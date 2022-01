Landkreis – 6 Unfälle in einer Stunde

(ots) – Mit dem Weichen der Dämmerung kam am Freitagmorgen 28.01.2022 die Straßenglätte durch überfrierende Nässe. Das führte innerhalb von einer Stunde zu insgesamt 6 Unfällen mit 2 schwer und einem leicht verletzten Insassen. Zwischen kurz vor 07-08 Uhr nahm die Polizei auf der Kreisstraße 9 in Rauschenberg und in der Gemeinde Weimar jeweils einen und im Hinterland, sozusagen rund um Gladenbach, 4 weitere Verkehrsunfälle auf.

Der folgenschwerste Zusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem Seat Arosa passierte um kurz vor 08 Uhr auf der Landstraße 3387 zwischen Niederweimar und Haddamshausen. Nach den ersten Ermittlungen kam ein Pkw auf der glatten Straße ins Rutschen und kollidierte letztlich mit dem entgegenkommenden Pkw. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Rettungskräfte bargen die ansprechbaren, aber schwer verletzten Fahrerinnen, eine 39 und eine 48 Jahre alte Frau aus den Fahrzeugen und transportierten sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Abschleppunternehmer holten die vermutlich totalbeschädigten Autos ab. Die Straßenmeisterei und die untere Wasserbehörde kümmerten sich um die Reinigung und um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Rundfunkwarnmeldungen wiesen auf die Vollsperrung der Landstraße hin.

Die Unfälle im Hinterland waren auf der Landstraße 3050 zwischen Weidenhausen und Bad Endbach am Abzweig zur Kreisstraße 111 nach Römershausen, auf der Landstraße 3288 bei Runzhausen, auf der Herborner Straße in Erdhausen und nochmal auf der Kreisstraße 111 zwischen Runzhausen und Römershausen.

Wehrda – Festnahme noch vor der Anzeige des Autodiebstahls – Kripo sucht Zeugen

Als die Polizei am Freitagmorgen (28. Januar) den Besitzer eines hochwertigen Autos befragt, wo denn sein Fahrzeug sei, fällt der quasi aus allen Wolken, wähnte er es doch unter dem Carport, wo er es am Donnerstagabend abgestellt hatte. Tatsächlich war es jedoch auf der A 4 unweit der polnischen Grenze. Die Polizei Bautzen kontrollierte das Auto, stellte fest, dass der Fahrer gar keinen Schlüssel für den Wagen im Wert von 65.000 Euro hatte, vermutete einen Diebstahl und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Die Polizei lag richtig. Der Besitzer hatte den Autodiebstahl noch nicht bemerkt. Das zuständige Gericht erließ gegen den von der Polizei Bautzen festgenommenen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger einen Haftbefehl. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Jetzt versucht die Kripo Marburg die näheren Umstände des Autodiebstahls zu klären.

Die Tat passierte in der Nacht zum Freitag, 28. Januar. Wer hat rund um den Tatort in der Straße Am Weißenstein in Wehrda oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem fielen Personen durch besondere oder ungewöhnliche Verhaltensweisen oder Fahrzeuge z.B. durch eine langsame Fahrweise, wegen Stehenbleiben mit laufendem Motor oder durch beschleunigtes Wegfahren auf?

Biedenkopf: Tatort: Hainstraße – Schaden an silberner Seat –

Mehrere Dellen in der Motorhaube und kreuz und quer laufende Kratzer am Kotflügel bedeuten einen Schaden in vierstelliger Höhe. Nach den ersten Ermittlungen entstand der Schaden zwischen 12 Uhr am Freitag und 19 Uhr am folgenden Mittwoch, wahrscheinlich aber am Wochenende als der silberne Seat Ibiza in der Hainstraße parkte.

Möglicherweise hängt der Schaden zusammen mit dem Verhalten durch von Zeugen gemeldeten betrunkenen Gästen, die nach dem Verlassen einer Bar lautstark durch die Hainstraße zogen und dabei dem Vernehmen nach offenbar auch mit Flaschen warfen. Leider gibt es von diesen Personen bislang keine Beschreibung. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Fahren unter…

Marburg/Lahntal/Kirchhain (ots) – Auch der Donnerstag 27.01.2022 verging nicht, ohne dass die Polizei Autofahrer aus dem Verkehr ziehen und Blutproben veranlassen musste, weil die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderen berauschenden Mitteln fuhren.

