Kreis Bergstraße

PKW landet nach Unfall im Bach / PKW-Fahrer schwer verletzt / Rettungshubschrauber im Einsatz

Mörlenbach – Am Samstag (29.01.) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der

Bonsweiherer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus

Mörlenbach befuhr die Bonsweiherer Straße in Richtung Bonsweiher und kam in

einer Linkskurve vermutlich infolge nichtangepasster Geschwindigkeit nach rechts

von der Fahrbahn ab. Er schleuderte über einen Grünstreifen und landete

anschließend in einem angrenzenden Bach. Der Fahrer wurde schwer verletzt in

seinem Fahrzeug eingeklemmt, durch die Feuerwehr befreit und anschließend dem

Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde er durch einen Rettungshubschrauber

in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro. Für die

Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die Bonsweiherer Straße für ca.

2 Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber,

ein Notarzt , der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Mörlenbach und 2 Streifen

der Polizeistation Heppenheim im Einsatz.

Darmstadt

Biblis/OT Nordheim: Scheune abgebrannt – hoher Sachschaden

Biblis/OT Nordheim – Am frühen Sonntagmorgen (30.01.) um 05:11 Uhr meldete

ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei eine brennende Scheune an der

Nato-Straße in der Nähe des Rheins. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren

eintrafen, befand sich die 50x30m große Halle bereits im Vollbrand. Darin waren

nach ersten Erkenntnissen 2000 Strohballen und landwirtschaftliche Geräte

eingelagert. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Die

Feuerwehrleute ließen die Scheune kontrolliert abbrennen und konnten ein

Übergreifen auf ein angrenzendes Silo einer Biogasanlage verhindern. Der

entstandene Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf ca. 600.000-700.000EUR

geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Lampertheim, Biblis und

Bürstadt mit den Ortsteilfeuerwehren mit insgesamt 100 Personen. Unterstützt hat

das THW aus Lampertheim und Bensheim. Angaben zur Brandursache sind aktuell noch

nicht möglich. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. gefertigt: Steffen

Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt, Richer Straße, von Unfallstelle geflüchtet-Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Umstadt – Am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 11.00 Uhr wurde

in Groß-Umstadt, Richer Straße 1, bei einem Einparkmanöver, eine weiße Mercedes

C-Klasse beschädigt. Der Unfallverursacher, ein goldfarbener Pkw, entfernte sich

anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde von einem älteren Mann

beobachtet. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeistation Dieburg unter 06071/9695-0 zu melden. In unmittelbarer Nähe des

Unfallortes befindet sich ein ortsansässiger Arzt.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Innenstadt – Am Freitag, 28.01.2022 gg. 18:30 Uhr ereignete sich

im Bereich der Kreuzung Pallaswiesenstraße/ Grafenhäuser Straße/ Kirschenallee

ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hierbei nahm ein Auto einem Linienbus die Vorfahrt, so dass dieser eine

Gefahrenbremsung einleiten musste, um den Unfall zu vermeiden. Dadurch stürzte

ein Fahrgast und wurde leicht verletzt.

Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Autos eine rote Ampel überfuhr.

Nach dem Unfall entfernte sich dieser Autofahrer unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Zeugenaussagen ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem PKW

um einen orangenen VW handelt, der von einem „älteren Herren“ gefahren wurde.

Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat und Angaben zum flüchtigen PKW oder dem

Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier Darmstadt

in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Ausgehobener Kanaldeckel verursacht Sachschaden

Oberzent, Beerfelden – Am frühen Samstagmorgen (30.01.) befuhr eine

57-jährige Zeitungszustellerin mit ihrem PKW die Häfengasse in Beerfelden. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand hoben bisher unbekannte Täter mehrere Kanaldeckel

aus und legten sie auf die Straße. Aufgrund der herrschenden Dunkelheit übersah

die Erbacher Fahrzeugführerin einen der Kanaldeckel und fuhr mit ihrem Fahrzeug

dagegen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 2.000,- EUR

beziffert. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zu den möglichen

Verursachern unter der 06062 / 953-0.