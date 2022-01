Kaiserslautern – Zum 1. Juli 2022 wird Frederick Lüpke die 1. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg verstärken.

Der 26-jährige Torhüter vom Drittligisten OHV Aurich erhält einen Zweijahresvertrag. Team-Manager Alexander Schmitt TuS-Scout Marco Sliwa zeigen sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung, die auch mit dem künftigen Cheftrainer Frank Müller abgestimmt wurde:

„Wir sind froh, dass wir diese wichtige Position in unserem Kader frühzeitig besetzen konnten. Frederick verfügt bereits über mehrjährige Zweitligaerfahrung und hat auch in der laufenden Saison wieder gezeigt welch großes Potenzial in ihm steckt. Wir sind sicher, dass er uns auf Anhieb weiterhelfen wird.“