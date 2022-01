Versuchter Einbruch im Herkules-Einkaufsmarkt – Täter hebeln an Nebeneingangstür

Eschwege (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 28.01.2022 ist die Polizei zum Herkules-Einkaufsmarkt in der Augustastraße, nachdem dort von Einbrechern gegen 00.13 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Wie die Beamten mit einem berechtigten Mitarbeiter des Marktes vor Ort dann feststellten, hatten unbekannte Täter offenbar im Bereich einer Nebeneingangstür versucht mittels Hebelwerkzeug in den verschlossenen Markt zu gelangen. Letztlich gelang dies den Tätern aber nicht, sondern die Einbrecher richteten lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro an.

Während der Einsatzmaßnahmen hinsichtlich des versuchten Einbruchs, sind die Beamten dann von einer 60-jährigen Zeitungszustellerin angesprochen worden, dass Unbekannte soeben ihr Auto geklaut hätten und damit flüchtig sind. Zur Anzahl oder Beschreibung der Diebe konnte die Frau aber keine weiteren Angaben machen.

Wie sich herausstellte, hatte die 60-Jährige in der Reichensächser Straße, in Höhe des Hauses Nummer 20 und unweit des betroffenen Einkaufsmarktes, Zeitungen zugestellt. Ihr benutztes Auto, einen schwarzen VW Polo, hatte die Frau mit geschlossener Tür aber mit eingestecktem Zündschlüssel und bei laufenden Motor in der Reichensächser Straße auf der Fahrbahn stehen lassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die flüchtigen Einbrecher vom Herkules-Markt gegen 00.25 Uhr den VW Polo und flüchteten damit dann von der Reichensächser Straße in die Augustastraße, wo sich die Spur des Fahrzeuges aber zunächst verlor.

Daraufhin wurden neben den Ermittlungsmaßnahmen am Herkules-Einkaufsmarkt auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem VW Polo eingeleitet, der im Zuge der Fahndung von einer Streife dann in der Ortslage von Meinhard-Schwebda fahrend angetroffen werden konnte. Bevor die Streife das Fahrzeug allerdings anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnten, ließen die Täter das Auto in der Straße “Lange Gasse” zurück und mindestens eine dunkel gekleidete, männliche Person flüchtete anschließend zu Fuß. Die weiteren Suchmaßnahmen nach dieser Person verliefen dann letztlich erfolglos.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der entwendete VW Polo auf der Flucht in Meinhard-Schwebda an der Kreuzung “Lange Gasse”/Ecke “Dorfstraße” etwa zwischen 00.35 Uhr und 00.45 Uhr einen Pfosten an einer Hausecke gestreift hatte, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 Euro entstanden war.

Die Polizei in Eschwege hat wegen der im Zusammenhang stehenden Vorfälle nun umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Neben dem versuchten Einbruch in den Einkaufsmarkt, dem Pkw-Diebstahl und dem in diesem Zusammenhang unbefugten Gebrauch dieses Fahrzeuges, ließen die Täter auch das Mobiltelefon und die Schlüssel inkl. Autoschlüssel der Zeitungszustellerin mitgehen. Dazu kommen noch Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei in Eschwege bittet nun die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen können. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagabend um 18.40 Uhr ein Reh erfasst, als sie mit ihrem Wagen auf der Landesstraße L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Unfall, der Schaden am Pkw der Frau wird auf 500 Euro beziffert.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

82-jährige Seniorin erhält Schockanruf

(ots) – Die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf registrierten am Donnerstagnachmittag 27.01.2022 einen versuchten Betrug mittels der Masche “Schockanruf”. Gegen 15.00 Uhr traten die Telefonbetrüger mit ihrem 82-jährigen weiblichen Opfer in Kontakt. Eine Frau gab sich in dem Telefongespräch als Polizeibeamtin aus und behauptete, dass die Tochter der 82-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe der Tochter abzuwenden, wäre eine Kaution von 30.000 Euro in Bar oder mit Schmuck zu entrichten.

In dem Fall kam es dann glücklicherweise nicht zu weiteren Handlungen oder auch Kontaktaufnahmen zu der Rentnerin, so dass es bei einem versuchten Betrug blieb und kein weiterer Schaden entstand.

Tipps zur “Schockanrufmasche”:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen und legen sie sofort auf, wenn der Anrufer Druck ausübt, insbesondere bei finanziellen Forderungen.

Überprüfen Sie die Angaben und halten sie Rücksprache, insbesondere mit den angeblich betroffenen Familienangehörigen. Nutzen sie dazu die ihnen bekannten Nummern zur Kontaktaufnahme.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch (Uhrzeit nicht weiter bekannt) in der Berliner Straße in Sontra beim Ein-oder Ausparken einen silbernen Audi A 4 im Bereich des vorderen Kennzeichens beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Der Schaden an dem Audi beträgt 200 Euro. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05653/9766-0.

Übermüdung führt zum Unfall im Begegnungsverkehr

Heute Morgen kam es gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße B 400 zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Rehda-Wiedenbrück war auf der B 400 von Krauthausen in Richtung Breitau unterwegs, geriet dann in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto eines 45-Jährigen aus Sontra zusammenstieß.

Bei der Kollision entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 6.000 und 8.000 Euro. Dazu kommt ein Schaden in Höhe von 500 Euro an einem Leitpfosten und der Fahrbahnbegrenzung.

Während der 19-Jährige allem Anschein nach unverletzt blieb, ist der 45-Jährige mit Prellungen und HWS in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht worden. Bei der Unfallaufnahme gab der 19-Jährige an, dass er aufgrund von Übermüdung von seiner Fahrspur abgekommen sei, weshalb sich nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn richten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt worden, die sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau zugetragen hat. Danach hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.05 Uhr einen parkenden silbernen VW Golf beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt.

Der Golf wurde dabei vorne rechts an der Stoßstange und im Bereich des Radkastens beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Wildunfall

Wie der Polizei in Hessisch Lichtenau heute Morgen angezeigt wurde, hat eine 25-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 08.00 Uhr am Freitagmorgen ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3249 von Reichenbach in Wickersrode unterwegs war.

Das Tier blieb augenscheinlich unverletzt und lief anschließend in Richtung der angrenzenden Waldgemarkung davon.

Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

