Noch nie einen Führerschein gehabt

Jockgrim (ots) – Am Donnerstag 27.01.2022 wurde gegen 11:20 Uhr der Fahrer eines PKW in der Kettelerstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 25-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Im Verlauf der Kontrolle zeigte sich, dass der Fahrer noch nie einen Führerschein besessen hat.

Zudem hatte er auch falsche Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Mann rastet nach Streit aus und leistet Widerstand

Rülzheim (ots) – Am Donnerstagabend 27.01.2022 kam es gegen 20 Uhr in der Gutenbergstraße in Rülzheim zu einem zunächst nur verbalen Streit zwischen einem 40-jährigen und einem 42-jährigen Mann. Dieser Streit geriet jedoch derart außer Kontrolle, sodass der 42-Jährige dem 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch rastete der alkoholisierte 40-Jährige aus und zerschlug mehrere Fenster.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde der 40-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und sollte in eine Fachklinik untergebracht werden. Nach der Verbringung zur Dienststelle leistete der 40-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Hierdurch wurde niemand verletzt. Nach der Durchführung einer Blutprobe wurde der 40-jährige der Fachklinik zugeführt.

Unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen

Hatzenbühl (ots) – Am 27.01.2022 wurde um 18:40 Uhr der Fahrer eines PKW in der Kirchstraße. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 24-jährigen Fahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Vortest erbracht ein positives Ergebnis auf THC. Der Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Erneuter Einbruch in Firmengelände

Hördt (ots) – Am Donnerstagabend 27.01.2022 wurde der Polizei ein erneuter Einbruch in ein Firmengelände in Hördt gemeldet. Bei der Überprüfung des Firmengeländes konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Die bisher unbekannten Täter bauten allerdings eine Kamera auf dem Firmengelände ab und entwendeten diese.

Im Nahbereich wurde ein 29-jähriger Mann in seinem abgestellten Fahrzeug angetroffen. Da der 29-Jährige keine plausible Erklärung für seinen dortigen Aufenthalt geben konnte, wurden die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Tatbeteiligung aufgenommen. Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zuvor mit seinem Fahrzeug fuhr.

Dem 29-jährigen Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Bei einer Überprüfung seines ausländischen Führerscheins konnten die Beamten feststellen, dass es sich hierbei wohl um eine Totalfälschung handelte. Gegen den 29-Jährigen wurde daher ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Firma

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 28.01.2022 schlugen bisher unbekannte Täter zwei Fenster einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Rülzheim ein und begaben sich in das Firmengebäude. Im Firmengebäude schlugen die unbekannten Täter zwei weitere Türen ein und brachen zwei Schränke auf.

Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Allerdings entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-958-0 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.