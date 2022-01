Kaiserslautern – Die Entscheidung ist gefallen: Thorsten Hemmer wird neuer Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH. Gestern unterzeichnete der 45-Jährige, der bereits seit 1998 im Dienst des Maximalversorgers steht, seinen neuen Vertrag.

Bereits Anfang Dezember 2021 hatte sich der Stadtrat Kaiserslautern für aktuellen Prokuristen als Nachfolger von Peter Förster ausgesprochen. Mitte Dezember 2021 votierten die Kreistage von Kusel und dem Donnersbergkreis ebenfalls für Thorsten Hemmer. Er übernimmt das Amt des Geschäftsführers offiziell im Oktober 2022.

„Wir legen unseren Maximalversorger vor Ort in sehr gute und erfahrene Hände. Thorsten Hemmer kennt die Belange des Westpfalz-Klinikums seit vielen Jahren und ist durch seine langjährige Tätigkeit im Haus nah bei den Menschen. Er wird die lange und gelungene Kooperation für die Menschen in der Region und die Beschäftigten im Klinikum im besten Wortsinn fortführen. Als kommunaler Träger können wir so gemeinsam die Zukunft des Klinikums gestalten und wichtige Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. In der neuen Position wünschen wir Herrn Hemmer schon heute viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“,