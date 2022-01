Kaminbrand geht glimpflich aus

Kreis Kaiserslautern (ots) – In der Harztaler Straße in Fischbach ist es am

Donnerstagabend in einem Wohnhaus zum Kaminbrand gekommen. Gegen 19:30 Uhr

rückten Feuerwehr und Polizei aus. Ein Spaziergänger hatte den Notruf gewählt,

da Funken aus dem Kamin kamen. Die Feuerwehr konnte die Situation schnell unter

Kontrolle bringen. Es entstand weder Personen noch Sachschaden. Die Straße war

für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. |elz

Dieb bei Pkw-Aufbruch beobachtet

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge hat am Donnerstagnachmittag die Polizei

verständigt. Er beobachtete um 14 Uhr einen Mann, der mit einem Stein die

Scheibe eines Pkw einschlug. Das Auto war am Bahnheim geparkt. Der Täter

flüchtete durch eine Bahnunterführung in Richtung Reichswaldstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Dieb entwendete einen Geldbeutel, den er auf der Flucht wegwarf. Wie der

Geschädigte später feststellte, fehlten aus der Geldbörse das Bargeld und eine

Bankkarte.

Der Zeuge beschrieb den Täter: Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt; er

war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet und trug eine graue Wollmütze.

Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2250 bei der

Polizei zu melden. |mhm

Unfall verursacht und zunächst weitergefahren

Schwedelbach (ots) – Am Donnerstagabend meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei

der Polizei. Er hatte einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße beobachtet und

mitgeteilt, dass die Unfallverursacherin die Unfallstelle verlassen habe.

Als die Polizei am Unfallort ankam, war die Frau zurückgekehrt. Sie war kurz

nach halb neun mit ihrem Ford Fusion in Schwedelbach unterwegs. Sie Fuhr von

Mackenbach kommend in Richtung Erzenhausen. Dabei geriet sie mit ihrem Auto zu

weit nach rechts und stieß gegen einen BMW, der am rechten Fahrbahnrand geparkt

war. Der Anstoß war so heftig, dass dieser Wagen auf das Heck eines davor

stehenden Pkw geschoben wurde.

Die 44-jährige Frau blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von

etwa 9.000 Euro.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92

Promille. Die Beamten brachten die Frau zur Dienststelle. Dort wurde ihr eine

Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher. Auf die

44-Jährige kommen Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten

Entfernens von der Unfallstelle zu. |mhm