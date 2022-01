Autodiebe stehlen Range Rover,

Königstein im Taunus, Finkenweg, Nacht zum 28.01.2022

(pa)In Königstein schlugen in der Nacht auf Freitag Autodiebe zu. Zum Ziel der Täter wurde ein im Finkenweg geparkter Range Rover Sport. Der schwarze Geländewagen, dessen Wert sich auf etwa 110.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-VA 9007“. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Trickdiebe klingeln bei Seniorin,

Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, 27.01.2022, gg. 11.20 Uhr

(pa)Am Donnerstagvormittag waren in Oberursel Trickdiebe unterwegs. Gegen 11.20 Uhr klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Kurmainzer Straße. Vor der Tür standen zwei Männer, die angaben, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Unter dem Vorwand, etwas überprüfen zu müssen, erlangten sie Einlass ins Haus. Als das Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, schöpfte die ältere Dame schließlich Verdacht und meldete das Geschehen der Polizei. Nach bisherigem Stand scheint es, als sei nichts entwendet worden. Nach Angaben der Seniorin soll einer der Täter etwa 50 Jahre alt, circa 180cm bis 185cm groß und von dicklicher Statur gewesen sein. Er sei Brillenträger gewesen und habe dunkles Haar gehabt. Sein Komplize sei etwa 40 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und schlanker gewesen. Er habe ebenfalls dunkles Haar gehabt. Beide Männer sollen graubraune Thermojacken und Einweghandschuhe getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, bei denen das Duo möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: L 3003, Gemarkung Bad Homburg, Höhe Kleingartenbauverein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.