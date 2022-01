Karlsruhe – Schockanrufer bevorzugen „Kautionsmasche“

Karlsruhe (ots) – Schockanrufer ergaunerten am Donnerstag in der Nordweststadt

mit der sogenannten Kautionsmasche bei einem 84-jährigen Senior Schmuck- und

Bargeld im Gesamtwert von 20.000 Euro.

Die Betrüger sind äußerst facettenreich. Das Repertoire reicht vom Enkeltrick

wie auch falschen Polizeibeamten bis zu den Schockanrufern. In den letzten

Wochen waren allerdings vermehrt Schockanrufe im Bereich Karlsruhe zu

verzeichnen. Hier wurde äußerst emotional vorgegaukelt, ein naher Angehöriger

sei aufgrund eines verursachten schweren Unfalls in Haft und könne nur gegen

Zahlung einer hohen Kaution wieder freikommen. So auch in dem Fall in Karlsruher

Nordweststadt.

Es ist aber auch festzustellen, dass immer mehr Betroffene die Maschen

durchschauen und die Täter somit leer ausgehen. Mitunter gelingt es der Polizei,

durch die Mithilfe potentieller Opfer, die gedankenschnell reagieren und die 110

anrufen, teils aber auch durch aufmerksame Bankangestellte Täter festzunehmen.

Gemeinsame Aufklärung bei Gesprächen mit Angehörigen, Nachbarn oder Freunden

kann vor großem Schaden schützen. Man kann sich darüber umfassend unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ über die verschiedenen

Betrugsmaschen informieren.

Weiterhin ist es wichtig, die allgemeinen Verhaltensweisen zu verinnerlichen:

Die Polizei bittet Sie niemals um Geldbeträge, insbesondere

nicht um Kautionen.

nicht um Kautionen. Die Polizei ruft nie mit der Nummer 110 an.

Geben Sie keine Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, bei Zweifel legen Sie

auf.

auf. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an

Unbekannte.

Unbekannte. Halten Sie bei Geldforderungen mit ihrer Familie Rücksprache.

Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten.

Informieren Sie bei solchen Anrufen sofort die Polizei.

Mutter bezahlt über 2.220 Euro Geldstrafe für Sohn

Mannheim (ots) – Donnerstagmittag hat eine Mutter die Geldstrafe in Höhe von

über 2.200 Euro für ihren mit Haftbefehl gesuchten Sohn bezahlt.

Gegen 12 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof

einen 27-jährigen Deutschen. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann

wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben

war.

Glücklicherweise konnte die Mutter des 27-Jährigen die Geldstrafe in Höhe von

über 2.200 Euro bezahlen und somit die Haftstrafe ihres Sohnes abwenden.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem verbotene

Betäubungsmittel auf. Nun erwartet den 27-Jährigen erneut ein Strafverfahren

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mann verliert nach Diebstahl Handy und enttarnt sich selbst

Mannheim (ots) – Am späten Dienstagabend (25. Januar) hat ein 30-jähriger

algerischer Staatsangehöriger am Mannheimer Hauptbahnhof einer weiblichen Person

das Smartphone gestohlen. Bei der Verfolgung durch die Bundespolizei verlor er

dabei sein eigenes Handy und hat sich dadurch selbst enttarnt.

Gegen 21:45 Uhr entwendete der Tatverdächtige auf der Rolltreppe in der

Lindenhofunterführung das Smartphone einer weiblichen Person aus deren Rucksack.

Durch eine Sichtung des Videomaterials der Überwachungsanlage am Hauptbahnhof

Mannheim konnte die Fluchtrichtung des Diebes ermittelt werden. Eine

Nahbereichsfahndung wurde eingeleitet.

Eine Streife der Bundespolizei erkannte den algerischen Staatsangehörige an der

Straßenbahnhaltestelle. Bei Erkennen der Beamten ergriff der Mann unmittelbar

die Flucht in Richtung Innenstadt. Hierbei verlor der Tatverdächtige sein

eigenes Smartphone.

Bei den Ermittlungen im Nachgang wurde auf dem Handy ein Bild des

Ausweisdokuments des Diebes gefunden. Durch den Abgleich mit zur Verfügung

stehenden Fahndungsmitteln der Polizei wurde die Identität zweifelsfrei

festgestellt.

Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Was den Mann

zu der Tat bewogen hat und ob er für weitere Diebstahlsdelikte verantwortlich

ist, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Karlsruhe – Unfall mit zwei Schwerverletzten

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen und schätzungsweise 1.000 Euro

Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Radfahrern am

Donnerstag gegen 16:20 Uhr.

Um den Adenauerring zu überqueren und in Richtung Waldstadt zu gelangen, fuhr

ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer auf einer Brücke parallel der Hagsfelder Allee.

Am Ende der Brücke angekommen, übersah er offenbar einen entgegenkommenden

27-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Männer

mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe-Durlach – Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäusern

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Einbrüche sowie Diebstahl von Bargeld im

fünfstelligen Bereich musste die Polizei im Zeitraum von Dienstagvormittag bis

Donnerstagabend in Mehrfamilienhäusern in Durlach verzeichnen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Eindringlinge in die Treppenhäuser

der drei Wohngebäude und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu den

betroffenen Wohnungen. Bei zwei der Objekte durchwühlten die Einbrecher Schränke

und Schubladen als sie diese offenbar nach Wertgegenständen durchsuchten. In

einer Wohnung wurden die Diebe fündig und erbeuteten über 10.000 Euro Bargeld

aus einer Geldkassette.

Ob alle Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist derzeit noch

unklar. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht genauer abschätzen.

Das Polizeirevier Karlsruhe Durlach bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Bretten – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B293

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall auf der Bundesstraße 293 in Bretten zwischen einem

Auto und einem Lkw führte am Donnerstagnachmittag zu leichten Verletzungen und

schätzungsweise 100.000 Euro Sachschaden.

Gegen 16:04 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Mercedes von der Kreisstraße

3503 auf die B293 in Richtung Alexanderplatz. Offenbar nahm er beim Abbiegen den

vorfahrtsberechtigten LKW-Fahrer nicht wahr und kollidierte mit diesem.

Herbeieilende Rettungskräfte versorgten die Verletzen vor Ort, bevor diese zur

weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung

Hans-Thoma-Straße zur Akademiestraße erlitt ein Kleinkraftradfahrer schwere

Verletzungen.

Ein 27-Jähriger war gegen 16:40 Uhr mit seinem Motorroller auf der

Hans-Thoma-Straße Richtung Schlossplatz unterwegs, als aus der Akademiestraße

ein Auto ordnungswidrig nach links in diese einbog. Der Pkw-Fahrer übersah

hierbei offenbar den von links kommenden Zweiradfahrer. Schwerverletzt wurde der

27 Jahre alte Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und

stationär aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.