Gemeinsame Verkehrskontrollen im Main-Taunus-Kreis, Hochheim, Massenheimer Landstraße, Am Daubhaus, Flörsheim, Grabenstraße, alte Hochheimer Straße, Weilbach, Autobahnbrücke A66, Donnerstag, 27.01.2022, 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(mh) Im Laufe des gestrigen Tages wurden an mehreren Orten des Main-Taunus-Kreises gemeinsame Verkehrskontrollen der Ordnungsämter der Städte Flörsheim und Hofheim sowie der Polizeistation Flörsheim durchgeführt. Insgesamt wurden 68 Fahrzeuge und 71 Personen kontrolliert. In 49 Fällen konnten Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, hauptsächlich Handy- und Gurtverstöße. Einen Autofahrer erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Gegen parkendes Auto gefahren und geflohen, Hattersheim, Im Rosengarten, Donnerstag, 27.01.2022, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag kam es durch einen unbekannten Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug ein „Im Rosengarten“ geparktes Auto gestreift hatte, zu einer Unfallflucht. Der Unbekannte kam nach dem Zusammenstoß nicht seinen Pflichten als Unfallverursacher nach und hinterließ an dem geparkten Peugeot Expert einen Sachschaden von ca. 4.000EUR. Personen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen, Schwalbach, Ostring, Donnerstag, 27.01.2022, 21:20 Uhr,

(mh) Am Donnerstagabend ist im Ostring in Schwalbach am Taunus eine 55-jährige Frau von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Der unbekannte Täter hatte laut der Geschädigten Streit mit einem Bewohner im Haus am Ostring. Als der Mann das Haus nun betreten wollte, um erneut mit dem Bewohner zu streiten, habe die Geschädigte ihn darauf angesprochen. Als Antwort schlug dieser ihr ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung der Thüringer Straße. Der Täter sei ca. 165 cm groß und sehr dünn gewesen. Er habe schwarze, schulterlange und gewellte Haare und sei ca. 42-50 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer orangenen Mütze, einem orangenen Kapuzenpulli, einem olivfarbenen Parka und einer olivfarbenen Hose.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, diese der Polizeistation Eschborn mitzuteilen. Die Rufnummer lautet (06196) 9695-0.

Fahrrad vor Bahnhof gestohlen,

Eschborn, Bahnhof Eschborn Süd, Mittwoch, 26.01.2022, 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,

(mh) Am Mittwochabend hat ein unbekannter Dieb ein Fahrrad aus einem Fahrradständer am Bahnhof Eschborn Süd gestohlen. Die Geschädigte stellte ihr Rad gegen 19:00 Uhr in dem Ständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie gegen 22:30 Uhr zurückkehrte, war das Schloss beschädigt und das schwarze Fahrrad der Marke Cube, Model LTD SE 29, im Wert von ca. 1000EUR entwendet worden.

Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, diese der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zukommen zu lassen.

Auto von Unbekannten zerkratzt,

Hofheim, Diedenbergen, Fuchsweg, Mittwoch, 26.01.2022, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 27.01.2022, 11:00 Uhr,

(mh) In Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag haben unbekannte Täter ein im Fuchsweg in Hofheim Diedenbergen geparktes Fahrzeug zerkratzt. Durch die Kratzer entstand Sachschaden von geschätzten 4000EUR an dem BMW X1.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Nummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies soll die Maßnahmen und die damit verbundenen Sanktionierungen von Verkehrsverstößen sichtbarer machen und so zu höherer Verkehrssicherheit beitragen.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 01.02.2022: Massenheim, Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.