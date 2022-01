+++Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Kostheim+++

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Kostheim, Kostheimer Landstraße, Freitag,

28.01.2022, 11:25 Uhr

(cp)Am Freitagmittag kam es in der Kostheimer Landstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem drei Personen teils schwer verletzt wurden. Ersten

Ermittlungen zufolge fuhr ein 74-Jähriger mit seinem BMW gegen 11:25 Uhr von

einem der dortigen Supermarktparkplätze nach rechts auf die Kostheimer

Landstraße auf. Hierbei soll er einen von links kommenden VW Golf übersehen

haben, dessen 44-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. In

der Folge fuhr der Golf in die linke Seite des BMW. Der 74-Jährige wurde hierbei

verletzt, der Golffahrer und dessen 48-jähriger Beifahrer wurden sogar schwer,

aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Autos erlitten entstand Totalschaden

und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Für

die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kostheimer Landstraße für rund zwei

Stunden gesperrt werden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Nordost, Geisbergstraße, 24.01.2022 bis 27.01.2022

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in der Geisbergstraße zu einem

Wohnungseinbruch. Wie am Donnerstagmittag angezeigt wurde, hatten sich

Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag gewaltsam Zugang in die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Die Täter drangen durch

ein Fenster in die Räume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach

derzeitigem Stand wurde offenbar nichts entwendet, an dem Fenster jedoch ein

Schaden von rund 500 Euro verursacht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

In Rastanlage eingebrochen,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, T+R Medenbach-West, Donnerstag, 27.01.2022, 02:50

Uhr bis 03:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die

Rastanlage Medenbach-West ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf der

Gebäuderückseite der Rastanlage an der A 3 auf und stiegen dann in den Innenraum

ein. Das Fenster wurde dabei zerstört. Im Inneren der Rastanlage öffneten die

Täter dann gewaltsam einen Spielautomaten. Dieser war allerdings schon seit

längerem nicht mehr in Betrieb. Anschließend flohen die Einbrecher. Sie konnten

lediglich als dunkel gekleidete Männer beschrieben werden. Der Schaden an

Fenster und Automat wird auf circa 3.000 EUR geschätzt.

Einbrüche in Keller,

Wiesbaden, Finkenweg, Niederwaldstraße, Freitag 21.01.2022, 09:00 Uhr bis

Donnerstag, 27.01.2022, 14:00 Uhr

(wie) Im Verlauf der letzten Woche wurde in Wiesbaden in Keller eingebrochen. Im

Finkenweg gelangten unbekannte Täter in Keller eines Mehrfamilienhauses und

überstiegen dort die Stahlgittertüren. In den Verschlägen entwendeten sie dann

Schuhe im Wert von ungefähr 1.000EUR. Sie entkamen unerkannt. In der

Niederwaldstraße brachen Unbekannte ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf.

Der Raum wurde durchsucht und ein weiteres Kellerabteil betreten. Außer dem

Vorhängeschloss wurde hier allerdings nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um

Hinweise.

Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Wiesbaden, Helenenstraße,

Donnerstag, 27.01.2022, 20:10 Uhr

(wie) Die Polizei konnte im Westend einen mutmaßlichen Drogenhändler auf der

Straße festnehmen. Zivile Polizisten hatten einen 24-Jährigen in der

Helenenstraße beobachtet, der auffällig viele Kontakte zu anderen Passanten in

kurzer Zeit hatte. Bei der folgenden Kontrolle konnten die Fahnder abgepackte

Portionen Marihuana und Kokain bei dem Mann finden. Zudem hatte er eine

Feinwaage und Bargeld in typischer Verkaufsstückelung bei sich. Die

Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der 24-Jährige festgenommen. Bei der

anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Utensilien gefunden,

die üblicherweise von Drogenhändlern zum Portionieren genutzt werden. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß

gesetzt. Er wird sich nun wegen Handels mit illegalen Betäubungsmitteln

verantworten müssen.

Baum gefällt und Schutzhütte beschädigt, Wiesbaden, Igstadt, Medenbacher

Straße, 26.01.2022, 16.00 Uhr bis 27.01.2022, 10.00 Uhr (pa)Im Wald bei

Wiesbaden Igstadt kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einem eher

ungewöhnlichen Fall von Vandalismus. Wie Forstmitarbeiter am Donnerstagvormittag

feststellten, hatte jemand in der Zeit seit Mittwochnachmittag im Bereich des

Parkplatzes „Wickerbach“ einen Baum gefällt und diesen auf eine dortige

Schutzhütte stürzen lassen, sodass die hölzerne Hütte Schäden davontrug. Der

gefällte Baum wurde anschließend an Ort und Stelle belassen. Erste Erkenntnisse

deuten darauf hin, dass zur Fällung mutmaßlich eine Motorkettensäge genutzt

wurde. Der verursachte Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die

Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers bittet Personen, die im genannten

Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345 – 2440 zu melden.

