Autofahrerin bei Unfall verletzt (siehe Foto)

Insheim (ots) – Eine verletzte Autofahrerin und ca. 12.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag 26.01.2022 auf der L543 zwischen Insheim und Herxheim. Eine 23-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Herxheim unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette abkam.

Beim Versuch zurück auf die Fahrbahn zu steuern, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanke. Ein entgegenkommender 31-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Die 23-jährige Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam in ein Krankenhaus, der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.

Vorfahrt missachtet

St. Martin (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen kam es am Mittwochmittag 26.01.2022 gegen 12.35 Uhr am Ackerbrückenweg, als ein 20-jähriger Autofahrer auf die K32 einbiegen wollte. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53 Jahre alten Mercedesfahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin als auch die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 20.000 Euro.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau – Call-Center-Betrüge

Landkreise SÜW und GER (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Edesheim, Kuhardt und Wörth vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche in den Bereich Schock-Anrufe sowie Gewinnversprechen handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Hausmüll abgelagert

Kapsweyer (ots) – Zwischen dem 24.01. und dem 26.01.22 wurden südlich der Gemeinde Kapsweyer, in der Gemarkung “Schweighofener Bruch” mehrere Plastiksäcke mit Hausmüll abgelagert. Der oder die Täter ließen hierbei auch einen Einkaufszettel vom 24.1.22 in einem örtlichen Markt zurück. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-93340 zu melden.

Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 26.01.22, zwischen 13:40 und 15:40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße gegenüber dem Anwesen Nummer 2, ein weißer VW Golf beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrer stieß vermutlich beim Öffnen der Fahrertür gegen die hintere Tür des geparkten Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro an.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.