend: Graffitisprüherinnen festgenommen

Frankfurt – (hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei junge Frauen auf

frischer Tat fest. Sie waren gerade dabei, ein Graffiti aufzubringen.

Anschließend entdeckten die Beamten weitere gleiche Schriftzüge in der Nähe.

Gegen Mitternacht fielen einer aufmerksamen Streife die beiden Frauen auf, weil

sie am Abgang zur U-Bahnhaltestelle „Holzhausenstraße / Unicampus“ in der

Holzhausenstraße, direkt unter dem hell erleuchteten U-Bahnschild, ein Graffito

aufsprühten. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die Einsatzkräfte die

beiden 18-Jährigen fest. Bei ihnen fand die Polizei entsprechende Sprühdosen.

Bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs entdeckten die Einsatzkräfte in

der „Eysseneckstraße“ noch weitere gleichaussehende Schmierereien, die an

Abfalleimern, Litfaßsäulen und auf dem Gehweg aufgebracht wurden.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden

heranwachsenden Frauen nach Hause entlassen.

Frankfurt-Innenstadt: Zivilfahnder sind zweimal erfolgreich

Frankfurt – (hol) Am Wochenende waren Zivilfahnder der Frankfurter Polizei

in der Innenstadt gleich zweimal erfolgreich. m Freitag ging ihnen ein

Taschendieb auf der Zeil ins Netz und am Samstag erwischten sie zwei Autoknacker

auf frischer Tat.

Am Freitagnachmittag (28.01.22) gegen 16:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge

der Polizei mit, dass er gerade einen Mann auf der Zeil beobachten würde, der

sich in verdächtiger Art immer wieder Frauen nähere. Das Ganze erwecke den

Anschein, als suche er nach Möglichkeiten, die Damen zu bestehlen. Unverzüglich

suchten Zivilfahnder die Einkaufsstraße auf. Aufgrund der guten

Personenbeschreibung entdeckten sie den Verdächtigen schnell und hielten ihn

unter Beobachtung. Schon kurz darauf wurden die Beamten Zeugen, wie der

Verdächtige sich von hinten an eine Dame heran schlich und ihr unbemerkt das

Smartphone aus der Jackentasche zog. Die Freude über die Beute währte jedoch nur

kurz, denn nur Sekunden später klickten die Handschellen bei dem 24-jährigen

Taschendieb. Die Beamten lieferten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

ein.

Am Samstag sollte die gleiche Einheit von Zivilfahndern erneut erfolgreich sein.

Weil sie gegen 13:30 Uhr zwei Männer wahrnahmen, die in Manier von Taschendieben

über den Bauernmarkt schlichen, behielten sie die beiden im Blick. Die Geduld

sollte einige Zeit später belohnt werden. In der Gartenstraße schlug einer der

beiden die hintere Dreiecksscheibe eines geparkten Autos ein, griff hinein und

entwendete ein Paar Kinderschuhe. Anschließend erfolgte die Festnahme. Während

sich ein Teil des Gaunerduos widerstandslos festnehmen ließ, zog der zweite

Tierabwehrspray aus der Jackentasche und griff die Beamten damit an. Diese

wehrten den Angriff ab, brachten den Aggressor zu Boden und nahmen auch ihn

fest. Drei Polizisten wurden bei der Attacke leicht verletzt. Sie erlitten

leichte Reizungen der Schleimhäute sowie Prellungen an Knien und Händen.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden

Tatverdächtigen (24 und 26 Jahre alt) in Ermangelung von Haftgründen wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Frankfurt: Mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet – Polizei mit vorläufiger Bilanz

Frankfurt – (hol) Heute fanden im Stadtgebiet Frankfurt mehrere

Versammlungslagen, darunter auch eine coronamaßnahmenkritische, statt. Die

größte angemeldete Versammlung war ein Aufzug zum Thema „Mein Körper gehört mir

Freie Entscheidung über medizinische Präventionsmaßnahmen“. Er startete gegen

15:40 Uhr am Holzhausenpark, führte durch Teile der Innenstadt und wieder zurück

zu seinem Ausgangspunkt.

Die Frankfurter Polizei war frühzeitig mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter

Polizeireiter und Wasserwerfer, im gesamten Stadtgebiet präsent. Um einen noch

besseren Gesamteindruck, insbesondere zur Teilnehmerzahl, zu bekommen,

unterstützte der Polizeihubschrauber kurzzeitig aus der Luft. In der Spitze

nahmen schätzungsweise 4000 Menschen an dem Aufzug teil. Dem wachsamen Blick der

Einsatzkräfte entging ein von einem Versammlungsteilnehmer mitgeführter

Regenschirm nicht, der gleichermaßen als Hiebwaffe, als sog. „Schutzschirm“

beworben wird. Die Polizei stellte den Schirm sicher und leitete ein

entsprechendes Strafverfahren ein.

Am Ende des Aufzugs fuhr ein Fahrzeug mit, auf dem eine Lautsprecheranlage

installiert war und von dem aus laute Partymusik gespielt wurde. Dort verstieß

die Mehrheit der Versammlungsteilnehmenden gegen die in den Auflagen geforderte

Masken- und Abstandspflicht. Aus diesem Grund stoppte die Polizei den Aufzug im

Bereich Berliner Straße / Ziegelgasse und wirkte kommunikativ, insbesondere

durch Lautsprecherdurchsagen, auf die Teilnehmenden ein. In der Folgezeit hielt

sich die deutliche Mehrheit der Versammlungsteilnehmenden an die Auflagen,

allerdings war eine dauerhafte und enge kommunikative Begleitung notwendig, um

diesen Zustand aufrecht zu erhalten. Der Aufzug erreichte gegen 18:30 Uhr seinen

Ausgangspunkt, wo die Versammlungsleitung ihre Versammlung wenig später für

beendet erklärte. Dies hinderte mehrere hundert ehemalige

Versammlungsteilnehmende und das Fahrzeug mit der Musikanlage jedoch nicht

daran, im Holzhausenpark augenscheinlich feiern zu wollen. Nachdem die

wiederholte Aufforderung, die Musik abzuschalten ignoriert wurde, schritt die

Polizei konsequent ein. Sie zog im wahrsten Sinne des Wortes „den Stecker“ und

unterband so den weiteren Betrieb der Anlage. Anschließend entfernten sich die

Anwesenden nach und nach in unterschiedliche Richtungen. Die anderen

Versammlungen im Stadtgebiet verliefen störungsfrei.