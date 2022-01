Dietzhölztal-Ewersbach: Diebe im Sängerheim und Burbachstadion –

(ots) – Nachdem Diebe das Sängerheim in der Verlängerung des Storchenweges und das Gebäude des Fördervereins SG Dietzhölztal aufgesucht hatten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. In der Nacht von Mittwoch (26.01.2022) auf Donnerstag (27.01.2022) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Sängerheim und einem Abstellschuppen in der Verlängerung des Storchenweges. Hierbei beschädigten sie die Eingangstüren sowie ein Fensterladen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.300 Euro.

Am Donnerstag vergangener Woche (20.01.2022) entdeckten Verantwortliche einen Einbruchversuch in das Gebäude des Burbachstadions. Auch hier drangen die Täter gewaltsam ein und ließen Schäden in Höhe von 1.000 Euro zurück. Wann sich der Einbruch genau ereignete, kann momentan nicht gesagt werden.

Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter am Sängerheim oder am Burbachstadion beobachtet? Wem sind dort zu den genannten Zeiten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht vor der Sparkasse gesucht –

Am Freitagnachmittag (21.01.2022) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen vor der Sparkasse in der Johann-Textor-Straße abgestellten weißen VW Tiguan. Zwischen 15.00 Uhr und 15.55 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Unbekannter mit der Anhängerkupplung seines Ford rückwärts gegen den weißen SUV prallte.

Der Zeuge offenbarte sich einer Angehörigen des Tiguan-Besitzers, Personalien oder Erreichbarkeit des Zeugen sind aber nicht bekannt. Die Polizei in Dillenburg sucht den Mann als wichtigen Zeugen und bittet ihn sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dietzhölztal-Ewersbach: Unfallflucht gegenüber der Apotheke –

Auf rund 750 Euro summiert sich der Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz der Hauptstraße Ecke Oranienstraße, gegenüber der Apotheke, zurückließ. Am 24.01.2022, gegen Mittag, parkte dort ein grauer Skoda Fabia.

Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach der Fahrer eines größeren schwarzen SUV neben dem Skoda ein- und ausparkte und dabei mutmaßlich den Schaden an der Beifahrertür des Fabia verursachte. Fahrer war ein älterer Mann mit sogenannter “Schiebermütze”. Hinweise zu dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer nehmen die Dillenburger Ermittler unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid-Rabenscheid: Verletzt nach Überschlag –

Mit Untersuchungen im Dillenburger Krankenhaus endete für einen 37-Jährigen der Überschlag mit seinem Skoda. Der Haigerer fuhr gegen 06.10 Uhr auf der Landstraße von Langenaubach in Richtung Rabenscheid. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fabia nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der Skoda hat nur noch Schrottwert – den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Sinn: Polizei sucht Verursacher einer Ölspur –

Am Dienstag (18.01.2022) vergangener Woche waren Bauhof und eine Spezialfirma wegen einer Ölspur im Einsatz. Gegen 10.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer das offensichtlich ausgelaufene Öl auf der Straße “Im Dietrichstal”. Von dort aus führte die Spur in den Borngrund und weiter in die Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahrbahnen mussten zum Teil mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zum Verursacher der Ölspur machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Polizeidirektor Siegfried Schulz in den Ruhestand verabschiedet

Wetzlar (ots) – Am Freitag 28.01.2022 überreichte Polizeipräsident Bernd Paul dem Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill, Polizeidirektor Siegfried Schulz, die Ruhestandsurkunde.

“An seinem letzten Tag im Dienst, am 31.01.2022, blickt Siegfried Schulz auf über 47 Jahre – oder exakt 17.290 Tage Polizeidienst zurück und geht als dienstältester “Schutzmann” Hessens in den Ruhestand”, macht Bernd Paul, Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen deutlich. “Die Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen 2019 zeigt deutlich, dass ihm die Belange der Menschen am Herzen liegen und würdigt sein ehrenamtliches Engagement im Verein für Kriminalprävention Gießen, im Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche Hessen-Naussau sowie im Kirchenvorstand seiner Gemeinde.” Paul bedankt sich für die angenehme Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit für Polizei und Bevölkerung und wünscht Schulz eine gute Gesundheit und eine schöne Zeit für den neuen Lebensabschnitt.

Am 01.10.1974, im Alter von 16 Jahren, begann für Siegfried Schulz sein Dienst bei der Hessischen Polizei. Nach der Ausbildung folgten Dienstzeiten in der Hessischen Bereitschaftspolizei. 1985 schloss er sein Studium zum Polizeikommissar an der Hessischen Verwaltungsfachhochschule für Polizei ab. Im Anschluss übernahm Schulz in der Bereitschaftspolizei verschiedene Führungsämter, bis er 1989 die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst startete. Nach seinem Abschluss 1992 an der damaligen Polizeiführungsakademie in Hiltrup (NRW), folgten Führungsfunktionen des höheren Polizeivollzugsdienstes in Hanau, Friedberg, Gießen und im Main-Kinzig-Kreis. 2002 wurde er in dem ein Jahr zuvor neu geschaffenen Polizeipräsidium Mittelhessen Leiter der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste. Von 2005 bis 2006 übernahm er Leitungsfunktionen in der II. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich. Von Mai 2006 bis November 2011 bekleidete Schulz das Amt des Leiters der Polizeidirektion Vogelsberg im Polizeipräsidium Osthessen. Anschließend leitete er im Polizeipräsidium Mittelhessen die Polizeidirektion Gießen. Seit Oktober 2017 ist Siegfried Schulz Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill.

Polizeidirektor Siegfried Schulz war Lehrbeauftragter für Einsatzlehre und Führungslehre im Fahrbereich Polizei der Hessischen Verwaltungsfachhochschule und gab dort seine umfangreichen Fachkenntnisse und Erfahrungen an studierende Polizistinnen und Polizisten weiter.

Der 64-Jährige lebt mit seiner Frau und drei Kindern in einem Gießener Stadtteil.

Außerhalb seines Dienstes engagiert sich Schulz ehrenamtlich als Vorsitzender des Vereins Kriminalprävention Gießen e.V. und seit 1998 als Beirat des Polizeipfarramtes der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Auch in der Gemeinde seines Wohnortes brachte sich Siegfried Schulz ein und übernahm Verantwortung als Schriftführer und Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Sein Engagement im Ehrenamt führte im September 2019 zur Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen.

Im Auftrag des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier überreichte die Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen, Dietlind Grabe-Bolz, Siegfried Schulz die Urkunde und das Steckkreuz.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen