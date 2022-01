Mannheim-Neckarstadt: Schwerer Verkehrsunfall //

Mannheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der

Waldhofstraße konnte die Straßensperrung zwischenzeitlich aufgehoben werden.

Zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren rannten gegen 15:40 Uhr von der

Bahnhaltestelle „Neuer Messplatz“ über eine rote Ampel und wurden von einem

herannahenden Auto erfasst. Der Autofahrer versuchte zwar durch eine Notbremsung

das Fahrzeug zu stoppen, kollidierte dennoch mit den beiden Kindern und

verletzte diese. Sie wurden von dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht.

Mannheim: Nach Auseinandersetzung Zeugen dringend gesucht!

Mannheim (ots) – Bereits am Donnerstag, den 20.01.2022, kam es vor sowie in

einem Schnellimbiss am Kaiserring, Ecke Moltkestraße, zu einer

Auseinandersetzung – das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht in diesem

Zusammenhang nach zwei Zeugen.

Kurz nach 17 Uhr kam es vor dem Schnellimbiss zwischen zwei unbekannten jungen

Männern und einem 37-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung,

wobei der Betreiber hierauf aufmerksam wurde und schlichtend eingriff. Die

beiden Männer, welche in Begleitung eines kleinen weißen Hundes waren, warteten

darauf im Imbiss auf ihre Bestellung. Der 37-jährige Provokateur entfernte sich

zunächst, kehrte allerdings gleich hierauf zurück, betrat den Imbiss und hielt

dabei ein Messer in der Hand. Wieder griff der Betreiber sofort ein, wohin es zu

einem Gerangel mit dem Mann kam, der letztlich vor das Geschäft befördert werden

konnte und hinter ihm die Zugangstüre verschlossen wurde. In der Zwischenzeit

flüchteten die beiden jungen Männer mit ihrem Hund ohne ihre Bestellung. Der

37-Jährige ging anschließend zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof, wo er von den

alarmierten Beamten des Polizeireviers Oststadt festgenommen wurde. Dabei musste

Reizstoff und körperliche Gewalt seitens der Uniformierten eingesetzt werden.

Der 37-Jährige, welcher offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, muss

gelangte wegen Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

Die Ermittler suchen nach Zeugen des Geschehens, inbesondere die zwei jungen

Männer, welche sich zuvor vor und im Schnellimbiss aufhielten. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Auto aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend im

Stadtteil Oststadt ein Auto auf und entwendeten daraus hochwertige elektronische

Geräte. Die Einbrecher öffneten zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr auf unbekannte

Art und Weise den verschlossenen Kofferraum eines in der Mozartstraße auf dem

Parkplatz des Nationaltheaters abgestellten Seat. Daraus entwendeten sie zwei

Notebooks der Marken Huawei und Apple, mehrere Kopfhörer, eine Tastatur, einen

Tablet-PC sowie weitere hochwertige Büroutensilien. Die Höhe des entstandenen

Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

In den Stadtteilen Rheinau, Gartenstadt und Innenstadt wurden am gleichen Tage

weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Ob ein Zusammenhang der einzelnen Sachverhalte

besteht, wird geprüft.

Mannheim-Lindenhof: Fußgänger angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es im Bereich der Speyerer Straße zu

einem Verkehrsunfall wobei ein Fußgänger verletzt wurde – der Unfallverursacher

flüchtete. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr gegen 20:30 Uhr auf der

Speyerer Straße, wobei er auf Höhe der Meerwiesenstraße nach links – wieder auf

die Speyerer Straße – abbog. Bei dem Wendemanöver stieß der unbekannte

Pkw-Fahrer mit einem 69-jährigen Fußgänger zusammen der verletzt wurde. Ohne

seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Autofahrer. Der

verletzte Fußgänger kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621

174-4111 an die Beamten zu wenden.

Mannheim-Neckarstadt: 8.000 Euro Sachschaden – Verursacher flüchtet

Mannheim (ots) – Weil ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend mit seinem Pkw

in der Carl-Benz-Straße auf die Gegenfahrbahn geriet, musste ein 32-jähriger

VW-Fahrer nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dabei kollidierte der VW-Fahrer allerdings mit einem geparkten Porsche am

Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher, welcher zuvor auf die Gegenfahrbahn geriet,

flüchtete unterdessen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Die Unfallermittler des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das

Unfallgeschehen um 19:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zum Flüchtigen geben

können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall auf der B 38a löst Kettenreaktion aus

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Ein Verkehrsunfall auf der B 38a in Höhe

Neuhermsheim löste am Donnerstagmorgen eine Kettenreaktion mit zwei

Folgeunfällen aus.

Ein 60-jähriger Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW auf der B 38a von

Feudenheim kommend in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs. Beim

Fahrstreifenwechsel auf Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim übersah er einen links

neben ihm befindlichen 51-Jährigen Opel-Fahrer und stieß mit ihm zusammen.

In der weiteren Folge musste ein dahinter fahrender 65-jähriger Mann seinen BMW

verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 51-jähriger Chevrolet-Fahrer

realisierte dies zu spät und fuhr dem BMW auf. Schließlich konnte die dahinter

befindliche 37-jährige Fahrerin eines Tesla ebenfalls nicht mehr abbremsen,

wollte jedoch noch nach links ausweichen. Dabei fuhr sie zwischen dem Chevrolet

und den linken Leitplanken hindurch, stieß dabei aber sowohl gegen den Chevrolet

als auch gegen die Leitplanken.

Der Tesla der 37-Jährigen sowie der Chevrolet mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme waren der mittlere und linke Fahrstreifen blockiert.

Hierdurch ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.