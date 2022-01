Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Kirche mit Hundekot beschmutzt

Leimen (ots) – Bereits seit Mitte Oktober 2021 beschmutzte ein unbekannter Täter

mehrfach die Hausfassade der St. Aegidius Kirche in Leimen mit Hundekot. Nach

dem Eingang von Hinweisen aus der Bevölkerung führten intensive Ermittlungen des

Polizeipostens Leimen die Ermittler zu einem Tatverdächtigen, der zu den

Vorwürfen schweigt. Die Kirche sowie deren Umfeld werden seit Bekanntwerden der

Verschmutzungen im November verstärkt überwacht. Der Polizeiposten Leimen sucht

daher weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 06224-1749-0 zu melden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: 74-jähriger Autofahrer verunfallt nach medizinischem Notfall

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag verlor ein 74-jähriger Skoda-Fahrer in der

Eisenbahnstraße während der Fahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls das

Bewusstsein und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Der Mann

musste von einem Notarzt medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes

Krankenhaus transportiert werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa

20.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 2 Promille von Spur abgekommen

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend kam es im

Kreuzungsbereich der Leutershausener Straße und dem Grenzweg zu einem

Verkehrsunfall, bei dem 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Nach ersten

Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg war der Alkoholkonsum eines

57-jährigen Porsche-Fahrers die Ursache des Zusammenstoßes. Der Mann bog um

19:30 Uhr nach rechts vom Grenzweg kommend auf die Leutershausener Straße ab.

Dabei fuhr er nicht weit genug auf der rechten Seite und streifte deshalb den

Mercedes eines 74-Jährigen, der gerade von Heddesheim kam. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Uniformierten deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom

57-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 2,1 Promille. Dem

Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

strafrechtlich verantworten. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Warnung vor präparierten Hundeködern

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Freitag wurden im

Bereich des Sandpfad- und des Sandbrunnenwegs mehrere, mit Nadeln präparierte,

Wurststücke von einer aufmerksamen Hundehalterin festgestellt und beseitigt.

Diese Woche wurde erneut ein Wurststück im betroffenen Bereich festgestellt das

eine Nadel beinhaltete. Die Polizei warnt Hundehalter erneut vor möglichen

Gefahren: Nehmen Sie ihr Tier an die Leine und bleiben Sie aufmerksam. Legen

Sie, falls notwendig, einen Maulkorb an.

Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim

haben die Ermittlungen bereits vergangene Woche aufgenommen. Zeugen, die

Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweis auf einen Verursacher geben können,

werden gebeten, sich unter 06222 57090 zu melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Randalierer treibt sein Unwesen – Festnahme; weitere Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde ein

Angestellter eines Fitnessstudios gegen 4:20 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der

ein Fahrrad auf insgesamt fünf geparkte Autos am Kurpfalzring warf und diese

dadurch beschädigte. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd

nahmen den offenbar betrunkenen Mann noch an Ort und Stelle fest. An allen

Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrrad wurde sichergestellt, da nicht

ausgeschlossen werden konnte, dass der 36-jährige Festgenommene dieses zuvor

entwendete.

Bereits kurze Zeit davor, kam es in einer Bankfiliale in der Hauptstraße zu

einer Sachbeschädigung im Vorraum. Dabei wurden mehrere Einrichtungsgegenstände

umgeworfen und dadurch beschädigt. Zudem wurde die Räumlichkeit mit Rotwein

beschmutzt. Dem nicht genug wurden in der Hauptstraße mehrere Glaskörbe mit

Altglas auf die Fahrbahn gekippt. Aufgrund der Vielzahl der Scherben musste die

Freiwillige Feuerwehr Eppelheim und städtische Beamte zur Reinigung angefordert

werden. Während der Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine musste die Straße

deshalb kurzzeitig gesperrt werden.

Erste Ermittlungen lassen einen Zusammenhang der Taten erkennen, wobei der

36-Jährige deshalb wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen zur Anzeige

gelangte. Ob der mit mehr als 1,7 Promille alkoholisierte Tatverdächtige alleine

handelte, ist derzeit Ermittlungssache. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen im Bereich der

Hauptstraße sowie des Kurpfalzrings machen können oder gar selbst betroffen

waren. Diese werden gebeten, sich unter 06221 34180 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Donnerstagnachmittag ein unbekannter Sprinter-Fahrer in Schwetzingen. Der

Unbekannte war kurz nach 15 Uhr mit seinem Sprinter auf der Zähringer Straße in

Richtung Hockenheimer Landstraße (B 291) unterwegs. Zwischen der

Bodelschwinghstraße und dem Schälzigweg fuhr er einer voranfahrenden 53-jährigen

Frau auf deren Renault auf. Hierbei schlug die Fahrerin des Renault mit dem Kopf

auf das Lenkrad und zog sich leichte Verletzungen zu, außerdem entstand

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Sprinter

links neben das Fahrzeug der 53-Jährigen und der Fahrer forderte sie auf, zum

Personalienaustausch nach links in den Schälzigweg einzubiegen. Der

Sprinter-Fahrer bog daraufhin ab, die Fahrerin des Renault musste jedoch

verkehrsbedingt kurz warten. Als sie dann ebenfalls abgebogen ist, war der

Sprinter bereits davongefahren.

Der Fahrer des weißen Sprinters wird als junger Mann mit dünnem Gesicht und

schwarzen Haaren beschrieben. Auf dem Fahrzeug war eine schwarze Aufschrift

angebracht.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Viernheim/Weinheim: Unfall auf A 659; zwei Fahrzeuge beteiligt; drei Verletzte; Zeugen gesucht

Viernheim/Weinheim (ots) – Bei dem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurden

drei Personen verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in

verschiedene Kliniken transportiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der

Fahrer eine BMW auf linken Spur auf der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs,

als er gegen 9 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannten

Gründen ins Schleudern geriet und mit einem rechts daneben fahrenden

Mercedes-Fahrer kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash total

beschädigt. Derzeit finden die letzten Aufräumarbeiten statt. Beide Spuren sind

frei. Der Rückstau beträgt rund ein Kilometer. Zeugen werden gebeten, sich beim

Autobahnpolizeirevier MA-Seckenheim, Tel.: 0621/4793-0 zu melden.