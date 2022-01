Richtigstellung einer Pressemitteilung vom 27.01.2022(Unfall mit verletzter Person) korrigierter Unfallhergang

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, 26.01.22, befährt gegen 19:30 Uhr der 27-jährige aus Lübeck die Jahnstraße in Fahrtrichtung der Saarstraße. Eine 18-jährige aus Dienheim biegt von der Rosenstraße nach links in die Jahnstraße ein. Der junge Mann aus Lübeck missachtet die Vorfahrt der Dienheimerin und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge werden im Frontbereich stark beschädigt und werden abgeschleppt bzw. beiseite geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000,-Euro. Die junge Frau aus Dienheim klagt an der Unfallstelle über Hals-und Rückenschmerzen.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots)

Bingen, 28.01., Saarlandstraße, 00:05 Uhr. Bei einer weiteren Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Opels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 43-Jährigen ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Alkoholkonsum. Der Mann leugnete dies, ein Alkoholtest strafte ihn jedoch Lügen mit einem Wert von 1,40 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug abgestellt. Er kam mit auf die Dienststelle, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 27.01., Saarlandstraße, 22:55 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt befuhren die Beamten die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei wurden sie auf einen vor ihnen fahrenden, mit drei Personen besetzten Renault Megane aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 27-jährige Fahrer, der deutliche Betäubungsmittelkonsum-Anzeichen zeigte, keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Man brachte ihn schließlich auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Länderübergreifende Kontrollen auf den Autobahnen

Rheinland-Pfalz, Hessen (ots) – Eine Festnahme und 14 Strafanzeigen waren das

Ergebnis einer gemeinsamen Kontrollaktion ziviler Autobahnfahnder in Hessen und

Rheinland-Pfalz am Mittwoch 26.01.2022 zwischen 11.00 und 20.00 Uhr. 19

Beamt:Innen der Polizeipräsidien Mainz, Ludwigshafen, Wiesbaden und Darmstadt

überprüften insgesamt 57 Kraftfahrzeuge und 82 Personen.

Ein mit Haftbefehl gesuchter 45-jähriger Straftäter ging dabei auf der A5 bei

Mörfelden ins Netz. Auf der A61 beendete eine Zivilstreife bei Bad Kreuznach ein

illegales Autorennen (wir berichteten). Bei Dannstadt-Schauernheim und in

Flonheim wurden zwei Autofahrer ohne Führerschein angehalten und dazu hatte der

19-jährige Flonheimer an seinen Opel noch falsche Kennzeichen angebracht, weil

der nicht mehr zugelassen war. Bei einer Gruppe von vier polizeibekannten

Männern aus Bulgarien im Alter zwischen 25 und 31 Jahren fanden die Beamt:Innen

auf der A61 eine größere Menge Bargeld, so dass der Verdacht der Geldwäsche

bestand und ein 46-Jähriger aus Aachen war mit einem gefälschten Impfpass

unterwegs. Im Raum Wiesbaden wurden letztendlich noch zwei Autos mit

abgelaufenem Versicherungsschutz gestoppt und bei einem weiteren Fahrer geringe

Mengen Marihuana sichergestellt.

Farbschmierereien im gesamten Ortsbereich

POL-PPMZ: Farbschmierereien im gesamten Ortsbereich

Bild-Infos Download

Stadecken-Elsheim (ots)

Dienstag, 25.01.2022

In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochmorgen wurden im gesamten Ortsbereich in Stadecken-Elsheim eine Vielzahl von Objekten mit Farbe besprüht. Die Polizei stellte über 100 besprühte Verkehrszeichen, Straßen- und Ortsschilder, Stromkästen, Stromhäuschen sowie Verkehrsinseln fest, die mit dem Schriftzug „FSV“ und „1905“ in roter und schwarzer Farbe besprüht wurden. Konkrete Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 oder per E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Polizei! Trickbetrüger treibt im Bereich

der Universitätsklinik Mainz sein Unwesen

Mainz – Stadtgebiet (ots) – Im Bereich der Mainzer Universitätsklinik werden

überwiegend ältere Menschen durch einen derzeit unbekannten Trickbetrüger mit

der Masche des „Geldwechseltricks“ betrogen. Er spricht vorwiegend ältere

Menschen an und greift dann in die Geldbörsen, wenn er Kleingeld zum

Telefonieren gewechselt haben will. Der Betrüger ist ausschließlich vormittags

unterwegs.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Gut gekleidet (Mantel) – 25-35 Jahre alt – Gepflegtes Aussehen –

Spricht deutsch, mal mit, mal ohne Akzent

Verhaltenshinweise der Polizei

Nicht auf der Straße/Öffentlichkeit Geld wechseln – Abstand zu

anderen halten – Keinem die Möglichkeit geben, in die Geldbörse

greifen zu können – Seien Sie Aufmerksam wenn Sie jemand anspricht,

lassen Sie sich nicht in längere Gespräche mit unbekannten Personen

verwickeln

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Freimersheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 22-jährigen PKW-Fahrers auf

dem Mitfahrerparkplatz Freimersheim an der A 63 stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 27.01.2022 gegen 16:40 Uhr

Drogeneinfluss fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Er muss nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und einer

Strafanzeige rechnen.

Beim Ausweichen in die Leitplanke geprallt

A 63/Alzey (ots) – Vermutlich weil er abgelenkt war, prallte ein 33-jähriger

PKW-Fahrer am 27.1.2022 gegen 23:35 Uhr auf der A 63 in Höhe der Weinheimer

Talbrücke in die Leitplanken. Er gab bei der Unfallaufnahme an, zunächst

ausreichenden Abstand zu einem vorausfahrenden LKW gehabt zu haben, als er

plötzlich merke, dass sich der Abstand erheblich verringert hatte. Er habe dann

versucht auszuweichen, aber die Kontrolle über seinen PKW verloren und sei dann

in die Leitplanke geprallt. Am PKW des Mannes entstand ein Schaden in Höhe von

ca. 2000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Der 33-Jährige,

dessen PKW abgeschleppt werden musste, blieb unverletzt.