Darmstadt-Wixhausen (ots) – Nachdem am Donnerstagabend 27.1.2022 gegen 17.30 Uhr, ein bislang unbekannter Wagenlenker in der Schönbergstraße mit einer Fußgängerin zusammengestoßen und im Anschluss geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte die 56-Jährige im Bereich einer dortigen Bushaltestelle die Straße. Hierbei übersah offenbar ein bislang unbekannter Fahrer, der mit seinem silbergrauen Auto in Richtung Messeler-Park-Straße unterwegs war, die Frau und stieß mit ihr zusammen.

Durchbden Zusammenstoß stürzte die 56 Jahre alte Fußgängerin auf den Boden. Der Wagenlenker soll nach derzeitigem Kenntnisstand noch ausgestiegen sein und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort.

Laut Zeugin soll der Wagenlenker einen Mitfahrer gehabt haben. Der Fahrer soll um die 1,90 Meter groß und ca 20 Jahre alt gewesen sein. Laut Zeugin trug er eine blaue Base-Cap und hatte eine Bauarbeiter-Hose an.

Die 56-Jährige erlitt nach jetzigem Stand leichte Verletzungen.

In diesem Zusammenhang fragt das 3. Polizeirevier in Darmstadt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Fahrers geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

DA-Dieburg/Griesheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 27.01.2022 um 19.00 Uhr bis Freitag 28.01.2022 um 02.00 Uhr wurde in Griesheim, in der Martin-Luther Straße/Ecke Schöneweibergasse ein weißer Audi A6 Kombi, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der Frontstoßstange der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 2.500 EUR. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Tel. 06155/8385-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Baumaschinen von Baustelle entwendet

Einhausen (ots) – Auf Baumaschinen hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in der Nacht zum Freitag (28.01.) im Ortsteil Klein-Hausen abgesehen. Gegen 7 Uhr am frühen Freitagmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 16.30 Uhr am Vortag einen Stampfer und zwei Rüttelplatten von der Baustelle in der Friedensstraße entwendet hatten.

Der Wert der Beute wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heppenheim (ots) – Auf ein Einfamilienhaus im Rieslingweg hatte es ein bislang noch unbekannter Täter am Donnerstagvormittag (27.01.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen dran der Kriminelle gegen kurz vor 10 Uhr durch die Terrassentür in das Anwesen ein, indem er die Scheibe einschlug. Zuvor hatte er bereits vergeblich versucht, gewaltsam eine Kellertür und ein Fenster aufzuhebeln. Im Inneren entwendete der Einbrecher eine Schmuckschatulle samt Inhalt und ergriff mit seiner Beute die Flucht. Eine Nachbarin konnte den Fliehenden beim Sprung über die Gartentür beobachten.

Er wird als ca. 1,80 Meter groß und athletisch beschrieben. Laut Zeugenaussage hatte er einen mitteleuropäischen Phänotyp, trug eine dunkle Jacke, eine beige Hose und eine schwarze Wollmütze. Seinen Mund-Nasen Bereich hatte er mit einer schwarzen Maske verdeckt.

Im Anschluss flüchtete er in nördliche Richtung. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

Leicht verletzte Person bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Biblis (ots) – Am Donnerstag 27.01.2022 kam es gegen 22:45 Uhr zur einem Kellerbrand in einem Bibliser Mehrfamilienhaus. Vermutlich aufgrund eines Defektes an der Heizungsanlage geriet diese in Brand. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Biblis, Wattenheim und Nordheim schnell gelöscht werden.

Eine 23-Jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Odenwaldkreis

Unfallflucht mit Klein-Lkw

Lützelbach OT-Seckmauern (ots) – Am Mittwoch 26.01.2022 gegen 10:18 Uhr ereignete sich in Seckmauern in der Odenwaldstraße/Höhe Hausnummer 18 nahe der Einmündung zur Bachgasse eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei handelt es sich um einen unbekannten, weißen Klein-LKW mit Sonderaufbau Hochplane grau, vermutlich der Marke Opel. Dieser beschädigte mit seinem Fahrzeugaufbau eine Dachrinne in der Bachgasse, sodass Teile dieser Dachrinne zu Boden fielen.

Anschließend fuhr der Klein-LKW in Richtung Einmündung Odenwaldstraße in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Dachrinne beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Laut Zeugenaussage sei der Fahrer des Klein-LKW kurz nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, fuhr aber direkt wieder weiter.

Diese Person wird wie folgt beschrieben: männlich, 50 bis 60 Jahre, osteuropäisch.

Nach aktuellen Erkenntnissen lauten die ersten beiden Buchstaben des Kennzeichens des Klein-LKW “EN” oder “EW”. Es steht jedoch nicht fest, ob es sich um ein amtliches deutsches oder um ein ausländisches Kennzeichen handelt. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht/Straftat geben ? Bei sachdienlichen Hinweisen verständigen Sie bitte die Polizei Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163-9410.

Diebe suchen Rohbau heim

Bad König (ots) – Kriminelle haben in der Nacht zum Donnerstag (27.01.) einen Rohbau in der Werkstraße heimgesucht und Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 9.15 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen ein und verschafften sich Zutritt zu insgesamt 5 Wohnungen.

Hieraus erbeuteten sie fünf Winkelschleifer sowie ein Feuchtemessgerät. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrere Beute. Das Kommissariat 21/22 der Odenwälder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

