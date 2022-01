Falsche Wasserwerker – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 27.01.2022 gegen 16:20 Uhr verschafften sich eine Frau und zwei Männer, unter dem Vorwand sie seien Wasserwerker, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Philipp-Scheidemann-Straße. Die Frau lenkte die Seniorin ab, indem sie ihr auftrug mehrere Wasserhähne zu öffnen. Die Männer nutzten die Gelegenheit und stahlen Bargeld im 4-stelligen Bereich.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung Frau: ca. 1,70 m, ca. 35-40 Jahre alt, blonde zum Zopf gebundene Haare, bekleidet mit gelber Jacke mit Fellkapuze und schwarzer Jeans;

Beschreibung 1. Mann: ca. 1,65 m, ca. 45 Jahre alt, kurze Haare, 3-Tage-Bart, trug orangene Jacke und blaue Jeans;

Beschreibung 2. Mann: ca. 1,80 m, Anfang 40 Jahre alt, kurze braune Haare, Kinnbart, trug rot/schwarze Jacke.

Wer kann Hinweise zu den Trickdieben geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

36-jährigen Dieb erwischt

Ludwigshafen (ots) – Der Diebstahl eines Geldbeutels einer 74-Jährigen am Donnerstag (27.01.2022) flog Dank einer aufmerksamen Zeugin auf. Die Seniorin ließ aus Versehen ihren Geldbeutel beim Einräumen der Einkäufe auf einem Supermarktparkplatz in der Comeniusstraße fallen ohne dies letztendlich zu bemerken.

Ein 36-Jähriger beobachtete die Situation, schnappte sich den Geldbeutel mit 150 Euro Bargeld, stieg in ein Auto und fuhr davon. Eine 15-Jährige bekam die Tat mit und verständigte sofort die Polizei. Mit Hilfe des Kennzeichens und einer Überwachungskamera wurde der 36-Jährige noch vor Ort identifiziert. Er wurde anschließend in seiner Wohnung angetroffen, wo er den gestohlenen Geldbeutel aushändigte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 27.01.2022 gegen 12:50 Uhr klingelten zwei Frauen bei einem älteren Ehepaar in der Weinbietstraße. Nachdem der Mann die Wohnungstür öffnete, gingen beide Frauen in die Wohnung. Eine der Frauen lenkte den Mann ab und die andere nutzte die Gelegenheit und stahl einen Geldbeutel und Bargeld im Gesamtwert von ca. 500 Euro.

Beide Frauen seien ca. 20 – 30 Jahre alt, hatten dunkles Haar, dunklen Teint und waren dunkel bekleidet. Eine der Frauen sei ca. 1,70 m, die andere ca. 1,55-1,60 m groß gewesen.

Wer kann Hinweise zu den Trickdiebinnen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.