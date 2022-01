Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Überseecontainer geknackt – Reifensätze entwendet

Diebe haben vom Gelände eines Autohauses in der Friedberger Straße mehrere hochwertige Reifensätze gestohlen. Zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) brachen vermutlich mehrere, gemeinsam handelnde Täter zwei große Überseecontainer auf und entwendeten aus diesen einige Sätze Kompletträder in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte die Tat beobachten können? Wem waren im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Friedberg/Chemnitz: Schneller Fahndungserfolg nach PKW-Diebstahl

(ots) – In der Nacht zu Donnerstag 27.01.2021 haben Autodiebe im Ortsteil im Limeshainer Ortsteil Rommelhausen zugeschlagen. Gegen 4.20 Uhr entwendeten sie einen schwarzen BMW X5 mit einem Wert von etwa 50.000 Euro. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entdeckten Chemnitzer Polizeikollegen den SUV am Morgen auf einer Autobahn in Richtung Dresden.

Nachdem es zu einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften gekommen war, nahmen die Fahnder den mutmaßlichen Autodieb in einem Steinbruch im Landkreis Mittelsachen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Freitagvormittag die Vorführung des 24-jährigen Ukrainer beim Amtsgericht in Chemnitz. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Karben: Lichtempfindlich

Einbrecher versuchten sich am Donnerstagabend in der Justus-Liebig-Straße in Karben. Gegen 20.20 Uhr waren sie auf das Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses gelangt und dort auf einen Balkon des Wohnhauses. Sie schoben einen Rollladen nach oben und hebelten an einer dortigen Tür.

Bewohner hörten verdächtige Geräusche und schalteten das Licht ein, woraufhin der oder die bislang unbekannten Täter von ihrem Handeln abließen und flüchteten.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Wetterauer Kripo um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind am Donnerstagabend in der Justus-Liebig-Straße (OT Klein-Karben) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Bad Nauheim: Nach Unfallflucht – Polizei sucht weißen Renault Master

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach dem Schadenverursacher. Gegen 9.30 Uhr beschädigte ein weißer Transporter in der Burgallee den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10 parkenden, orangen Dacia. An der Frontstoßstange sowie am vorderen linken Kotflügel entstanden Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Transporter einem entgegenkommenden Kraftfahrzeug ausgewichen und hatte dabei den abgestellten Sandero touchiert. Zeugenangaben zufolge soll auf dem Transporterheck unter anderem das Wort “Frische” zu lesen gewesen sein. Zudem fanden sich an der Unfallstelle zurückgelassene Fahrzeugteile. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese von einem Renault Master III stammen müssen.

Nun bitten die Unfallfluchtermittler um Mithilfe: Gesucht wird ein weißer Renault Master 3, auf dessen Heck unter anderem das Wort “Frische” zu lesen ist. Zudem müsste der Wagen an der rechten Fahrzeugseite einige Beschädigungen aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Bad Nauheim: Schockanrufe – Taxifahrer bewahrt Seniorenpaar vor großem Schaden

Mitte dieser Woche gab es im Wetteraukreis einmal mehr eine Welle betrügerischer Anrufe. Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung hatten sich als Familienangehörige ausgegeben und verzweifelt davon erzählt, einen schweren Autounfall verursacht zu haben. Im Rahmen des Unfallgeschehens sei zudem eine andere Person schwer verletzt oder getötet worden. Anschließend wurde der Hörer an einen angeblichen Polizisten übergeben. Dieser erklärte sodann, dass zur Abwendung einer drohenden Haftstrafe schnellstmöglich eine 5-stellige Kautionszahlung zu leisten wäre, die eilig und in bar entrichtet werden müsse.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern sind derlei Maschen inzwischen bestens bekannt. Leider haben Straftäter dennoch ab und an Erfolg.

Herz am richtigen Fleck

Nur dank des besonnenen Handelns eines couragierten Taxifahrers blieb es im Falle eines älteren Ehepaares aus Bad Nauheim glücklicherweise beim Versuch. Nachdem die Senioren am Mittwochnachmittag in beschriebener Art und Weise getäuscht worden waren, stand für sie fest: Ihre Tochter benötigt dringend ihre Hilfe! Aufgrund der Aufregung wollte man sich nicht selbst hinters Steuer setzen. So bestellte man ein Taxi und ließ sich zu einer großen Bank nach Frankfurt fahren. Da man den vermeintlich dringend benötigten Geldbetrag im Vorfeld nicht angemeldet hatte, konnte man die Eheleute dort adhoc nicht ausbezahlen.

Niedergeschlagen stieg man zurück ins vor der Tür wartende Taxi. Die Fahrt ging erst einmal zurück nachhause. Der Taxifahrer hörte, worüber sich seine Fahrgäste unterhielten. Letztlich gelang es dem Mann, den beiden Senioren die Augen zu öffnen und sie zu überzeugen, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um ein Betrugsdelikt handeln würde. Nun ermittelt die Wetterauer Kripo. Auch von Seiten der Polizei an dieser Stelle einen großen Dank!

Selbst über aktuelle Betrugsphänomene informieren kann man sich beispielsweise im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zudem stehen Ihnen die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen bei Fragen zur Verfügung. Diesbezügliche Kontaktdaten finden sich unter https://k.polizei.hessen.de/747024506.

Für den Wetteraukreis ist Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob die richtige Ansprechpartnerin.