Um kurz nach 11 Uhr kontrollierte die Polizei in der Liebigstraße in Marburg einen Pkw mit einem 62-jährigen Mann am Steuer. Grund der Kontrolle war der überfällige TÜV für das Auto. Ein Drogentest signalisierte einen Einfluss von Amphetaminen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 14.20 Uhr in der Siegener Straße im Lahntal, ergab sich der Verdacht, dass der 30 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Test bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC.

Als die Polizei um 16.25 Uhr nahe Kernbach einen Autofahrer überprüfte, schlug den Beamten schon beim Öffnen des Autofensters ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Alkotest des 66 Jahre alten Fahrers zeigte 1,16 Promille. Ein Drogentest reagierte zusätzlich auf THC und Amphetamine.

Als die Polizei Stadtallendorf in der Nacht zum Freitag, gegen 01 Uhr in Kirchhain ein Auto anhalten wollte, flüchtete der Fahrer. Er ließ sein Auto kurze Zeit später einfach auf der Straße stehen und flüchtete zu Fuß. Bei der Fahndung fand die Polizei unter einem in der Nähe geparkten Transporter versteckt einen 47 Jahre alten Mann, gegen den sich nunmehr der Verdacht richtet, am Steuer des Autos gesessen zu haben. Der Mann stand merklich unter Alkoholeinfluss, verweigerte aber jedwede Mitarbeit. Das bewahrte ihn nicht vor den weiteren Maßnahmen. Hier stellte die Polizei zudem den Führerschein und das Auto sicher.

Lohra – Zaunschaden – Unfallflucht in Rollshausen

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach einem Unfall in der Herborner Straße das beteiligte Auto und den verantwortlichen Fahrer. Der Unfall war am Donnerstag, 27. Januar, zwischen 06.45 und 17.30 Uhr.

Nach den Spuren prallte das Auto gegen den Metallzaun des Anwesens Herborner Straße 11. Der Fahrer flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schwarzer Skoda Fabia beschädigt – Unfallflucht im Steinweg

Den Spuren am beschädigten hinteren linken Seitenteil deuten auf einen Unfall beim Rangieren oder Vorbeifahren hin. Der Schaden an dem schwarzen Skoda Fabia beträgt mehrere Hundert Euro. Der Skoda parkte zur Unfallzeit am Montag, 24. Januar, zwischen 13 und 18 Uhr auf dem Steinweg in Höhe des Steinwegs 22. Als der Besitzer den Schaden feststellte, fand er an der Windschutzscheibe einen handgeschriebenen aber nicht unterschriebenen Zettel mit einem darauf notierten Autokennzeichen.

Leider verliefen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Kennzeichen bislang erfolglos. Es ließ sich weder klären, wer den Zettel geschrieben hat, noch ob das Kennzeichen zum verursachenden Fahrzeug gehört. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere den Schreiber des Zettels, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zwei Festnahmen nach Wohnungseinbruch – Zwei Haftbefehle

Marburg (ots) – Die Polizei nahm am Mittwoch 26.01.2022 zwei 19 und 21 Jahre alte Männer nach einem Einbruch in Schröck vorläufig fest. Das zuständige Amtsgericht Marburg erließ in beiden Fällen den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und des Haftgrunds der Flucht- bzw. Wiederholungsgefahr.

Die beiden Männer sind verdächtig, in der Nacht zum Mittwoch, 26. Januar, gegen 04.20 Uhr, durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Schröck eingebrochen zu sein und dieses nach Wertgegenständen durchsucht und solche auch entwendet zu haben. Durch die verursachten Geräusche kam es zu einer kurzen Begegnung mit dem aufgeweckten Hausherrn, woraufhin die beiden Männer zu Fuß flüchteten. Die Hausbewohner blieben bis auf den Schrecken unverletzt.

Die sofortige Fahndung mit vier Streifenwagen endete für den 19-Jährigen mit der widerstandslosen Festnahme um 04.35 Uhr. Eine Stunde später nahm die Polizei dann auch den 21-Jährigen fest. Er leistete dabei erheblichen passiven Widerstand. Sowohl er als auch die Beamten blieben unverletzt. Im Rucksack eines der beiden Beschuldigten befand sich neben dem Einbruchswerkzeug die Beute aus dem Einbruch in das Einfamilienhaus.

Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um einen wohnsitzlosen 19-Jährigen und einen in der Gemeinde Weimar gemeldeten 21-Jährigen. Beide Männer sind der Polizei als Serienstraftäter bekannt. Sie befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

