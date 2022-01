Polizei sucht ZeugenFahrzeug zerkratzt

Lauterbach (ots)

Am 26. Januar gegen 07:30 Uhr parkte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer seinen Skoda Octavia in der Straße „Am Eichberg“ in Höhe der Hausnummer 3 auf dem dortigen Parkplatz. Als er gegen 14:30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass die Heckklappe von dem Skoda zerkratzt wurde. Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Skoda entstand Sachschaden von 800 EUR.

Neuhof. Wie der Polizei am Freitag (28.01.) bekannt wurde, soll am Dienstag (25.01.), gegen 19.15 Uhr, ein Erwachsener mit einem Kind im Bereich des Kreisels am Lindenplatz zu Fuß unterwegs gewesen sein. Dabei hing dem Kind nach derzeitigen Erkenntnissen eine Fahne über den Schultern, auf der ein Hakenkreuz abgebildet war.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Ortskern von Neuhof entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen.

Frau sexuell belästigt – Zeugin gesucht

Fulda. Am Dienstag (18.01.), gegen 13 Uhr, wurde eine Frau in der Schillerstraße von einem Unbekannten sexuell belästigt.

Sie lief aus Richtung Pacelliallee kommend den Gehweg entlang, als ein Mann beim Vorbeilaufen unvermittelt mit der Hand auf ihr Gesäß schlug. Der Täter lief dann in Richtung Klinikum weiter, ohne sich nochmal zu der Frau umzudrehen. Nach dem Vorfall wurde die Geschädigte von einer Passantin angesprochen, welche die Situation beobachtet hatte. Nach einem kurzem Gespräch trennten sich die Beiden ,ohne entsprechende Erreichbarkeiten auszutauschen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Fulda nun nach der Zeugin. Sie und etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 zu melden.

1. HEF

Verkehrsunfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.01.), um 14:40 Uhr, wollte ein 58-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Mazda CX 5 aus einer Parklücke in der Frankfurter Straße 5 vor dem Getränke Markt ausparken. Beim Herausfahren beschädigte er einen hinter ihm in einer Parklücke stehenden Seat Kombi auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.800 Euro.

Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Neuenstein. Am Freitag (21.01.), um 19:25 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Mercedes die Kreisstraße 34 aus Richtung Willingshain in Richtung Raboldshausen. Durch unangepasste Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Donnerstag (27.01.), 18.55 Uhr befuhr ein Bad Hersfelder Pkw-Fahrer mit seinem Opel-Kombi die Ausfahrt des Parkplatzes „Altes Amtsgericht“ und wollte nach rechts auf die Brücke der Städtepartnerschaften einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Golf-Fahrer (41 J.) aus Morschen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 30-jährige Fahrer aus Bad Hersfeld leichtverletzt wurde. Gesamtschaden ca. 5.000,– Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Laternenmast beschädigt

Schotten. Am Donnerstag (20.01) wurde in der Straße „Am Schießhorst“ die Beschädigung einer Straßenlaterne festgestellt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 8 verlor der Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der Laternenmast beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090. Am Laternenmast entstand 1.500 Euro Sachschaden .

Auto beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte zerkratzen zwischen Mittwochabend (26.01.) und Donnertagmittag (27.01.) in der Chemnitzer Straße die komplette Fahrerseite eines weißen VW Polo und verursachten circa 800 Euro Sachschaden. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Baustoffmarkt

Heringen. Zwischen Donnerstag (27.01.) und Freitag (27.01.) versuchten Unbekannte in der Straße „Unter der Hanacht“ in einen Baustoffmarkt einzubrechen. Die Täter scheiterten bereits am Schloss des Hoftores und flüchteten unerkannt. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. In der Gotzbertstraße stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen (27.01.) das hintere amtliche Kennzeichen HEF-KM 113 eines schwarzen Ford Fokus. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Dienstagabend (25.01.) und Donnertagabend (27.01.) das hintere amtliche Kennzeichen eines grauen Skoda Fabia. Das Auto stand in einem Parkhaus in der Straße „Klaustor“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

