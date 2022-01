Heidelberg-Ziegelhausen: Farbschmiererei an Grundstücksmauer – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Vermutlich im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Freitag

sprühte ein oder mehrere Unbekannte mit weißer und schwarzer Farbe an die

Grundstücksmauer einer Firma im Stiftweg. Der Sachschaden kann bislang nicht

beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nach Zeugen, die

Hinweise zu dem oder der Farbschmierer geben können. Diese werden gebeten, sich

unter 06221 45690 an die Ermittler zu wenden.

Heidelberg: Nach Auffahrunfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen

18:15 Uhr in der Speyerer Straße einer 44-jährigen VW-Fahrerin ins Heck und

flüchtete anschließend unerkannt. Die 44-Jährige wollte von der Speyerer Straße

nach links auf die B535 abbiegen und musste auf der Abbiegespur aufgrund einer

roten Ampel halten. Hier kollidierte der BMW-Fahrer mit dem Heck der 44-Jährigen

und flüchtete in Richtung Schwetzingen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

an dem VW ist derzeit noch ungeklärt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer

oder dessen Fahrzeug geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 zu melden.