Schaufensterscheibe beschädigt,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Donnerstag, 27.01.2022, 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(wie) Am später Donnerstagabend wurde in Wiesbaden eine Schaufensterscheibe mit

einem Stein beschädigt. Unbekannte Täter warfen einen faustgroßen Stein gegen

die Schaufensterscheibe eines Geschäftes für Tanzschuhe in der Biebricher Allee.

Hierbei wurde das Sicherheitsglas beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend

in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 EUR. Die

Polizei bittet unter der Rufnummer 0611/345-2340 um Hinweise.

Frau bei Unfall in Erich-Ollenhauer-Straße verletzt, Wiesbaden,

Erich-Ollenhauer-Straße, 27.01.2022, gg. 19.05 Uhr (pa)Am Donnerstagabend kam es

in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person

leicht verletzt wurde und mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden. Kurz nach

19.00 Uhr wollte ein aus Richtung Biebrich kommender 73-jähriger VW-Fahrer kurz

nach der Einmündung der Faaker Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt

abbiegen. Dabei übersah der Mann einen entgegenkommenden Opel. Dessen

25-jähriger Fahrer konnte eine Kollision mit dem VW nicht mehr verhindern,

sodass die Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Dabei wurde die Beifahrerin im

Opel leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 22-Jährige in eine

Wiesbadener Klinik. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt

werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam zudem die Feuerwehr zur

Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, 27.10.2021,

(pa)Am Donnerstag waren Beamtinnen und Beamte der Wiesbadener Polizei gemeinsam

mit der Stadtpolizei ab Nachmittag bis in den späten Abend im Rahmen des

Programms „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ in der Innenstadt unterwegs. Im Bereich

der Fußgängerzone sowie den umliegenden öffentlichen Plätzen war – wohl aufgrund

der Wetterlage – nur ein geringes Personenaufkommen feststellbar. Dagegen war in

den Restaurants und Bars der Stadt mehr Zulauf zu verzeichnen. Eine in einem

Café in der Wellritzstraße durchgeführte Kontrolle hatte am Nachmittag gleich

mehrere Anzeigen zur Folge. Neben acht Verstößen gegen die geltenden

Corona-Verordnungen wurde bei einer Person ein augenscheinlich gefälschter

Impfausweis festgestellt. Darüber hinaus wurden bei der Kontrolle der Anwesenden

ein Springmesser, ein Einhandmesser sowie Drogen aufgefunden und sichergestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle – diesmal in einer Shisha-Bar in der

Schönbergstraße – waren am Abend keine Corona-Verstöße festzustellen. Eine

anwesende Person führte jedoch einen verbotenen Schlagring mit sich. Ebenso fand

man bei einer weiteren Person Betäubungsmittel. Beides führte jeweils zu einer

entsprechenden Strafanzeige. Abschließend ist festzustellen, dass grundsätzlich

eine Akzeptanz sowie Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen vorherrscht.

Stadt- und Landespolizei werden auch zukünftig eng zusammenarbeiten und

weiterhin regelmäßig gemeinsam in der Wiesbadener Innenstadt präsent und für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkaufsautomaten aufgebrochen,

Waldems, Bermbach, Kreuzhecker Hof, Donnerstag, 27.01.2022, 18:30 Uhr bis

Freitag, 28.01.2022, 04:50 Uhr,

(mh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter

Verkaufsautomaten mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen beim Kreuzhecker Hof in

Bermbach aufgebrochen. Die Einbrecher hebelten die Automaten auf und entwendeten

Münzgeld in unbekannter Höhe. An den Geräten entstand Sachschaden in Höhe von

800EUR. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 in Verbindung

zu setzen.

Alkoholisierter Fahrer ertappt,

Freitag, 28.01.2022, 01:50 Uhr, Rüdesheim, Grabenstraße,

(mh) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Grabenstraße in Rüdesheim

ein alkoholisierter Autofahrer durch die Polizei kontrolliert. Die Beamten

stellten dabei mittels eines freiwilligen Atemalkoholtests einen Promillewert

von 2,06 fest. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme auf eine

Dienststelle gebracht, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

Aktueller Blitzerreport,

Rheingau-Taunus-Kreis,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.