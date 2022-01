Mannheim: Dominik Martinovic verlängert beim SV Waldhof Mannheim

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim kann heute die nächste Vertragsverlängerung mit einem aktuellen Leistungsträger verkünden. Dominik Martinovic hat sein neues Arbeitspapier beim SV Waldhof Mannheim unterzeichnet und wird damit auch zukünftig in blau und schwarz auflaufen.

Dominik Martinovic spielt seit der Saison 20/21 für den SVW und hat sich schnell zum Stammspieler in der Sturmspitze etabliert. In 68 Spielen erzielte der 24-jährige 28 Tore und assistierte deren 14. Ausgebildet wurde Dominik Martinovic unter anderem in der Jugendabteilung des VFB Stuttgarts und bei den Junioren des FC Bayern München. Über die Stationen Leipzig, Wiesbaden und Sonnenhof Großaspach ging es für Dominik Martinovic dann zum SV Waldhof Mannheim an den Alsenweg.

„Wir freuen uns, dass Dominik auch weiterhin für unseren SV Waldhof auflaufen wird. Er hat sich zu einem der Top-Stürmer in der 3.Liga entwickelt und wir sind überzeugt, dass sein großes Potential noch nicht ausgereizt ist. Seine akribische Arbeitsweise beweist uns, dass er sehr erfolgshungrig ist und mit dem Waldhof die nächsten Schritte gehen möchte, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Meine bisherige Zeit beim SV Waldhof Mannheim hat mich davon überzeugt, einen neuen Vertrag am Alsenweg zu unterschreiben. Hier wurde mir das Vertrauen gegeben und ich habe dies versucht bestmöglich zurückzuzahlen. In dieser Saison hat man gemerkt, was für eine Wucht hinter dem gesamten Verein steht. Vor unseren leidenschaftlichen Fans ein wichtiges Tor zu erzielen ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich auch in Zukunft noch ganz oft verspüren möchte. “, so Dominik Martinovic zu seiner Vertragsverlängerung beim SV Waldhof.