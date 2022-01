Wechseltrickbetrug in Bar

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.01.2022 gegen 23:00 Uhr verwickelte ein Gast in einer Bar in der Bahnhofstraße einen Kellner in ein Gespräch und wollte währenddessen im Rahmen des Bezahlvorgangs einen 100 Euro Schein gewechselt bekommen. Letztendlich steckte der Gast seinen 100 Euro Schein sowie zwei 50 Euro Scheine des Kellners ein und verließ die Örtlichkeit.

Der unbekannte Täter war etwa Ende 30 Jahre. Er hatte kinnlange fettige schwarze Haare und ein korpulentes Erscheinungsbild. Zudem trug er einen 5-10 Tagebart, eine graue Arbeitshose und eine weiße Fleece-Jacke.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Küchenbrand in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots) – Am 26.01.2022 gegen 16:30 Uhr, wurde ein Brand in der Wredestraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr vor Ort kamen, konnte eine Rauchentwicklung aus dem 7. Obergeschoss festgestellt werden. Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt, unter anderem die Abfahrt Pylonbrücke/ Wredestraße. Die Wohnungen des 7. Obergeschosses wurden geräumt.

Letztlich konnte angebranntes Essen in einer Wohnung im 7. OG als Ursache festgestellt werden, wodurch es zu der sehr starken Rauchentwicklung bis in den Flur gekommen war. Durch die Feuerwehr wurden die angrenzenden Wohnungen hinsichtlich Rauchentwicklungen überprüft. Danach konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Es entstand weder ein Sach- noch ein Personenschaden.

Werkzeugkoffer aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem Dienstag 25.01.2022 gegen 19:00 Uhr und dem 26.01.2022 gegen 09:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Transporters ein, der auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Ludwig-Bertram-Straße geparkt war. Sie stahlen aus dem Laderaum zwei hochwertige Werkzeugkoffer der Marke HILTI inklusive Zubehör sowie einen weiteren Werkzeugkoffer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Alkoholeinfluss andere Autofahrer gefährdet – Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.01.2022 gegen 19:00 Uhr rief ein 18-Jähriger die Polizei an und erklärte, dass er mit seinem Auto unterwegs sei. Er sei von der Sudetenstraße kommend in Fahrtrichtung Albert-Haueisen-Ring gefahren als plötzlich ein Renault Clio aus Richtung Heinz-Schifferdecker Straße kommend in Richtung Sudetenstraße fahrend in den Gegenverkehr geraten sei. Dabei habe er ausweichen müssen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden.

Anschließend habe er gewendet und die Verfolgung aufgenommen. Er gab weiter an, dass der Renault beim links abbiegen in die Sudetenstraße in Richtung Mittelpartstraße erneut in den Gegenverkehr gefahren sei und ein unbekannter Autofahrer ausweichen musste, so dass es auch hier zu keinem Zusammenstoß kam. Der Renault sei dann weiter auf der Dürkheimer Straße in Richtung L527 gefahren. Hierbei sei er in Schlangenlinien gefahren und habe fast die seitlich parkenden Autos beschädigt.

An der Kreuzung zur Adolf-Diesterweg- Straße sei der Renault nach links in die Adolf-Diesterweg-Straße eingebogen und an der Ampel zur Kreuzung Comeniusstraße bei rot nach rechts in die Comeniusstraße abgebogen. Dort blieb das Auto dann stehen.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, setzte der Renault die Fahrt fort, konnte dann aber in der Comeniusstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 37-Jährige, bei der starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Sie wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Autoschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Geschädigte, die von der Fahrweise der 37-Jährigen gefährdet wurden sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unfallflucht im Buschweg – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 27.01.2022, gegen 03:15 Uhr, wurde der Polizei durch Anwohner des Buschwegs gemeldet, dass dort ein Unfallauto stehen würde, an dem sich die Airbags ausgelöst hätten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte ein unfallbeschädigter BMW mit geöffneter Fahrertür festgestellt werden. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Nach Rücksprache mit Anwohnern hätten diese einen Knall gehört und daraufhin das Auto gesehen. Aufgrund der Spurenlage und der Schäden geht die Polizei bisher von folgendem Unfallhergang aus: Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin fuhr mit dem BMW auf dem Buschweg aus Richtung Prälat-Caire-Straße kommend in Richtung Dürkheimer Straße.

Aufgrund ungeklärter Ursache hat er oder sie vermutlich die Kontrolle über das Auto verloren und stieß daraufhin gegen drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, welche beschädigt wurden. Hierdurch drehte sich das Auto und kam schließlich am linken Bordstein zum Stehen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben und auch Aussagen dazu machen können, wer den BMW gefahren hat oder zumindest, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Fast auf Schockanruf hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.01.2022 gegen 16:00 Uhr rief bei einem 80-jährigen Ludwigshafener ein unbekannter Mann an und behauptete, dass die Schwiegertochter des Seniors einen tödlichen Unfall verursacht habe und er 58.000 Euro Kaution zahlen müsse, damit sie aus der U-Haft entlassen werden könne.

Der 80-Jährige wurde angewiesen Geld, bei der Bank abzuheben und Schmuck zusammen zu suchen. Auf dem Weg zum Treffpunkt erschien dem Senior das Vorgehen dann aber doch sehr merkwürdig und er ging zu Polizei, um sich beraten zu lassen und Anzeige zu erstatten.

Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.

Mehrere Tage lang von falschem Microsoft Mitarbeiter angerufen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 24.01.2022 und dem 26.01.2022 wurde eine 80-Jährige aus Ludwigshafen täglich immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten von einem englisch sprechenden Mann mit asiatischem Akzent angerufen, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab und Zugriff zu ihrem Computer erlangen wollte.

Zunächst legte die Seniorin immer wieder auf. Als das aber auch nicht half, weitere Anrufe zu verhindern, beschimpfte sie den Betrüger am Telefon und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Hinweis Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochvormittag 26.01.2022 kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstrasse in Ludwigshafen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner das Anwesen verlassen, konnten nach Beendigung der Löscharbeiten ihre Wohnungen jedoch wieder betreten.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein Schaden von circa 50.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.